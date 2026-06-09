FIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkin

·63·Sport
FIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkin

FIFA tashkiloti Fransiya terma jamoasi hamda Real Madrid va Chelsi klublarining sobiq yarim himoyachisi Lassana Diarra bilan uzoq davom etgan huquqiy nizoni yakunlash boʻyicha rasmiy kelishuvga erishdi. Ushbu nizo global transfer tizimini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin boʻlgan sud qaroridan soʻng hal qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dushanba kuni FIFA Arsenal, Chelsi va Real Madrid kabi jamoalarda toʻp surgan Diarra bilan barcha huquqiy masalalar yopilganini tasdiqladi. Mazkur ish Yevropa Ittifoqi sudi (CJEU) oʻtgan yili FIFA qoidalarini ittifoq qonunchiligiga zid deb topganidan soʻng futbol olamining diqqat markazida turgan edi.

Lassana Diarra FIFA va Belgiya futbol assotsiatsiyasidan 65 million yevro miqdorida tovon puli talab qilgan edi. Yevropa oliy sudi oktyabr oyida FIFAning amaldagi transfer qoidalari mehnat qonunchiligi va ittifoq hududida erkin harakatlanish huquqini buzadi degan xulosaga kelgan edi.

Ushbu mojaro 2014-yilda, Diarra Rossiyaning Lokomotiv Moskva klubi bilan toʻrt yillik shartnomasini bir yildan soʻng bekor qilganidan boshlangan. Oʻshanda FIFA futbolchini "asossiz sabab" bilan shartnomani buzganlikda ayblab, 10 million yevro jarimaga tortgan edi. Bu holat futbolchining yangi jamoa topishiga toʻsqinlik qilgan, chunki yangi klublar ushbu jarima uchun javobgar boʻlishdan qoʻrqishgan.

FIFA oʻz bayonotida Lassana Diarra bilan barcha sud jarayonlari toʻxtatilganini maʼlum qildi. Biroq, tashkilot bu kelishuv oʻz aybini tan olishni anglatmasligini alohida taʼkidladi. FIFA boshqa futbolchilar ham shunday kompensatsiya talab qilib chiqishining oldini olish uchun ushbu ishni tezroq yopishga harakat qildi.

FIFALassana DiarraReal MadridTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 21:03O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 21:00Lamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiLamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiBugun, 20:57Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaKylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaBugun, 20:40Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaCristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 20:37Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiNeymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldiBugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)