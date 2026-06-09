Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldi
Niderlandiya milliy terma jamoasi Jahon chempionati oldidan o‘tkazilgan so‘nggi o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekistonni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. G‘alaba qayd etilgan bo‘lsa-da, bahsdan keyin “uchar gollandlar” sardori Virjil van Deykning fikrlari mamlakatda turli muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Nyu-Yorkda o‘tgan uchrashuv Niderlandiya uchun mundial oldidan oxirgi tayyorgarlik bosqichi edi. Ronald Kuman shogirdlari hisobda ustun kelishdi, ammo o‘yin sifati, yaratilgan vaziyatlardan foydalanish va maydondagi umumiy harakat bo‘yicha savollar kam emas.
Uchrashuvdan keyin Virjil van Deyk NOS telekanaliga intervyu berib, natijadan ijobiy hissiyot olganini aytdi.
“Bu natija yaxshi hissiyot beradi”, — dedi Niderlandiya sardori.
Uning ta’kidlashicha, mazkur o‘yin Jahon chempionatida Yaponiyaga qarshi o‘tadigan ilk bahs oldidan jamoaga mahalliy sharoitlarga moslashish imkonini bergan. Van Deyk maydon holati va iqlimga ko‘nikish jarayoni hali to‘liq yakunlanmaganini ham tan oldi.
“Ko‘rinib turibdiki, biz hali bu sharoitlarga to‘liq ko‘nikib ulgurmadik. Maydon tez qurib qoldi va bunday vaziyatda chiziqlar orasida o‘ynash qiyinlashadi”, — dedi himoyachi.
Sardor uchrashuvda ijobiy jihatlar ham bo‘lganini qayd etdi. Uning fikricha, Niderlandiya birinchi bo‘limda bir nechta yaxshi imkoniyatlar yaratgan. Van Deyk bu vaziyatni avvalgi Jazoirga qarshi o‘yin bilan solishtirdi.
“Birinchi bo‘limda yaxshi vaziyatlar yaratdik. Bu o‘tgan hafta Jazoirga qarshi o‘yinni eslatdi. O‘shanda ham imkoniyatlar bo‘lgan, ammo gol ura olmagan va 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lgan edik”, — dedi u.
Biroq Van Deykning bunday yumshoq va ehtiyotkor fikrlari Niderlandiyada hammaga ham yoqmadi. Studiyada ushbu bahsni tahlil qilgan sobiq futbolchi Per van Hoydonk sardorning munosabatidan hayratlanganini yashirmadi.
Uning fikricha, Van Deyk bunday o‘yindan keyin jamoa harakatlariga nisbatan ancha tanqidiyroq munosabat bildirishi kerak edi. Ayniqsa, Jahon chempionati oldidan so‘nggi nazorat bahsida jamoa o‘yini mukammal ko‘rinmagan bo‘lsa, sardordan ochiqroq va qat’iyroq baho kutilishi tabiiy.
“Men Van Deykni ajoyib sardor va futbolchi deb hisoblayman. Ammo shunday vaziyatlar bo‘ladiki, sen jamoa ko‘rsatgan o‘yinga baho berishing va biroz qattiqroq munosabat bildirishing kerak. O‘yin sifati bo‘yicha ozgina bo‘lsa ham norozilik va asabiylik ko‘rsatish lozim edi”, — dedi van Hoydonk.
Bu fikr Niderlandiya futbol muhitidagi talab qanchalik yuqori ekanini ko‘rsatadi. Hatto g‘alaba qozonilgan o‘yindan keyin ham jamoa o‘yinidagi kamchiliklar jiddiy muhokama qilinadi. Chunki Niderlandiya kabi terma jamoadan Jahon chempionatida nafaqat natija, balki yuqori darajadagi futbol ham kutiladi.
O‘zbekistonga qarshi bahsda gollandlar hisobda ustun kelgan bo‘lsa-da, o‘yin oxirida vaziyat ancha keskinlashdi. Fabio Kannavaro shogirdlari hisobni tenglashtirishga erishdi va durangga juda yaqin keldi. Faqat uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida belgilangan penalti Niderlandiyaga g‘alaba keltirdi.
Shu jihatdan Van Hoydonkning tanqidi tushunarli. Niderlandiya Jahon chempionatiga katta maqsadlar bilan borayotgan jamoa. Bunday terma jamoa O‘zbekiston kabi mundialda ilk bor ishtirok etayotgan raqibga qarshi o‘yinni ancha ishonchliroq nazorat qilishi kerak edi, degan qarash ham mavjud.
Van Deyk esa vaziyatga boshqacha yondashdi. U natija va moslashuv jarayonini birinchi o‘ringa qo‘ydi. Sardorning fikricha, bunday o‘yinlar turnir oldidan sharoitga ko‘nikish, kamchiliklarni ko‘rish va zarur xulosalar chiqarish uchun kerak.
Ikki qarash ham o‘zicha mantiqiy. Bir tomondan, g‘alaba baribir g‘alaba. Ikkinchi tomondan, Jahon chempionatida bunday xatolar va sustliklar qimmatga tushishi mumkin. Katta turnirda raqiblar har bir bo‘shliqdan foydalanadi. Bu yerda “yaxshi hissiyot”ning o‘zi yetarli emas, maydonda aniqlik va barqarorlik ham kerak.
Niderlandiya ushbu g‘alabadan keyin Jahon chempionati oldidan so‘nggi tayyorgarlik bosqichini yakunladi. Endi Ronald Kuman shtabi Yaponiyaga qarshi ilk o‘yinga tayyorgarlik ko‘radi. Aynan o‘sha bahsda gollandlar haqiqiy holatini namoyish etishi kerak bo‘ladi.
O‘zbekiston uchun esa bu o‘yin yana bir qimmatli tajriba bo‘ldi. Terma jamoamiz kuchli raqibga qarshi oxirigacha kurashdi, hisobni tenglashtirdi va durang natijaga juda yaqin keldi. Bu holat Niderlandiyadagi muhokamalarning o‘zi ham “oq bo‘rilar” raqibga oson o‘yin bermaganini ko‘rsatadi.
Xulosa oddiy: Niderlandiya g‘alaba qildi, ammo savollar qoldi. Van Deyk natijadan ijobiy hissiyot olganini aytdi, ekspertlar esa jamoadan ko‘proq talab qilishmoqda. Jahon chempionati oldidan bu kabi bahslar gollandlar uchun ham signal: katta turnirda faqat hisob emas, o‘yin sifati ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
…