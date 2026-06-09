Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?

·1·Sport
Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?

Niderlandiya milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida O‘zbekistonga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Nyu-Yorkda o‘tgan nazorat bahsida “uchar gollandlar” 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Ammo o‘yindan keyin Niderlandiya bosh murabbiyi Ronald Kuman natijadan ko‘ra ko‘proq hakam qarorlari haqida gapirdi.

Uchrashuv Niderlandiya uchun mundial oldidan muhim tayyorgarlik bosqichi edi. Jamoa g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, bahs oson kechmadi. O‘zbekiston terma jamoasi hisobni tenglashtirishga erishdi va o‘yin oxirigacha raqibga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi.

Bahsdan so‘ng Ronald Kuman hujumchilarning gol urishga bo‘lgan intilishi haqida fikr bildirdi. Uning aytishicha, har bir hujumchi maydonga gol kiritish maqsadida tushadi va jamoa imkoniyatlar yaratishda davom etishi kerak.

“Menimcha, hujumchilar doimo gol urishni xohlaydi. Umid qilamizki, imkoniyatlar yaratishda davom etamiz. Bitta imkoniyat yaratish yaxshi, lekin ikkita gol urish, tabiiyki, yanada muhim. Aks holda ko‘p o‘yinlarda g‘alaba qozona olmaysiz”, — dedi Kuman.

Murabbiy bu uchrashuvdan keyin juda qattiq xafa bo‘lmaganini ham ta’kidladi. Uning fikricha, avvalgi Jazoirga qarshi o‘yindan keyingi hissiyotlar ancha og‘irroq bo‘lgan. Chunki o‘sha bahsning birinchi bo‘limida Niderlandiya ko‘plab yaxshi vaziyatlar yaratgan, ammo ulardan foydalana olmagan va yakunda mag‘lub bo‘lgan.

“Hozir men unchalik ham hafsalam pir bo‘lgan holatda emasman. Men bundan ko‘ra Jazoirga qarshi o‘yindan keyin ko‘proq xafa bo‘lgan edim. Chunki o‘sha uchrashuvning birinchi bo‘limida juda ko‘p yaxshi vaziyatlar yaratgandik”, — deya qo‘shimcha qildi u.

Kumanning aytishicha, O‘zbekistonga qarshi bahsda qizil kartochkagacha Niderlandiya deyarli katta muammoga duch kelmagan. Jamoa o‘yinni nazorat qilib turgan, ammo qizil kartochka epizodi uchrashuv ssenariyini o‘zgartirib yuborgan.

“Bu safar esa qizil kartochkagacha deyarli hech narsa qo‘ldan chiqarganimiz yo‘q edi. Ammo qizil kartochka epizodi mutlaqo tushunarsiz holat bo‘ldi”, — dedi murabbiy.

Ronald Kuman aynan shu epizod bo‘yicha qattiq norozilik bildirdi. Uning fikricha, atayin qo‘l bilan o‘ynash bo‘lmagan vaziyatda futbolchiga qizil kartochka berish tushunarsiz qaror bo‘lgan. Murabbiy agar Jahon chempionatida ham hakamlik shu darajada bo‘lsa, turnir davomida ko‘p bahsli holatlar kuzatilishi mumkinligini kinoya bilan ta’kidladi.

“Axir, ayting-chi, atayin qo‘l bilan o‘ynash bo‘lmagan vaziyatda qanday qilib futbolchiga qizil kartochka berish mumkin? Agar Jahon chempionatida ham hakamlar darajasi shunday bo‘lsa, hali ko‘p kuladigan voqealarni ko‘ramiz”, — dedi Kuman.

Bu gaplar uchrashuvdan keyingi asosiy muhokamalardan biriga aylandi. Chunki o‘rtoqlik o‘yini bo‘lishiga qaramay, bunday bahslar Jahon chempionati oldidan hakamlar, futbolchilar va murabbiylar uchun ham sinov hisoblanadi. Katta turnirda esa har bir qaror butun o‘yin taqdiriga ta’sir qilishi mumkin.

Niderlandiya uchun bu g‘alaba statistik jihatdan ijobiy natija bo‘ldi. Ammo Kumanning so‘zlaridan jamoa hali barcha jihatlarda ideal holatga kelmagani seziladi. Hujumda yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanish, o‘yinni to‘liq nazorat qilish va qiyin vaziyatlarda sovuqqonlik saqlash — gollandlar uchun hali ham muhim vazifa bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekiston terma jamoasi esa yana bir kuchli raqibga qarshi o‘zini sinab ko‘rdi. Fabio Kannavaro shogirdlari o‘yin oxirida hisobni tenglashtirishga erishdi va Niderlandiyani oxirgi daqiqalargacha qiynalib o‘ynashga majbur qildi. Bu holat milliy jamoamiz uchun mundial oldidan foydali tajriba bo‘ldi.

Albatta, natija 2:1 hisobida Niderlandiya foydasiga yakunlandi. Ammo bunday o‘yinlarda faqat hisob emas, maydondagi harakat, jamoaviy intizom va kuchli raqibga qarshi qanday javob qaytarish ham muhim. O‘zbekiston bu bahsda oxirigacha kurashdi va raqibga oson g‘alaba bermadi.

Kuman esa g‘alabaga qaramay, hakamlik masalasini chetlab o‘tmadi. Uning so‘zlari Jahon chempionati oldidan hakamlar qarorlari atrofidagi muhokamalar yanada qizishi mumkinligini ko‘rsatadi. Katta turnirda bunday epizodlar ko‘payadigan bo‘lsa, murabbiylar va futbolchilar uchun asabiylik ham ortishi aniq.

Ma’lumot uchun, Niderlandiya O‘zbekiston ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, Jahon chempionati oldidan so‘nggi tayyorgarlik bahsini yakunladi. Endi “uchar gollandlar” asosiy turnirga tayyorgarlikning yakuniy bosqichiga o‘tadi, O‘zbekiston esa tarixiy mundial debyuti oldidan ushbu o‘yindan muhim xulosalar chiqaradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiXalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiBugun, 06:01O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?Bugun, 05:50Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiVan Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 05:42O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 05:30Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?Bugun, 05:232026 yilgi Jahon chempionati tarixdagi eng yirigi bo‘ladi2026 yilgi Jahon chempionati tarixdagi eng yirigi bo‘ladiBugun, 05:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)