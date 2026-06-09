Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?
Niderlandiya milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida O‘zbekistonga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Nyu-Yorkda o‘tgan nazorat bahsida “uchar gollandlar” 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Ammo o‘yindan keyin Niderlandiya bosh murabbiyi Ronald Kuman natijadan ko‘ra ko‘proq hakam qarorlari haqida gapirdi.
Uchrashuv Niderlandiya uchun mundial oldidan muhim tayyorgarlik bosqichi edi. Jamoa g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, bahs oson kechmadi. O‘zbekiston terma jamoasi hisobni tenglashtirishga erishdi va o‘yin oxirigacha raqibga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi.
Bahsdan so‘ng Ronald Kuman hujumchilarning gol urishga bo‘lgan intilishi haqida fikr bildirdi. Uning aytishicha, har bir hujumchi maydonga gol kiritish maqsadida tushadi va jamoa imkoniyatlar yaratishda davom etishi kerak.
“Menimcha, hujumchilar doimo gol urishni xohlaydi. Umid qilamizki, imkoniyatlar yaratishda davom etamiz. Bitta imkoniyat yaratish yaxshi, lekin ikkita gol urish, tabiiyki, yanada muhim. Aks holda ko‘p o‘yinlarda g‘alaba qozona olmaysiz”, — dedi Kuman.
Murabbiy bu uchrashuvdan keyin juda qattiq xafa bo‘lmaganini ham ta’kidladi. Uning fikricha, avvalgi Jazoirga qarshi o‘yindan keyingi hissiyotlar ancha og‘irroq bo‘lgan. Chunki o‘sha bahsning birinchi bo‘limida Niderlandiya ko‘plab yaxshi vaziyatlar yaratgan, ammo ulardan foydalana olmagan va yakunda mag‘lub bo‘lgan.
“Hozir men unchalik ham hafsalam pir bo‘lgan holatda emasman. Men bundan ko‘ra Jazoirga qarshi o‘yindan keyin ko‘proq xafa bo‘lgan edim. Chunki o‘sha uchrashuvning birinchi bo‘limida juda ko‘p yaxshi vaziyatlar yaratgandik”, — deya qo‘shimcha qildi u.
Kumanning aytishicha, O‘zbekistonga qarshi bahsda qizil kartochkagacha Niderlandiya deyarli katta muammoga duch kelmagan. Jamoa o‘yinni nazorat qilib turgan, ammo qizil kartochka epizodi uchrashuv ssenariyini o‘zgartirib yuborgan.
“Bu safar esa qizil kartochkagacha deyarli hech narsa qo‘ldan chiqarganimiz yo‘q edi. Ammo qizil kartochka epizodi mutlaqo tushunarsiz holat bo‘ldi”, — dedi murabbiy.
Ronald Kuman aynan shu epizod bo‘yicha qattiq norozilik bildirdi. Uning fikricha, atayin qo‘l bilan o‘ynash bo‘lmagan vaziyatda futbolchiga qizil kartochka berish tushunarsiz qaror bo‘lgan. Murabbiy agar Jahon chempionatida ham hakamlik shu darajada bo‘lsa, turnir davomida ko‘p bahsli holatlar kuzatilishi mumkinligini kinoya bilan ta’kidladi.
“Axir, ayting-chi, atayin qo‘l bilan o‘ynash bo‘lmagan vaziyatda qanday qilib futbolchiga qizil kartochka berish mumkin? Agar Jahon chempionatida ham hakamlar darajasi shunday bo‘lsa, hali ko‘p kuladigan voqealarni ko‘ramiz”, — dedi Kuman.
Bu gaplar uchrashuvdan keyingi asosiy muhokamalardan biriga aylandi. Chunki o‘rtoqlik o‘yini bo‘lishiga qaramay, bunday bahslar Jahon chempionati oldidan hakamlar, futbolchilar va murabbiylar uchun ham sinov hisoblanadi. Katta turnirda esa har bir qaror butun o‘yin taqdiriga ta’sir qilishi mumkin.
Niderlandiya uchun bu g‘alaba statistik jihatdan ijobiy natija bo‘ldi. Ammo Kumanning so‘zlaridan jamoa hali barcha jihatlarda ideal holatga kelmagani seziladi. Hujumda yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanish, o‘yinni to‘liq nazorat qilish va qiyin vaziyatlarda sovuqqonlik saqlash — gollandlar uchun hali ham muhim vazifa bo‘lib qolmoqda.
O‘zbekiston terma jamoasi esa yana bir kuchli raqibga qarshi o‘zini sinab ko‘rdi. Fabio Kannavaro shogirdlari o‘yin oxirida hisobni tenglashtirishga erishdi va Niderlandiyani oxirgi daqiqalargacha qiynalib o‘ynashga majbur qildi. Bu holat milliy jamoamiz uchun mundial oldidan foydali tajriba bo‘ldi.
Albatta, natija 2:1 hisobida Niderlandiya foydasiga yakunlandi. Ammo bunday o‘yinlarda faqat hisob emas, maydondagi harakat, jamoaviy intizom va kuchli raqibga qarshi qanday javob qaytarish ham muhim. O‘zbekiston bu bahsda oxirigacha kurashdi va raqibga oson g‘alaba bermadi.
Kuman esa g‘alabaga qaramay, hakamlik masalasini chetlab o‘tmadi. Uning so‘zlari Jahon chempionati oldidan hakamlar qarorlari atrofidagi muhokamalar yanada qizishi mumkinligini ko‘rsatadi. Katta turnirda bunday epizodlar ko‘payadigan bo‘lsa, murabbiylar va futbolchilar uchun asabiylik ham ortishi aniq.
Ma’lumot uchun, Niderlandiya O‘zbekiston ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, Jahon chempionati oldidan so‘nggi tayyorgarlik bahsini yakunladi. Endi “uchar gollandlar” asosiy turnirga tayyorgarlikning yakuniy bosqichiga o‘tadi, O‘zbekiston esa tarixiy mundial debyuti oldidan ushbu o‘yindan muhim xulosalar chiqaradi.
…