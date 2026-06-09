Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkin
Urugvaylik hujumchi Darwin Nunez Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi bilan shartnomasini oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilganidan soʻng erkin agentga aylandi. Bu kutilmagan holat uning Liverpulga qaytishi uchun yoʻl ochmoqda. Mersisaydliklarga hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida sobiq futbolchisini transfer narxisiz qayta qoʻlga kiritish imkoniyati taklif qilingan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Darwin Nunez oʻtgan yozda Saudiya Pro ligasiga koʻchib oʻtgan edi, biroq uning Yaqin Sharqdagi faoliyati kutilganidan erta yakunlandi. Xabarlarga koʻra, Karim Benzema jamoaga kelganidan soʻng, legionerlar limiti bilan bogʻliq cheklovlar tufayli Nunez roʻyxatdan oʻta olmay qolgan. Endilikda 26 yoshli hujumchi Angliya Premer-ligasiga qaytishga yaqin turibdi.
Liverpul ayni damda hujumchi tanqisligiga duch kelishi mumkin, chunki jamoa aʼzosi Hugo Ekitike jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqdi. Shu sababli, klub rahbariyati va yangi murabbiy Andoni Iraola uchun Darwin Nunez varianti juda jozibali koʻrinmoqda. Nunezning tezligi va jismoniy holati Iraolaning yuqori intensivlikka asoslangan oʻyin uslubiga mos kelishi taʼkidlanmoqda.
Sobiq hujumchiga nafaqat Liverpul, balki Chelsi va Nyukasl kabi klublar ham qiziqish bildirmoqda. Biroq, Nunezning oʻzi Anfieldga qaytishga moyil. U Liverpuldagi avvalgi faoliyati davomida Angliya Premer-ligasida 25 ta gol urib, 16 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Agar transfer amalga oshsa, bu mavsumning eng shov-shuvli qaytishlaridan biri boʻladi.
…