Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkin

·0·Sport
Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkin

Urugvaylik hujumchi Darwin Nunez Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi bilan shartnomasini oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilganidan soʻng erkin agentga aylandi. Bu kutilmagan holat uning Liverpulga qaytishi uchun yoʻl ochmoqda. Mersisaydliklarga hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida sobiq futbolchisini transfer narxisiz qayta qoʻlga kiritish imkoniyati taklif qilingan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Darwin Nunez oʻtgan yozda Saudiya Pro ligasiga koʻchib oʻtgan edi, biroq uning Yaqin Sharqdagi faoliyati kutilganidan erta yakunlandi. Xabarlarga koʻra, Karim Benzema jamoaga kelganidan soʻng, legionerlar limiti bilan bogʻliq cheklovlar tufayli Nunez roʻyxatdan oʻta olmay qolgan. Endilikda 26 yoshli hujumchi Angliya Premer-ligasiga qaytishga yaqin turibdi.

Liverpul ayni damda hujumchi tanqisligiga duch kelishi mumkin, chunki jamoa aʼzosi Hugo Ekitike jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqdi. Shu sababli, klub rahbariyati va yangi murabbiy Andoni Iraola uchun Darwin Nunez varianti juda jozibali koʻrinmoqda. Nunezning tezligi va jismoniy holati Iraolaning yuqori intensivlikka asoslangan oʻyin uslubiga mos kelishi taʼkidlanmoqda.

Sobiq hujumchiga nafaqat Liverpul, balki Chelsi va Nyukasl kabi klublar ham qiziqish bildirmoqda. Biroq, Nunezning oʻzi Anfieldga qaytishga moyil. U Liverpuldagi avvalgi faoliyati davomida Angliya Premer-ligasida 25 ta gol urib, 16 ta golli uzatmani amalga oshirgan edi. Agar transfer amalga oshsa, bu mavsumning eng shov-shuvli qaytishlaridan biri boʻladi.

LiverpulDarwin NunezTransferlarAngliya Premer-ligasiAl-Hilal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarErling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarBugun, 07:18Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 06:13Xalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiXalqaro nashr Niderlandiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni aytdiBugun, 06:01O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?O‘zbekiston terma jamoasining kechagi bahsdagi o‘yini qanday baholandi?Bugun, 05:50Van Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiVan Deykning kechagi o‘yin haqidagi gaplari yurtida bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 05:42O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 05:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)