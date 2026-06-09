Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligi
Bayer Leverkusen jamoasi Carles Martinezni yangi bosh murabbiy etib tayinladi va uni klubning "B rejasi" sifatida tanishtirdi. Xabi Alonso bilan oʻxshash jihatlari koʻp boʻlgan ushbu ispaniyalik mutaxassis "dorishunoslar" uslubiga mos keladigan koʻplab sifatlarga ega. Har ikki murabbiy ham Ispaniya gigantlarining yoshlar tizimida ish boshlagan: Alonso Real Madrid klubida, Martinez esa Barselona akademiyasi — La Masia va Espanyol tizimida tajriba orttirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Martinezning murabbiylik yoʻli oʻziga xos kechgan. U 2019-yilda Barselona tizimidan ketgach, Al-Rayyan va Quvayt yoshlar terma jamoalarida ishladi. 2023-yilda u Tuluzaga yoʻl olib, u yerda metodologiya boʻlimi boshligʻi va yordamchi murabbiy sifatida Fransiya kubogini qoʻlga kiritishda yordam berdi. Keyinchalik bosh murabbiyga aylangan Martinez jamoani soʻnggi oʻn yillikdagi eng yaxshi natijasiga olib chiqdi.
Leverkusenliklar dastlab Andoni Iraola nomzodini koʻrib chiqishgan edi, biroq u Liverpul klubini tanlagach, tanlov 42 yoshli Martinezda toʻxtadi. Uning oʻyin uslubi Pep Guardiola va Xabi Alonso falsafasiga yaqin boʻlib, zamonaviy, toʻp nazoratiga asoslangan va aqlli hujumkor futbolni targʻib qiladi.
Bayer muxlislari endi Kasper Hjulmand davridagi noaniq oʻyinlardan voz kechib, aniq va tartibli futbol koʻrishni kutishmoqda. Martinez raqibga moslashuvchanlik, intizomli jamoaviy himoya va Xabi Alonso davrida muvaffaqiyat keltirgan uchta himoyachili sxemadan foydalanishni afzal koʻradi. Bu esa Leverkusenning yana Bundesligada yuqori oʻrinlar uchun kurashishiga zamin yaratishi kutilmoqda.
…