Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligi

·0·Sport
Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligi

Bayer Leverkusen jamoasi Carles Martinezni yangi bosh murabbiy etib tayinladi va uni klubning "B rejasi" sifatida tanishtirdi. Xabi Alonso bilan oʻxshash jihatlari koʻp boʻlgan ushbu ispaniyalik mutaxassis "dorishunoslar" uslubiga mos keladigan koʻplab sifatlarga ega. Har ikki murabbiy ham Ispaniya gigantlarining yoshlar tizimida ish boshlagan: Alonso Real Madrid klubida, Martinez esa Barselona akademiyasi — La Masia va Espanyol tizimida tajriba orttirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Martinezning murabbiylik yoʻli oʻziga xos kechgan. U 2019-yilda Barselona tizimidan ketgach, Al-Rayyan va Quvayt yoshlar terma jamoalarida ishladi. 2023-yilda u Tuluzaga yoʻl olib, u yerda metodologiya boʻlimi boshligʻi va yordamchi murabbiy sifatida Fransiya kubogini qoʻlga kiritishda yordam berdi. Keyinchalik bosh murabbiyga aylangan Martinez jamoani soʻnggi oʻn yillikdagi eng yaxshi natijasiga olib chiqdi.

Leverkusenliklar dastlab Andoni Iraola nomzodini koʻrib chiqishgan edi, biroq u Liverpul klubini tanlagach, tanlov 42 yoshli Martinezda toʻxtadi. Uning oʻyin uslubi Pep Guardiola va Xabi Alonso falsafasiga yaqin boʻlib, zamonaviy, toʻp nazoratiga asoslangan va aqlli hujumkor futbolni targʻib qiladi.

Bayer muxlislari endi Kasper Hjulmand davridagi noaniq oʻyinlardan voz kechib, aniq va tartibli futbol koʻrishni kutishmoqda. Martinez raqibga moslashuvchanlik, intizomli jamoaviy himoya va Xabi Alonso davrida muvaffaqiyat keltirgan uchta himoyachili sxemadan foydalanishni afzal koʻradi. Bu esa Leverkusenning yana Bundesligada yuqori oʻrinlar uchun kurashishiga zamin yaratishi kutilmoqda.

BayerBundesligaCarles MartinezXabi AlonsoBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...Bugun, 09:05Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiMadridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiBugun, 08:55Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBugun, 08:53Neymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiNeymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiBugun, 08:53Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiLiverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiBugun, 08:16Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarErling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarBugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)