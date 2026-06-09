Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe ketma-ket uchta oʻyindan beri gol ura olmayotgan boʻlsa-da, Didier Deschamps Jahon chempionati oldidan xavotirga tushayotgani yoʻq. Real Madrid hujumchisi oʻzining aniq zarbalarini turnir uchun saqlab qoʻyganini aytib hazillashdi. Shimoliy Irlandiyaga qarshi kechgan 3:1 hisobidagi gʻalabada esa Michael Olise xet-trik qayd etib, uchrashuv qahramoniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiya terma jamoasi mundialga joʻnab ketish oldidan soʻnggi nazorat bahsida gʻalaba qozondi, biroq asosiy eʼtibor jamoaning ikki hujumkor yulduzi koʻrsatgan turlicha oʻyinga qaratildi. Mbappe bir nechta vaziyatlar yaratganiga qaramay, gol ura olmadi. Terma jamoa safida 98 oʻyinda 56 ta gol urgan sardor uchun bunday qurgʻoqchilik gʻayritabiiy boʻlsa-da, na futbolchi va na murabbiy vaziyatdan xavotirda emas.
Lill shahridagi bahsda Bavariya vingeri Michael Olise barcha sarlavhalarni egalladi. U oʻzining klub miqyosidagi ajoyib formasini terma jamoada ham davom ettirib, yorqin xet-trik namoyish etdi. Olise oʻzining uchinchi golini uzoq masofadan yoʻllangan ajoyib zarba bilan yakunlab, jamoaning eng muhim figuralaridan biriga aylanib borayotganini isbotladi.
Didier Deschamps oʻyindan soʻng Mbappening ishonchi pasayib ketgani haqidagi taxminlarni kulgi bilan rad etdi. "Men xavotirlanmayman. Toʻgʻri, unda vaziyatlar boʻldi, lekin aniqlik yetishmadi. U menga barcha gollarini AQSHdagi turnir uchun saqlab qoʻyganini aytdi, bu men uchun yetarli", — dedi murabbiy TF1 telekanaliga bergan intervyusida.
Deschamps Olisening oʻyiniga yuqori baho berib, hozirda u jamoaning asosiy hujumkor kuchi boʻlishi mumkinligiga shama qildi. "U xuddi Bavariya safidagi kabi porlamoqda. Uning uchun hamma narsa oson kechyapti. U juda samarali oʻyin koʻrsatmoqda va bu biz uchun ajoyib yangilik", — deya qoʻshimcha qildi mutaxassis.
…