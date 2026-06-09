Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdi

·0·Sport
Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe ketma-ket uchta oʻyindan beri gol ura olmayotgan boʻlsa-da, Didier Deschamps Jahon chempionati oldidan xavotirga tushayotgani yoʻq. Real Madrid hujumchisi oʻzining aniq zarbalarini turnir uchun saqlab qoʻyganini aytib hazillashdi. Shimoliy Irlandiyaga qarshi kechgan 3:1 hisobidagi gʻalabada esa Michael Olise xet-trik qayd etib, uchrashuv qahramoniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiya terma jamoasi mundialga joʻnab ketish oldidan soʻnggi nazorat bahsida gʻalaba qozondi, biroq asosiy eʼtibor jamoaning ikki hujumkor yulduzi koʻrsatgan turlicha oʻyinga qaratildi. Mbappe bir nechta vaziyatlar yaratganiga qaramay, gol ura olmadi. Terma jamoa safida 98 oʻyinda 56 ta gol urgan sardor uchun bunday qurgʻoqchilik gʻayritabiiy boʻlsa-da, na futbolchi va na murabbiy vaziyatdan xavotirda emas.

Lill shahridagi bahsda Bavariya vingeri Michael Olise barcha sarlavhalarni egalladi. U oʻzining klub miqyosidagi ajoyib formasini terma jamoada ham davom ettirib, yorqin xet-trik namoyish etdi. Olise oʻzining uchinchi golini uzoq masofadan yoʻllangan ajoyib zarba bilan yakunlab, jamoaning eng muhim figuralaridan biriga aylanib borayotganini isbotladi.

Didier Deschamps oʻyindan soʻng Mbappening ishonchi pasayib ketgani haqidagi taxminlarni kulgi bilan rad etdi. "Men xavotirlanmayman. Toʻgʻri, unda vaziyatlar boʻldi, lekin aniqlik yetishmadi. U menga barcha gollarini AQSHdagi turnir uchun saqlab qoʻyganini aytdi, bu men uchun yetarli", — dedi murabbiy TF1 telekanaliga bergan intervyusida.

Deschamps Olisening oʻyiniga yuqori baho berib, hozirda u jamoaning asosiy hujumkor kuchi boʻlishi mumkinligiga shama qildi. "U xuddi Bavariya safidagi kabi porlamoqda. Uning uchun hamma narsa oson kechyapti. U juda samarali oʻyin koʻrsatmoqda va bu biz uchun ajoyib yangilik", — deya qoʻshimcha qildi mutaxassis.

FransiyaKylian MbappeMichael OliseReal MadridBavariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBugun, 09:19O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...Bugun, 09:05Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiMadridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiBugun, 08:55Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBugun, 08:53Neymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiNeymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdiBugun, 08:53Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiLiverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiBugun, 08:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)