Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqda
Manchester Yunayted jamoasi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Tottenxem sardori Cristian Romero uchun yirik transferni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Argentina terma jamoasi aʼzosi Old Trafford klubining asosiy maqsadiga aylangan, biroq Spurs yozgi transfer oynasida oʻzining eng muhim oʻyinchilaridan birini qoʻyib yubormaslikka harakat qilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Argentinalik jurnalist Gaston Edulning xabar berishicha, Manchester Yunayted Romeroni himoyadagi ustuvor maqsad sifatida belgilagan. "Qizil iblislar" himoya chizigʻida barqarorlikni taʼminlashni istamoqda va jahon chempionini oʻz tarkibi uchun ideal nomzod deb hisoblamoqda. Romero Atalanta klubidan kelganidan beri Angliya Premer-ligasining eng ishonchli markaziy himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsata oldi.
GiveMeSport nashrining taʼkidlashicha, Tottenxem jamoaning markaziy figurasiga aylangan Romeroni yoʻqotishni istamayapti. Uning yetakchilik qobiliyati va tajovuzkor himoyalanish uslubi uni jamoaning eng nufuzli oʻyinchilaridan biriga aylantirdi. Shu sababli, har qanday muzokaralar qiyin kechishi mumkin, chunki London klubi oʻz raqibiga futbolchini sotish uchun juda katta mablagʻ talab qilishi aniq.
Manchester Yunaytedning qiziqishiga sabab boʻlgan omillardan biri — Romeroni uning hamyurti Lisandro Martinez bilan juftlikda oʻynatish istagidir. Bu ikki himoyachi Argentina terma jamoasida muvaffaqiyatli hamkorlik qilib kelmoqda va bir-birini yaxshi tushunadi. Soʻnggi 18 oy ichida Manchester Yunayted himoyasidagi jarohatlar jamoaning barqarorligiga jiddiy putur yetkazdi.
Biroq, Romero uchun kurashda faqat Manchester Yunayted emas, balki Ispaniyaning Barselona klubi ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Endilikda barcha eʼtibor transfer oynasi vaqtida Manchester Yunaytedning rasmiy taklif yuborish-yubormasligiga qaratiladi. Tottenxem sardorini sotishga koʻndirish ushbu transfer bitimidagi eng katta toʻsiq boʻlib qolishi kutilmoqda.
…