Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqda

·0·Sport
Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqda

Manchester Yunayted jamoasi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Tottenxem sardori Cristian Romero uchun yirik transferni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Argentina terma jamoasi aʼzosi Old Trafford klubining asosiy maqsadiga aylangan, biroq Spurs yozgi transfer oynasida oʻzining eng muhim oʻyinchilaridan birini qoʻyib yubormaslikka harakat qilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Argentinalik jurnalist Gaston Edulning xabar berishicha, Manchester Yunayted Romeroni himoyadagi ustuvor maqsad sifatida belgilagan. "Qizil iblislar" himoya chizigʻida barqarorlikni taʼminlashni istamoqda va jahon chempionini oʻz tarkibi uchun ideal nomzod deb hisoblamoqda. Romero Atalanta klubidan kelganidan beri Angliya Premer-ligasining eng ishonchli markaziy himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsata oldi.

GiveMeSport nashrining taʼkidlashicha, Tottenxem jamoaning markaziy figurasiga aylangan Romeroni yoʻqotishni istamayapti. Uning yetakchilik qobiliyati va tajovuzkor himoyalanish uslubi uni jamoaning eng nufuzli oʻyinchilaridan biriga aylantirdi. Shu sababli, har qanday muzokaralar qiyin kechishi mumkin, chunki London klubi oʻz raqibiga futbolchini sotish uchun juda katta mablagʻ talab qilishi aniq.

Manchester Yunaytedning qiziqishiga sabab boʻlgan omillardan biri — Romeroni uning hamyurti Lisandro Martinez bilan juftlikda oʻynatish istagidir. Bu ikki himoyachi Argentina terma jamoasida muvaffaqiyatli hamkorlik qilib kelmoqda va bir-birini yaxshi tushunadi. Soʻnggi 18 oy ichida Manchester Yunayted himoyasidagi jarohatlar jamoaning barqarorligiga jiddiy putur yetkazdi.

Biroq, Romero uchun kurashda faqat Manchester Yunayted emas, balki Ispaniyaning Barselona klubi ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Endilikda barcha eʼtibor transfer oynasi vaqtida Manchester Yunaytedning rasmiy taklif yuborish-yubormasligiga qaratiladi. Tottenxem sardorini sotishga koʻndirish ushbu transfer bitimidagi eng katta toʻsiq boʻlib qolishi kutilmoqda.

Manchester YunaytedTottenxemCristian RomeroTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBraziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBugun, 10:17«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchiBugun, 09:45Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiMbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiBugun, 09:38Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBugun, 09:19O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...Bugun, 09:05Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiMadridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)