«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi
Yevropa transfer bozorida grand jamoalar o‘rtasidagi iqtidorli futbolchilar uchun kurash hech qachon to‘xtamaydi. Ayni paytda Angliyaning amaldagi chempioni hisoblangan «Manchester Siti» klubi rahbariyati jamoaning eng ishonchli ustunlaridan biri, xorvatiyalik mahoratli himoyachi Yoshko Gvardiol bilan amaldagi mehnat shartnomasini yanada uzaytirish bo‘yicha qizg‘in ish olib bormoqda. Bu haqda xalqaro sport olamida o‘z insaydlari bilan tanilgan mashhur jurnalist Ben Jeykobs o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.
Germaniya Bundesligasining mutlaq grandi — Myunxenning «Bavariya» klubi hamda Ispaniya La Ligasining ulug‘vor vakili «Barselona» jamoalari ushbu chaqqon himoyachini o‘z saflarida ko‘rishni juda qat’iy ravishda istashmoqda. Yevropaning ushbu ikki top-klubi Xorvatiya terma jamoasi yulduzi uchun jiddiy transfer takliflarini tayyorlayotgani haqida xabarlar mavjud. Shunga qaramay, «Manchester Siti» rahbariyati va bosh murabbiy Enso Mareska iqtidorli futbolchini har qanday holatda ham Manchesterda saqlab qolishni o‘zlarining bosh strategik maqsadi etib belgilashgan. Ayni damda klub va futbolchi agentlari o‘rtasida olib borilayotgan rasmiy muzokaralar juda ijobiy, samimiy va konstruktiv ruhda davom etayotgani aytilmoqda.
Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, Yoshko Gvardiol «shaharliklar» safiga olis 2023 yilning yozida Germaniyaning «RB Leypsig» klubidan katta shov-shuvlar bilan ko‘chib o‘tgan edi. U qisqa fursat ichida ingliz futboliga to‘liq moslashib, jamoaning asosiy tarkibdan muqim joy olishga ulgurdi. Hozirgi vaqtda uning ingliz grandi bilan tuzgan amaldagi mehnat bitimi 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Nufuzli va xalqaro miqyosda tan olingan Transfermarkt portali tahlillariga ko‘ra, xorvatiyalik himoyachining zamonaviy transfer bozoridagi sof qiymati ayni paytda taxminan 70 million yevro atrofida baholanmoqda. «Siti» rahbariyati yangi shartnoma orqali uning maoshini oshirish barobarida, ushbu transfer bahosini ham yanada yuqoriroq darajada band qilib qo‘ymoqchi.
Yoshko Gvardiolning «Manchester Siti»dagi yangi shartnoma tafsilotlari, Yevropa transfer bozoridagi eng so‘nggi shov-shuvli kelishuvlar va ingliz futboliga oid eng tezkor eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…