«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi

·0·Sport
«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi

Yevropa transfer bozorida grand jamoalar o‘rtasidagi iqtidorli futbolchilar uchun kurash hech qachon to‘xtamaydi. Ayni paytda Angliyaning amaldagi chempioni hisoblangan «Manchester Siti» klubi rahbariyati jamoaning eng ishonchli ustunlaridan biri, xorvatiyalik mahoratli himoyachi Yoshko Gvardiol bilan amaldagi mehnat shartnomasini yanada uzaytirish bo‘yicha qizg‘in ish olib bormoqda. Bu haqda xalqaro sport olamida o‘z insaydlari bilan tanilgan mashhur jurnalist Ben Jeykobs o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.

Germaniya Bundesligasining mutlaq grandi — Myunxenning «Bavariya» klubi hamda Ispaniya La Ligasining ulug‘vor vakili «Barselona» jamoalari ushbu chaqqon himoyachini o‘z saflarida ko‘rishni juda qat’iy ravishda istashmoqda. Yevropaning ushbu ikki top-klubi Xorvatiya terma jamoasi yulduzi uchun jiddiy transfer takliflarini tayyorlayotgani haqida xabarlar mavjud. Shunga qaramay, «Manchester Siti» rahbariyati va bosh murabbiy Enso Mareska iqtidorli futbolchini har qanday holatda ham Manchesterda saqlab qolishni o‘zlarining bosh strategik maqsadi etib belgilashgan. Ayni damda klub va futbolchi agentlari o‘rtasida olib borilayotgan rasmiy muzokaralar juda ijobiy, samimiy va konstruktiv ruhda davom etayotgani aytilmoqda.

Ma’lumot o‘rnida eslatib o‘tish joizki, Yoshko Gvardiol «shaharliklar» safiga olis 2023 yilning yozida Germaniyaning «RB Leypsig» klubidan katta shov-shuvlar bilan ko‘chib o‘tgan edi. U qisqa fursat ichida ingliz futboliga to‘liq moslashib, jamoaning asosiy tarkibdan muqim joy olishga ulgurdi. Hozirgi vaqtda uning ingliz grandi bilan tuzgan amaldagi mehnat bitimi 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Nufuzli va xalqaro miqyosda tan olingan Transfermarkt portali tahlillariga ko‘ra, xorvatiyalik himoyachining zamonaviy transfer bozoridagi sof qiymati ayni paytda taxminan 70 million yevro atrofida baholanmoqda. «Siti» rahbariyati yangi shartnoma orqali uning maoshini oshirish barobarida, ushbu transfer bahosini ham yanada yuqoriroq darajada band qilib qo‘ymoqchi.

Yoshko Gvardiolning «Manchester Siti»dagi yangi shartnoma tafsilotlari, Yevropa transfer bozoridagi eng so‘nggi shov-shuvli kelishuvlar va ingliz futboliga oid eng tezkor eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)Bugun, 16:53Lionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiLionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiBugun, 16:37«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdi«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdiBugun, 16:31Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?Bugun, 16:20Gari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasGari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasBugun, 16:12FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...Bugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...