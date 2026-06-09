«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi
Angliya futboli va dunyo grandlaridan biri hisoblangan «Manchester Siti» klubi o‘z kelajagini ta’minlash, iqtidorli yosh yulduzlarni jamoada saqlab qolish yo‘lida muhim qadam tashladi. «Shaharliklar» o‘z tarkibidagi umidli va porloq kelajakka ega bo‘lgan yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan o‘zaro hamkorlikni davom ettirish maqsadida yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu haqda Manchester grandining rasmiy sayti muxlislar uchun maxsus bayonot berib, xushxabarni suyunchiladi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, «Manchester Siti» rahbariyati 18 yoshli iqtidorli xavbekning maydondagi sermahsul harakatlarini yuqori baholab, u bilan 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli yangi mehnat bitimini rasmiylashtirgan. Bu esa klubning yosh avlod vakillariga bo‘lgan yuksak ishonchidan dalolat beradi.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Divine Mukasa 2023 yilda «Siti»ning mashhur va zamonaviy akademiyasiga kelib qo‘shilgan edi. O‘zining tinimsiz mehnati bilan qisqa fursatda ajralib turgan yosh futbolchi, yakuniga yetgan mavsum davomida «shaharliklar»ning asosiy tarkib jamoasi libosida 6 ta mas’uliyatli uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Bundan tashqari, u katta futbol havosidan ko‘proq bahramand bo‘lishi va o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun mavsumning ikkinchi yarmini «Lester» klubi safida ijara asosida o‘tkazdi. Mukasa Chempionship bahslarida «tulkilar» tarkibida 15 ta shiddatli o‘yinda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 2 bor ishg‘ol etdi hamda jamoadoshlariga 3 ta golli uzatmani (assist) yetkazib berib, mutaxassislarning e’tiborini qozondi.
«Manchester Siti» klubining yangi sport direktori Ugo Viana yosh iqtidor egasining klub bilan yangi shartnoma imzolaganiga munosabat bildirar ekan, uning insoniy va professional fazilatlarini alohida e’tirof etdi:
«Biz qisqa vaqt ichida Divine Mukasaning yashil maydondagi va undan tashqaridagi yuksak mehnatsevarligini, insoniy kamtarligini hamda kelajakda jahon yulduzi bo‘la oladigan ulkan salohiyatga ega ekanligini yaqqol ko‘rdik va his qildik. Uning jamoamizda qolganidan xursandmiz», — deya fikr bildirdi klub rasmiysi.
«Manchester Siti»ning yangi g‘alabalari, Divine Mukasaning ingliz futbolidagi porloq yurishlari va Yevropa yashil maydonlaridan keladigan eng so‘nggi eksklyuziv transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…