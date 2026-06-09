«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi

·0·Sport
«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi

Angliya futboli va dunyo grandlaridan biri hisoblangan «Manchester Siti» klubi o‘z kelajagini ta’minlash, iqtidorli yosh yulduzlarni jamoada saqlab qolish yo‘lida muhim qadam tashladi. «Shaharliklar» o‘z tarkibidagi umidli va porloq kelajakka ega bo‘lgan yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan o‘zaro hamkorlikni davom ettirish maqsadida yangi uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Bu haqda Manchester grandining rasmiy sayti muxlislar uchun maxsus bayonot berib, xushxabarni suyunchiladi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, «Manchester Siti» rahbariyati 18 yoshli iqtidorli xavbekning maydondagi sermahsul harakatlarini yuqori baholab, u bilan 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli yangi mehnat bitimini rasmiylashtirgan. Bu esa klubning yosh avlod vakillariga bo‘lgan yuksak ishonchidan dalolat beradi.

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Divine Mukasa 2023 yilda «Siti»ning mashhur va zamonaviy akademiyasiga kelib qo‘shilgan edi. O‘zining tinimsiz mehnati bilan qisqa fursatda ajralib turgan yosh futbolchi, yakuniga yetgan mavsum davomida «shaharliklar»ning asosiy tarkib jamoasi libosida 6 ta mas’uliyatli uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi. Bundan tashqari, u katta futbol havosidan ko‘proq bahramand bo‘lishi va o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun mavsumning ikkinchi yarmini «Lester» klubi safida ijara asosida o‘tkazdi. Mukasa Chempionship bahslarida «tulkilar» tarkibida 15 ta shiddatli o‘yinda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 2 bor ishg‘ol etdi hamda jamoadoshlariga 3 ta golli uzatmani (assist) yetkazib berib, mutaxassislarning e’tiborini qozondi.

«Manchester Siti» klubining yangi sport direktori Ugo Viana yosh iqtidor egasining klub bilan yangi shartnoma imzolaganiga munosabat bildirar ekan, uning insoniy va professional fazilatlarini alohida e’tirof etdi:

«Biz qisqa vaqt ichida Divine Mukasaning yashil maydondagi va undan tashqaridagi yuksak mehnatsevarligini, insoniy kamtarligini hamda kelajakda jahon yulduzi bo‘la oladigan ulkan salohiyatga ega ekanligini yaqqol ko‘rdik va his qildik. Uning jamoamizda qolganidan xursandmiz», — deya fikr bildirdi klub rasmiysi.

«Manchester Siti»ning yangi g‘alabalari, Divine Mukasaning ingliz futbolidagi porloq yurishlari va Yevropa yashil maydonlaridan keladigan eng so‘nggi eksklyuziv transfer yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiDeclan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiBugun, 17:35Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Bugun, 17:34«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 17:25NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)Bugun, 16:53Lionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiLionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiBugun, 16:37«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdi«Bavariya» rahbariyati Maykl Oliseni «Real»ga sotishdan bosh tartdiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...