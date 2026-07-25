Indzagi Bastonini Saudiyaga chorlamoqda: «Inter» rozi bo‘ladimi?
Italiya chempioni «Inter» yozgi transfer oynasida asosiy himoyachilaridan birini yo‘qotishi mumkin. Simone Indzagi Alessandro Bastoni bilan Saudiya Arabistonida yana birga ishlashni istamoqda, ammo bu transfer yo‘lida puldan ham murakkabroq to‘siq bor.
Hozircha «Al-Hilol» rasmiy taklif yubormagan. Shunga qaramay, klubning jiddiy qiziqishi va Indzagining shaxsiy istagi «Inter» muxlislarini xavotirga sola boshladi.
Indzagi eski shogirdini Saudiyaga chaqirmoqda
«Al-Hilol» bosh murabbiyi Simone Indzagi jamoa himoyasini yaxshi taniydigan futbolchi bilan kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Italiyalik mutaxassis «Inter»da ishlagan davrida Bastonini uch markaziy himoyachidan iborat tizimning eng muhim bo‘g‘inlaridan biriga aylantirgan edi.
Indzagi hozir «Al-Hilol»ni boshqarmoqda va uning Saudiya klubi bilan shartnomasi 2026/27 yilgi mavsum oxirigacha amal qiladi.
Indzagi Bastonining imkoniyatlarini yaxshi biladi: himoyachi nafaqat raqib hujumini to‘xtatadi, balki hujumlarni birinchi pas bilan boshlay oladi.
Aynan shu jihatlar uni Saudiya klubi uchun oddiy transfer emas, balki Indzagi tizimiga mos tayyor futbolchiga aylantirmoqda.
Transferni to‘xtatib turgan asosiy to‘siq
«Al-Hilol»ning qiziqishi jiddiy bo‘lsa-da, hozircha muzokaralar amaliy bosqichga o‘tmagan. Saudiya klubi Bastoni uchun rasmiy taklif kiritishdan avval tarkibidagi xorijlik futbolchilardan biri bilan xayrlashishi kerak. Aks holda, italiyalik himoyachini yangi mavsum uchun ro‘yxatdan o‘tkazish imkoni bo‘lmaydi.
Asosiy masala
Hozirgi holat
«Al-Hilol» qiziqishi
Jiddiy
Rasmiy taklif
Hali yuborilmagan
Indzagining pozitsiyasi
Bastonini jamoasida ko‘rishni istaydi
Legionerlar limiti
Avval bir xorijlik ketishi kerak
Bastonining shartnomasi
2028 yilgacha
Shu sababli yaqin kunlarda «Al-Hilol» tarkibidagi o‘zgarishlar Bastoni transferi bo‘yicha birinchi katta signal bo‘lishi mumkin.
«Inter»ni ko‘ndirish oson bo‘lmaydi
Bastoni «Inter»ning shunchaki asosiy futbolchisi emas. U jamoaning yetakchilaridan biri, Italiya terma jamoasi a’zosi va klub bilan 2028 yilgacha mo‘ljallangan shartnomaga ega. Bu esa milanliklarga muzokaralarda kuchli pozitsiya beradi.
Rasmiy klub ma’lumotlariga ko‘ra, himoyachi «Inter» bilan birga uch marta Italiya chempionligini, uchta Italiya kubogini va uchta Superkubokni qo‘lga kiritgan.
Bastonini sotish «Inter» uchun ikki tomonlama xavf tug‘diradi:
chempionlik tarkibining muhim himoyachisi yo‘qotiladi;
uning o‘rniga shu darajadagi chap oyoqli markaziy himoyachi topish qiyinlashadi;
muxlislar klubning sport ambitsiyalari bo‘yicha savol bera boshlaydi;
yangi mavsum arafasida himoya tizimi qayta qurilishiga to‘g‘ri keladi.
Shuning uchun «Al-Hilol» faqat futbolchini emas, «Inter» rahbariyatini ham juda katta taklif bilan ishontirishi kerak bo‘ladi.
Bastonining vakili boshqacha fikrda
Transfer intrigasini kuchaytirayotgan eng muhim jihat — futbolchining yaqinlari yoz boshida uning Milanda qolishini ochiq aytgani. Bastonining agenti Tullio Tinti himoyachi «Inter»da baxtli ekanini va klubni tark etishni rejalashtirmayotganini ta’kidlagan.
«U “Inter”da baxtli va albatta qoladi».
Biroq transfer bozorida bunday bayonotlar har doim ham yakuniy qaror bo‘lib chiqmaydi. Ayniqsa, Saudiya klubi futbolchiga katta maosh, «Inter»ga esa rad etish qiyin bo‘lgan mablag‘ taklif qilsa, vaziyat keskin o‘zgarishi mumkin.
«Barselona» ham vaziyatni kuzatmoqda
Bastoniga avvalroq «Barselona» ham qiziqish bildirgan. «Inter» rahbariyati kataloniyaliklar qiziqishi mavjudligini tasdiqlagan, biroq muzokaralar o‘sha vaqtda aniq va rasmiy bosqichga o‘tmagan edi.
Endi «Al-Hilol»ning paydo bo‘lishi transfer atrofidagi vaziyatni o‘zgartirishi mumkin. Saudiya klubi rasmiy taklif yuborsa:
«Inter» Bastonining narxini belgilashiga to‘g‘ri keladi;
futbolchi Yevropada qolish yoki Indzagi bilan qayta ishlash o‘rtasida qaror qiladi;
«Barselona» va boshqa da’vogarlar harakatini tezlashtirishi mumkin.
Hal qiluvchi qaror kimga bog‘liq?
Hozirgi vaziyatda Bastonining «Inter»dan ketishi muqarrar emas. Aksincha, uning uzoq muddatli shartnomasi va agentining bayonoti himoyachining Milanda qolishi ehtimoli yuqoriligini ko‘rsatmoqda.
Ammo «Al-Hilol» legionerlar uchun joy bo‘shatib, rasmiy va katta taklif bilan chiqsa, «Inter» hamda futbolchi jiddiy qaror oldida qoladi. Transferning kaliti aynan shu taklifda — uning qachon va qanday miqdorda yuborilishida bo‘ladi.
Sizningcha, Bastoni Indzagi ortidan Saudiya Arabistoniga ketadimi yoki «Inter»da qolishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va ushbu transfer xabarini futbolga qiziqadigan do‘stlaringizga Telegram orqali ulashing.
…