Indzagi Bastonini Saudiyaga chorlamoqda: «Inter» rozi bo‘ladimi?

·42·Sport
Indzagi Bastonini Saudiyaga chorlamoqda: «Inter» rozi bo‘ladimi?

Italiya chempioni «Inter» yozgi transfer oynasida asosiy himoyachilaridan birini yo‘qotishi mumkin. Simone Indzagi Alessandro Bastoni bilan Saudiya Arabistonida yana birga ishlashni istamoqda, ammo bu transfer yo‘lida puldan ham murakkabroq to‘siq bor.

Hozircha «Al-Hilol» rasmiy taklif yubormagan. Shunga qaramay, klubning jiddiy qiziqishi va Indzagining shaxsiy istagi «Inter» muxlislarini xavotirga sola boshladi.

Indzagi eski shogirdini Saudiyaga chaqirmoqda

«Al-Hilol» bosh murabbiyi Simone Indzagi jamoa himoyasini yaxshi taniydigan futbolchi bilan kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Italiyalik mutaxassis «Inter»da ishlagan davrida Bastonini uch markaziy himoyachidan iborat tizimning eng muhim bo‘g‘inlaridan biriga aylantirgan edi.

Indzagi hozir «Al-Hilol»ni boshqarmoqda va uning Saudiya klubi bilan shartnomasi 2026/27 yilgi mavsum oxirigacha amal qiladi.

Indzagi Bastonining imkoniyatlarini yaxshi biladi: himoyachi nafaqat raqib hujumini to‘xtatadi, balki hujumlarni birinchi pas bilan boshlay oladi.

Aynan shu jihatlar uni Saudiya klubi uchun oddiy transfer emas, balki Indzagi tizimiga mos tayyor futbolchiga aylantirmoqda.

Transferni to‘xtatib turgan asosiy to‘siq

«Al-Hilol»ning qiziqishi jiddiy bo‘lsa-da, hozircha muzokaralar amaliy bosqichga o‘tmagan. Saudiya klubi Bastoni uchun rasmiy taklif kiritishdan avval tarkibidagi xorijlik futbolchilardan biri bilan xayrlashishi kerak. Aks holda, italiyalik himoyachini yangi mavsum uchun ro‘yxatdan o‘tkazish imkoni bo‘lmaydi.

Asosiy masala

Hozirgi holat

«Al-Hilol» qiziqishi

Jiddiy

Rasmiy taklif

Hali yuborilmagan

Indzagining pozitsiyasi

Bastonini jamoasida ko‘rishni istaydi

Legionerlar limiti

Avval bir xorijlik ketishi kerak

Bastonining shartnomasi

2028 yilgacha

Shu sababli yaqin kunlarda «Al-Hilol» tarkibidagi o‘zgarishlar Bastoni transferi bo‘yicha birinchi katta signal bo‘lishi mumkin.

«Inter»ni ko‘ndirish oson bo‘lmaydi

Bastoni «Inter»ning shunchaki asosiy futbolchisi emas. U jamoaning yetakchilaridan biri, Italiya terma jamoasi a’zosi va klub bilan 2028 yilgacha mo‘ljallangan shartnomaga ega. Bu esa milanliklarga muzokaralarda kuchli pozitsiya beradi.

Rasmiy klub ma’lumotlariga ko‘ra, himoyachi «Inter» bilan birga uch marta Italiya chempionligini, uchta Italiya kubogini va uchta Superkubokni qo‘lga kiritgan.

Bastonini sotish «Inter» uchun ikki tomonlama xavf tug‘diradi:

  • chempionlik tarkibining muhim himoyachisi yo‘qotiladi;

  • uning o‘rniga shu darajadagi chap oyoqli markaziy himoyachi topish qiyinlashadi;

  • muxlislar klubning sport ambitsiyalari bo‘yicha savol bera boshlaydi;

  • yangi mavsum arafasida himoya tizimi qayta qurilishiga to‘g‘ri keladi.

Shuning uchun «Al-Hilol» faqat futbolchini emas, «Inter» rahbariyatini ham juda katta taklif bilan ishontirishi kerak bo‘ladi.

Bastonining vakili boshqacha fikrda

Transfer intrigasini kuchaytirayotgan eng muhim jihat — futbolchining yaqinlari yoz boshida uning Milanda qolishini ochiq aytgani. Bastonining agenti Tullio Tinti himoyachi «Inter»da baxtli ekanini va klubni tark etishni rejalashtirmayotganini ta’kidlagan.

«U “Inter”da baxtli va albatta qoladi».

Biroq transfer bozorida bunday bayonotlar har doim ham yakuniy qaror bo‘lib chiqmaydi. Ayniqsa, Saudiya klubi futbolchiga katta maosh, «Inter»ga esa rad etish qiyin bo‘lgan mablag‘ taklif qilsa, vaziyat keskin o‘zgarishi mumkin.

«Barselona» ham vaziyatni kuzatmoqda

Bastoniga avvalroq «Barselona» ham qiziqish bildirgan. «Inter» rahbariyati kataloniyaliklar qiziqishi mavjudligini tasdiqlagan, biroq muzokaralar o‘sha vaqtda aniq va rasmiy bosqichga o‘tmagan edi.

Endi «Al-Hilol»ning paydo bo‘lishi transfer atrofidagi vaziyatni o‘zgartirishi mumkin. Saudiya klubi rasmiy taklif yuborsa:

  1. «Inter» Bastonining narxini belgilashiga to‘g‘ri keladi;

  2. futbolchi Yevropada qolish yoki Indzagi bilan qayta ishlash o‘rtasida qaror qiladi;

  3. «Barselona» va boshqa da’vogarlar harakatini tezlashtirishi mumkin.

Hal qiluvchi qaror kimga bog‘liq?

Hozirgi vaziyatda Bastonining «Inter»dan ketishi muqarrar emas. Aksincha, uning uzoq muddatli shartnomasi va agentining bayonoti himoyachining Milanda qolishi ehtimoli yuqoriligini ko‘rsatmoqda.

Ammo «Al-Hilol» legionerlar uchun joy bo‘shatib, rasmiy va katta taklif bilan chiqsa, «Inter» hamda futbolchi jiddiy qaror oldida qoladi. Transferning kaliti aynan shu taklifda — uning qachon va qanday miqdorda yuborilishida bo‘ladi.

Sizningcha, Bastoni Indzagi ortidan Saudiya Arabistoniga ketadimi yoki «Inter»da qolishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing va ushbu transfer xabarini futbolga qiziqadigan do‘stlaringizga Telegram orqali ulashing.

Simone InzaghiAlessandro BastoniInterAl-Hilal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi