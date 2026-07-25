Shampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindi
Davlat xavfsizlik xizmati va «Toshkent-Aero» ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi xodimlari hamkorligida «Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbiri doirasida xalqaro narkotrafik kanaliga qaqshatqich zarba berildi. Tailanddan O‘zbekiston orqali qo‘shni davlatga o‘tkazish rejalashtirilgan juda ko‘p miqdordagi giyohvandlik vositasi to‘xtatib qolindi.
Zamin.uz ushbu shov-shuvli tezkor tadbir va ayyorlik bilan yashirilgan «zaharli yuk»ning fosh etilishi tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Tailanddan kelgan «mehmon» va shampun idishidagi sir
«Bangkok – Dehli – Toshkent» aviayo‘nalishi bo‘yicha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga uchib kelgan 2005 yilda tug‘ilgan Qirg‘iziston Respublikasi fuqarosi o‘zini shubhasiz ko‘rsatishga urinib, «yashil» yo‘lak orqali harakatlangan.
Ayyorlik usuli: Tekshiruv davomida uning chemodanidagi shampun idishlari bojxonachilarning diqqatini tortgan.
Aniqlangan modda: Idishlar ichida umumiy og‘irligi 11,8 kilogramm bo‘lgan gashish moyi ustalik bilan yashirilgani oshkor bo‘ldi.
2. Yunusoboddagi tuzoq va sherikning ushlanishi
Kontrabanda aniqlangach, tezkor tadbir to‘xtatilmay, keyingi bosqichda tuzoq sifatida davom ettirildi.
Tezkor tadbir tafsiloti:
Giyohvandlik vositasi Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi ko‘p qavatli uylardan birining xonadoniga qoldirildi. Zaharli yukli o‘ramlarni olib ketish uchun kelgan vaqtida Chirchiq shahrida yashovchi, 2001 yilda tug‘ilgan fuqaro ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Tergovga qadar tekshiruvda aniqlanishicha, ushbu giyohvandlik vositasi O‘zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanib, qo‘shni davlatga yetkazib berilishi kerak bo‘lgan.
Operetiv tadbir natijalari ko‘rsatkichlari
Jihatlar
Tafsilotlar
Narkotik turi va og‘irligi
11,8 kg gashish moyi
Yashirish usuli
Shampun idishlari ichiga solib niqoblangan
Yo‘nalish (Marshrut)
Tailand (Bangkok) – Hindiston (Dehli) – O‘zbekiston (Toshkent)
Qo‘lga olinganlar
2005 yilda tug‘ilgan chet el fuqarosi va 2001 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaro
Javobgarlik
Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi (Kontrabanda)
3. Qamoq ehtiyot chorasi va qonun ustuvorligi
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi (Juda ko‘p miqdorda o‘tkazilgan kontrabanda) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Ushbu modda bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda juda og‘ir jazo choralari belgilangan. Hozirda gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilib, jinoiy tarmoqning boshqa a’zolarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Ogohlik — davr talabi!
Chegara va bojxona postlarida xavfsizlikni ta’minlash hamda jamiyatni giyohvandlik ofatidan asrash bo‘yicha tezkor tadbirlar izchil davom ettirilmoqda.
Ushbu muhim va ogohlantiruvchi yangilikni yaqinlaringizga va ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlaringizga darhol yuboring!
Sizningcha, tranzit narkotrafikga qarshi kurashishda yana qanday qo‘shimcha choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…