Shampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindi

·35·Jamiyat
Shampun idishlaridagi 11,8 kg zahar: yirik kontrabandaning oldi olindi

Davlat xavfsizlik xizmati va «Toshkent-Aero» ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi xodimlari hamkorligida «Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor-profilaktik tadbiri doirasida xalqaro narkotrafik kanaliga qaqshatqich zarba berildi. Tailanddan O‘zbekiston orqali qo‘shni davlatga o‘tkazish rejalashtirilgan juda ko‘p miqdordagi giyohvandlik vositasi to‘xtatib qolindi.

Zamin.uz ushbu shov-shuvli tezkor tadbir va ayyorlik bilan yashirilgan «zaharli yuk»ning fosh etilishi tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Tailanddan kelgan «mehmon» va shampun idishidagi sir

«Bangkok – Dehli – Toshkent» aviayo‘nalishi bo‘yicha Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga uchib kelgan 2005 yilda tug‘ilgan Qirg‘iziston Respublikasi fuqarosi o‘zini shubhasiz ko‘rsatishga urinib, «yashil» yo‘lak orqali harakatlangan.

  • Ayyorlik usuli: Tekshiruv davomida uning chemodanidagi shampun idishlari bojxonachilarning diqqatini tortgan.

  • Aniqlangan modda: Idishlar ichida umumiy og‘irligi 11,8 kilogramm bo‘lgan gashish moyi ustalik bilan yashirilgani oshkor bo‘ldi.

2. Yunusoboddagi tuzoq va sherikning ushlanishi

Kontrabanda aniqlangach, tezkor tadbir to‘xtatilmay, keyingi bosqichda tuzoq sifatida davom ettirildi.

Tezkor tadbir tafsiloti:

Giyohvandlik vositasi Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi ko‘p qavatli uylardan birining xonadoniga qoldirildi. Zaharli yukli o‘ramlarni olib ketish uchun kelgan vaqtida Chirchiq shahrida yashovchi, 2001 yilda tug‘ilgan fuqaro ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Tergovga qadar tekshiruvda aniqlanishicha, ushbu giyohvandlik vositasi O‘zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanib, qo‘shni davlatga yetkazib berilishi kerak bo‘lgan.

Operetiv tadbir natijalari ko‘rsatkichlari

Jihatlar

Tafsilotlar

Narkotik turi va og‘irligi

11,8 kg gashish moyi

Yashirish usuli

Shampun idishlari ichiga solib niqoblangan

Yo‘nalish (Marshrut)

Tailand (Bangkok) – Hindiston (Dehli) – O‘zbekiston (Toshkent)

Qo‘lga olinganlar

2005 yilda tug‘ilgan chet el fuqarosi va 2001 yilda tug‘ilgan mahalliy fuqaro

Javobgarlik

Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi (Kontrabanda)

3. Qamoq ehtiyot chorasi va qonun ustuvorligi

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi (Juda ko‘p miqdorda o‘tkazilgan kontrabanda) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Ushbu modda bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda juda og‘ir jazo choralari belgilangan. Hozirda gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llanilib, jinoiy tarmoqning boshqa a’zolarini aniqlash bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Ogohlik — davr talabi!

Chegara va bojxona postlarida xavfsizlikni ta’minlash hamda jamiyatni giyohvandlik ofatidan asrash bo‘yicha tezkor tadbirlar izchil davom ettirilmoqda.

Ushbu muhim va ogohlantiruvchi yangilikni yaqinlaringizga va ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlaringizga darhol yuboring!

Sizningcha, tranzit narkotrafikga qarshi kurashishda yana qanday qo‘shimcha choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

TashkentThailandO'zbekistonYunusabadChirchik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldi63 yoshida talabalik orzusini ro‘yobga chiqargan ayol hammani hayratga soldiBugun, 19:45Boysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqdaBoysundagi avariya uchun hal qiluvchi reja ishga tushmoqdaBugun, 18:31Ota chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdiOta chaqalog‘ini tug‘ruqxonadan bezatilgan furada olib chiqdiBugun, 16:28Jizzaxda 308 million so‘mlik KIA K8 xatlandiJizzaxda 308 million so‘mlik KIA K8 xatlandiBugun, 15:53Toshkentda mast holatdagi ayol avtobus g‘ildiraklari ostiga yotib oldiToshkentda mast holatdagi ayol avtobus g‘ildiraklari ostiga yotib oldiBugun, 15:30Itni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiItni Damas'ga bog‘lab sudragan haydovchi javobgarlikka tortiladiBugun, 14:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi