Yan Diomande transferi atrofida kurash qizidi: Real Madrid va PSJ 100 million funt tikmoqda

·40·Sport
Yan Diomande transferi atrofida kurash qizidi: Real Madrid va PSJ 100 million funt tikmoqda

Germaniyaning RB Leypsig klubi va Kot-d'Ivuar terma jamoasi yulduzi Yan Diomande Yevropa grandlari oʻrtasidagi asosiy transfer nishoniga aylandi. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng, 100 million funt sterlingga baholanayotgan vinger faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishga qaror qildi. Ayni damda ushbu iqtidorli futbolchi uchun kurashda Real Madrid, PSJ, Arsenal va Liverpul kabi klublar jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashrining xabar berishicha, Ispaniyaning Real Madrid klubi allaqachon RB Leypsig bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muzokaralarni boshlab yuborgan. Madridliklarning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo jamoa tarkibini tubdan yangilash rejasiga Diomandeni ham kiritgan. Oʻtgan mavsumda Bundesliga doirasida 12 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirgan hujumchi, „qirollik klubi“ uchun hujum chizigʻini kuchaytirishda ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Biroq futbolchining oʻzi bolaligidan muxlislik qilgan klubiga oʻtishni afzal koʻrmoqda. TEAMtalk maʼlumotlariga koʻra, Yan Diomande uchun ustuvor yoʻnalish PSJ hisoblanadi. Futbolchi oʻz intervyularida otasi ham Parij klubi muxlisi boʻlganini va ushbu jamoaga nisbatan alohida mehri borligini yashirmagan. Agar frantsuz grandi nemis klubi bilan kelisha olmasa, futbolchi Madrid variantini koʻrib chiqishga tayyor.

Transfer bozoridagi raqobat va klublar pozitsiyasi

Angliya Premer-ligasi vakillari ham bu poygadan chetda qolayotgani yoʻq. Arsenal jamoasi Morgan Rogers transferi muvaffaqiyatsizlikka uchragach, bor eʼtiborini Diomandega qaratdi. Shuningdek, Liverpul ham hujum chizigʻini yoshartirish maqsadida ushbu transferni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Har ikki klub iqtidorli vinger uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorligini bildirgan.

RB Leypsig sport direktori Marcel Schafer futbolchini jamoada olib qolish niyatida ekanini bir necha bor taʼkidlagan boʻlsa-da, Diomandening oʻzi ketish istagini ochiq bayon qildi. Futbolchi Jahon chempionati vaqtida bergan intervyusida barcha muzokaralarni agentiga topshirganini va faoliyatida yangi sahifa ochish vaqti kelganini maʼlum qilgan edi.

Hozirda futbolchi taʼtildan qaytib, RB Leypsig mashgʻulotlariga qoʻshilgan. PSJ rahbariyati Real Madrid yoki ingliz klublari kelishuvni „oʻgʻirlab“ ketishidan oldin rasmiy taklif yuborishni rejalashtirmoqda. Nemis klubi esa oʻzining eng qimmatli aktivini 100 million funtdan kamiga qoʻyib yubormaslik borasida qatʼiy turibdi.

Ushbu transfer amalga oshsa, Yan Diomande Kot-d'Ivuar futboli tarixidagi eng qimmat oʻyinchilardan biriga aylanadi. Uning texnik mahorati, tezligi va gol sezish qobiliyati Yevropaning istalgan top-klubi uchun katta kuch boʻlishi shubhasiz. Transfer oynasining soʻnggi kunlari ushbu kurashda kim gʻolib chiqishini koʻrsatib beradi.

FutbolTransferlarReal MadridPSJYan Diomande
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi