Yan Diomande transferi atrofida kurash qizidi: Real Madrid va PSJ 100 million funt tikmoqda
Germaniyaning RB Leypsig klubi va Kot-d'Ivuar terma jamoasi yulduzi Yan Diomande Yevropa grandlari oʻrtasidagi asosiy transfer nishoniga aylandi. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng, 100 million funt sterlingga baholanayotgan vinger faoliyatini boshqa jamoada davom ettirishga qaror qildi. Ayni damda ushbu iqtidorli futbolchi uchun kurashda Real Madrid, PSJ, Arsenal va Liverpul kabi klublar jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashrining xabar berishicha, Ispaniyaning Real Madrid klubi allaqachon RB Leypsig bilan toʻgʻridan-toʻgʻri muzokaralarni boshlab yuborgan. Madridliklarning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo jamoa tarkibini tubdan yangilash rejasiga Diomandeni ham kiritgan. Oʻtgan mavsumda Bundesliga doirasida 12 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirgan hujumchi, „qirollik klubi“ uchun hujum chizigʻini kuchaytirishda ideal nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Biroq futbolchining oʻzi bolaligidan muxlislik qilgan klubiga oʻtishni afzal koʻrmoqda. TEAMtalk maʼlumotlariga koʻra, Yan Diomande uchun ustuvor yoʻnalish PSJ hisoblanadi. Futbolchi oʻz intervyularida otasi ham Parij klubi muxlisi boʻlganini va ushbu jamoaga nisbatan alohida mehri borligini yashirmagan. Agar frantsuz grandi nemis klubi bilan kelisha olmasa, futbolchi Madrid variantini koʻrib chiqishga tayyor.
Transfer bozoridagi raqobat va klublar pozitsiyasiAngliya Premer-ligasi vakillari ham bu poygadan chetda qolayotgani yoʻq. Arsenal jamoasi Morgan Rogers transferi muvaffaqiyatsizlikka uchragach, bor eʼtiborini Diomandega qaratdi. Shuningdek, Liverpul ham hujum chizigʻini yoshartirish maqsadida ushbu transferni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Har ikki klub iqtidorli vinger uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorligini bildirgan.
RB Leypsig sport direktori Marcel Schafer futbolchini jamoada olib qolish niyatida ekanini bir necha bor taʼkidlagan boʻlsa-da, Diomandening oʻzi ketish istagini ochiq bayon qildi. Futbolchi Jahon chempionati vaqtida bergan intervyusida barcha muzokaralarni agentiga topshirganini va faoliyatida yangi sahifa ochish vaqti kelganini maʼlum qilgan edi.
Hozirda futbolchi taʼtildan qaytib, RB Leypsig mashgʻulotlariga qoʻshilgan. PSJ rahbariyati Real Madrid yoki ingliz klublari kelishuvni „oʻgʻirlab“ ketishidan oldin rasmiy taklif yuborishni rejalashtirmoqda. Nemis klubi esa oʻzining eng qimmatli aktivini 100 million funtdan kamiga qoʻyib yubormaslik borasida qatʼiy turibdi.
Ushbu transfer amalga oshsa, Yan Diomande Kot-d'Ivuar futboli tarixidagi eng qimmat oʻyinchilardan biriga aylanadi. Uning texnik mahorati, tezligi va gol sezish qobiliyati Yevropaning istalgan top-klubi uchun katta kuch boʻlishi shubhasiz. Transfer oynasining soʻnggi kunlari ushbu kurashda kim gʻolib chiqishini koʻrsatib beradi.
…