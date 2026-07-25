Transfer bozoridagi “shishirilgan” narxlar: Angliya Premer-ligasi Yevropani ortda qoldirmoqda

·44·Sport
Transfer bozoridagi “shishirilgan” narxlar: Angliya Premer-ligasi Yevropani ortda qoldirmoqda

Angliya Premer-ligasi klublarining transfer bozoridagi misli koʻrilmagan moliyaviy qudrati Yevropaning boshqa chempionatlari uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Soʻnggi yillarda ingliz klublari tomonidan amalga oshirilayotgan transferlar nafaqat rekordlarni yangilamoqda, balki xalqaro bozordagi narxlarning sunʼiy ravishda oshib ketishiga sabab boʻlmoqda. Goal.com nashri tahliliga koʻra, bu holat futbol olamida adolatli raqobat tushunchasini yoʻqqa chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yaqinda amalga oshirilgan bitimlar orasida Morgan Rogersning Aston Villa jamoasidan Chelsi safiga 137 million yevro evaziga oʻtishi mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Shu bilan birga, Alejandro Garnacho Birmingham klubiga yoʻl oldi. Chelsi hatto Chempionlar ligasiga yoʻllanma ololmagan boʻlsa-da, transferlar uchun 1 milliard yevrodan ortiq mablagʻ sarflashda davom etmoqda. Bu kabi “faraonlarga xos” xarajatlar moliyaviy feyr-pley qoidalariga qanchalik mos kelishi koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda.

Premer-liganing iqtisodiy gegemonligi

Faqatgina London klublari emas, balki boshqa jamoalar ham katta summalar bilan operatsiya qilmoqda. Masalan, Tottenxem Sandro Tonali va Mateus Fernandes uchun jami 200 million yevrodan koʻproq mablagʻ sarfladi. Manchester Siti esa Elliot Anderssonni Nottingham Forestdan 135 million yevroga sotib oldi. Bunday summalar Yevropaning boshqa gigantlari — Real Madrid, Barselona yoki Bavariya kabi klublar uchun ham sezilarli darajada qimmatlik qilmoqda.

Italiya A Seriyasi yoki Germaniya Bundesligasi klublari hozirda moliyaviy barqarorlikni saqlash va hisob-kitoblarni muvozanatlashga majbur. Agar 1990-yillarda Italiya chempionati dunyoning eng boy ligasi boʻlgan boʻlsa, hozirda vaziyat tubdan oʻzgargan. Premer-liga oʻz ichki bozorida oʻyinchilarni oʻta yuqori narxlarda sotib olish orqali oʻziga xos “yopiq eksklyuziv klub”ga aylanib bormoqda, bu esa oʻz navbatida boshqa davlatlar jamoalarining raqobatbardoshligini pasaytirmoqda.

Saudiya Arabistoni va transfer bozoridagi yangi oʻyinchi

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri — Saudiya Arabistoni klublarining transfer bozoriga kirib kelishidir. Angliya futboli bilan yaqin aloqalar oʻrnatgan ushbu mamlakat klublari Yevropa jamoalari moʻljallab turgan futbolchilarni katta maosh va transfer summasi bilan ilib ketmoqda. Bunga Roma jamoasi deyarli kelishuvga erishgan Crysencio Summerville misol boʻla oladi.

Italiya klubi futbolchi uchun 50 million yevro taklif qilgan bir paytda, Simone Inzaghi boshqarayotgan Al-Hilal 80 million yevro va futbolchining oʻziga yiliga 15 million yevro sof maosh vaʼda qilib, transferni oʻz foydasiga hal qildi. Shuningdek, Darwin Nunez kabi yulduzlar ham Yevropaning boshqa grandlari oʻrniga aynan Saudiya petrodollarlarini tanlamoqda.

Xulosa qilib aytganda, Premer-liganing moliyaviy oʻsish surʼati Yevropadagi raqiblari uchun chidab boʻlmas darajaga yetdi. Garchi bu jarayonlarda qonunbuzarlik holatlari rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, bozorning “doping” qilinishi koʻplab klublarni oʻz strategiyasini oʻzgartirishga va kamtarona maqsadlar bilan cheklanishga majbur qilmoqda. Bu esa kelajakda futbol olamidagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi tayin.

Premer-ligaTransferlarChelseaReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi