Transfer bozoridagi “shishirilgan” narxlar: Angliya Premer-ligasi Yevropani ortda qoldirmoqda
Angliya Premer-ligasi klublarining transfer bozoridagi misli koʻrilmagan moliyaviy qudrati Yevropaning boshqa chempionatlari uchun jiddiy xavf tugʻdirmoqda. Soʻnggi yillarda ingliz klublari tomonidan amalga oshirilayotgan transferlar nafaqat rekordlarni yangilamoqda, balki xalqaro bozordagi narxlarning sunʼiy ravishda oshib ketishiga sabab boʻlmoqda. Goal.com nashri tahliliga koʻra, bu holat futbol olamida adolatli raqobat tushunchasini yoʻqqa chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yaqinda amalga oshirilgan bitimlar orasida Morgan Rogersning Aston Villa jamoasidan Chelsi safiga 137 million yevro evaziga oʻtishi mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Shu bilan birga, Alejandro Garnacho Birmingham klubiga yoʻl oldi. Chelsi hatto Chempionlar ligasiga yoʻllanma ololmagan boʻlsa-da, transferlar uchun 1 milliard yevrodan ortiq mablagʻ sarflashda davom etmoqda. Bu kabi “faraonlarga xos” xarajatlar moliyaviy feyr-pley qoidalariga qanchalik mos kelishi koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda.
Premer-liganing iqtisodiy gegemonligiFaqatgina London klublari emas, balki boshqa jamoalar ham katta summalar bilan operatsiya qilmoqda. Masalan, Tottenxem Sandro Tonali va Mateus Fernandes uchun jami 200 million yevrodan koʻproq mablagʻ sarfladi. Manchester Siti esa Elliot Anderssonni Nottingham Forestdan 135 million yevroga sotib oldi. Bunday summalar Yevropaning boshqa gigantlari — Real Madrid, Barselona yoki Bavariya kabi klublar uchun ham sezilarli darajada qimmatlik qilmoqda.
Italiya A Seriyasi yoki Germaniya Bundesligasi klublari hozirda moliyaviy barqarorlikni saqlash va hisob-kitoblarni muvozanatlashga majbur. Agar 1990-yillarda Italiya chempionati dunyoning eng boy ligasi boʻlgan boʻlsa, hozirda vaziyat tubdan oʻzgargan. Premer-liga oʻz ichki bozorida oʻyinchilarni oʻta yuqori narxlarda sotib olish orqali oʻziga xos “yopiq eksklyuziv klub”ga aylanib bormoqda, bu esa oʻz navbatida boshqa davlatlar jamoalarining raqobatbardoshligini pasaytirmoqda.
Saudiya Arabistoni va transfer bozoridagi yangi oʻyinchiVaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri — Saudiya Arabistoni klublarining transfer bozoriga kirib kelishidir. Angliya futboli bilan yaqin aloqalar oʻrnatgan ushbu mamlakat klublari Yevropa jamoalari moʻljallab turgan futbolchilarni katta maosh va transfer summasi bilan ilib ketmoqda. Bunga Roma jamoasi deyarli kelishuvga erishgan Crysencio Summerville misol boʻla oladi.
Italiya klubi futbolchi uchun 50 million yevro taklif qilgan bir paytda, Simone Inzaghi boshqarayotgan Al-Hilal 80 million yevro va futbolchining oʻziga yiliga 15 million yevro sof maosh vaʼda qilib, transferni oʻz foydasiga hal qildi. Shuningdek, Darwin Nunez kabi yulduzlar ham Yevropaning boshqa grandlari oʻrniga aynan Saudiya petrodollarlarini tanlamoqda.
Xulosa qilib aytganda, Premer-liganing moliyaviy oʻsish surʼati Yevropadagi raqiblari uchun chidab boʻlmas darajaga yetdi. Garchi bu jarayonlarda qonunbuzarlik holatlari rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, bozorning “doping” qilinishi koʻplab klublarni oʻz strategiyasini oʻzgartirishga va kamtarona maqsadlar bilan cheklanishga majbur qilmoqda. Bu esa kelajakda futbol olamidagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi tayin.
…