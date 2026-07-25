«Arsenal» Xulian Alvares uchun "yashirin ssenariy"ni ishga tushirdi
Yevropada yozgi transfer bozorining eng katta intrigalaridan biri Xulian Alvares atrofida shakllanmoqda. «Barselona» argentinalik hujumchini o‘z loyihasining muhim qismi sifatida ko‘rayotgan bir paytda, «Arsenal» voqealar rivojini shoshilmasdan kuzatmoqda.
London klubi kataloniyaliklarning muzokaralari natijasiz yakunlanishini kutib, hal qiluvchi harakatni transfer oynasining keyingi bosqichida amalga oshirishi mumkin. Biroq bu rejaning ishlashi faqat pulga emas, Alvaresning qarori va «Atletiko» rahbariyati pozitsiyasiga ham bog‘liq.
«Barselona» uchun asosiy to‘siq nimada?
«Barselona» Alvaresni qo‘lga kiritish istagini yashirmayapti. Xabarlarga ko‘ra, futbolchining o‘zi ham Kataloniya klubiga o‘tishni boshqa variantlardan ustun qo‘ymoqda. Ammo «Atletiko» La Ligadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri raqibini kuchaytirishni istamayapti.
Madrid klubi bosh direktori Migel Anxel Xil Marin hujumchini sotish rejasi yo‘qligini ochiq bayon qildi. Uning ta’kidlashicha, klub 100 million yevrolik taklifni qabul qilmagan va hatto summa 150 yoki 200 million yevroga yetsa ham pozitsiyasini o‘zgartirmoqchi emas.
«Biz 100 millionni qabul qilmadik, 150 yoki 200 millionni ham qabul qilmaymiz».
Alvaresning «Atletiko» bilan shartnomasi 2030 yilgacha amal qiladi. Demak, klub futbolchini sotishga moliyaviy yoki shartnomaviy jihatdan majbur emas.
«Arsenal» shoshilmasdan, qulay fursatni kutmoqda
«Arsenal» transfer poygasidan chiqib ketgani yo‘q. Sky Sports ma’lumotiga ko‘ra, klublar mulkdorlari darajasida dastlabki muloqotlar o‘tkazilgan va tomonlar o‘rtasidagi aloqa kanallari ochiq qolmoqda.
Ayrim manbalar «Atletiko» Alvaresni Ispaniyadagi raqibiga sotishdan ko‘ra, Angliya klubi bilan muzokara qilishga moyilroq ekanini bildirmoqda. Shuningdek, «Arsenal» sport direktori Andrea Berta hujumchining vakillari bilan aloqani davom ettirayotgani xabar qilingan.
Londonliklarning ehtimoliy rejasi quyidagicha:
«Barselona» belgilagan muddat yakunlanishini kutish;
kataloniyaliklar muzokaradan chiqsa, Alvaresga yangi loyiha taklif qilish;
«Atletiko»ni qoniqtiradigan rasmiy paketni tezkor taqdim etish;
avgust oyida boshqa da’vogarlar harakatga kelmasidan bitimni yopish.
«Barselona» rahbariyati Alvares bo‘yicha taklif cheksiz muddat amal qilmasligini bildirgan. Xabarlarga ko‘ra, kataloniyaliklar masalaga iyul oyi oxirigacha oydinlik kiritishni istamoqda. Bu esa avgustda «Arsenal» uchun yangi imkoniyat ochishi mumkin.
Nega Alvares «Arsenal» uchun muhim?
Alvares oddiy markaziy hujumchi emas. «Atletiko»ning rasmiy tavsifida u tezkor, texnikasi yuqori, sheriklari bilan yaxshi kombinatsiya qiladigan va hujumkor yarim himoyachi pozitsiyasida ham o‘ynay oladigan universal futbolchi sifatida qayd etilgan.
U hujum markazida yakka o‘ynashi, asosiy forvard ortida harakat qilishi yoki flangdan markazga o‘tishi mumkin. APL rasmiy sayti ma’lumotiga ko‘ra, argentinalik «Atletiko» safida 106 uchrashuvda 49 ta gol urgan.
Bunday futbolchi Mikel Artetaga bir nechta taktik sxema o‘rtasida o‘yin davomidayoq o‘zgarish qilish imkonini beradi. Eng muhimi, Alvares Angliya futboli muhitini yaxshi biladi — bu uning moslashish jarayonini boshqa legionerlarga nisbatan yengillashtirishi mumkin.
PSJ ham qulay vaziyatni kutib turibdi
«Arsenal»ning asosiy raqibi faqat «Barselona» emas. PSJ ham Alvaresning vakillari bilan muntazam aloqada bo‘lib turgani aytilmoqda. Agar kataloniyaliklar transferni amalga oshira olmasa, Parij klubi katta moliyaviy taklif bilan poygaga qo‘shilishi mumkin.
Ayni paytda transfer bo‘yicha uchta asosiy ssenariy mavjud:
«Atletiko» barcha takliflarni rad etib, Alvaresni jamoada olib qoladi.
Futbolchi «Barselona»ga o‘tish istagini yanada qat’iy bildirib, klubga bosim o‘tkazadi.
«Barselona» muzokaradan chiqqach, «Arsenal» yoki PSJ Madrid klubini qoniqtiradigan taklif yuboradi.
Birinchi ssenariy hozircha «Atletiko»ning rasmiy pozitsiyasiga eng yaqin. Ammo transfer oynasining so‘nggi haftalarida vaziyat bir necha soat ichida o‘zgarib ketishi ham mumkin.
Hal qiluvchi so‘z kimda?
«Arsenal»ning rejasi mantiqiy: «Barselona» bilan ochiq auksionga kirishmasdan, raqibning muzokaralari to‘xtashini kutish. Biroq londonliklar uchun asosiy muammo — Alvaresning o‘zi hozircha Kataloniya variantini ustun ko‘rayotganidir.
Shu sababli transfer taqdirini faqat «Atletiko» belgilamaydi. Futbolchining keyingi bayonoti, «Barselona» taklifining amal qilish muddati va «Arsenal»ning rasmiy qadami bu murakkab o‘yinda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, Xulian Alvares uchun eng to‘g‘ri tanlov qaysi: «Barselona», «Arsenal» yoki «Atletiko»da qolish?
…