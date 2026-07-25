Samsung smartfonlari himoyasi kuchaymoqda: One UI 9.0 versiyasida yangi cheklovlar joriy etiladi

·56·Texno
Samsung smartfonlari himoyasi kuchaymoqda: One UI 9.0 versiyasida yangi cheklovlar joriy etiladi

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi One UI 9.0 foydalanuvchi interfeysida xavfsizlik tizimini sezilarli darajada kuchaytirishga qaror qildi. Yangilanish bilan birga ekran blokirovkasini ochishga urinishlar soni qatʼiy cheklanadi. Bu chora foydalanuvchi maʼlumotlarini begona shaxslar yoki maxsus dasturlar orqali tanlab olish (brute-force) usulidan himoya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi siyosat doirasida PIN-kod, grafik kalit yoki parolni notoʻgʻri kiritish imkoniyatlari keskin kamaytiriladi. Dastlabki beshta xato urinishdan soʻng, tizim keyingi urinishlar orasidagi vaqtni bosqichma-bosqich uzaytirib boradi. Bu foydalanuvchiga oʻz parolini eslash uchun vaqt berish bilan birga, tajovuzkorlarning ishini qiyinlashtiradi.

13 ta urinish va maʼlumotlarning oʻchib ketishi

Eng muhim oʻzgarish shundaki, agar ketma-ket 13 marta notoʻgʻri kod kiritilsa, smartfon butunlay bloklanadi. Bunday holatda qurilmani qayta faollashtirishning yagona yoʻli — uni toʻliq zavod sozlamalariga qaytarish (hard reset) boʻladi. Bu jarayonda smartfon xotirasidagi barcha shaxsiy suratlar, hujjatlar va ilovalar qayta tiklanmaydigan darajada oʻchib ketadi.

Samsung tasodifiy xatolarni hisobga olgan holda "aqlli hisoblash" mexanizmini ham joriy etadi. Agar foydalanuvchi ketma-ket ikki marta bir xil notoʻgʻri parolni kiritsa, tizim buni bitta xato urinish sifatida qayd etadi. Shuningdek, ruxsat etilgan urinishlar soni tugashiga yaqin qolganda, ekran yuzasida foydalanuvchini ogohlantiruvchi maxsus xabarlar paydo boʻladi.

Taʼkidlash joizki, ushbu qoidalar barmoq izi yoki yuzni tanish funksiyasidan foydalanadiganlarga ham tegishli. Android tizimi talablariga muvofiq, xavfsizlikni taʼminlash maqsadida foydalanuvchi kamida har 72 soatda bir marta asosiy PIN-kod yoki parolni kiritishi shart. Agar ushbu muddat kelganda parol esdan chiqqan boʻlsa va urinishlar soni tugasa, yuqoridagi qatʼiy choralar qoʻllaniladi.

Kompaniya vakillari foydalanuvchilarni parollarni unutmaslikka chaqirmoqda, chunki Samsung masofadan turib qurilmani blokdan chiqarib bera olmaydi. Smartfonni zavod sozlamalariga qaytargandan soʻng ham, uni qayta ishlatish uchun avval biriktirilgan Samsung Account va Google Account maʼlumotlarini kiritish talab etiladi. Bu oʻgʻirlangan qurilmalarni begona shaxslar tomonidan ishlatilishini imkonsiz qiladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik oʻta muhim, chunki mamlakatimizda Samsung smartfonlari eng ommabop qurilmalar sirasiga kiradi. Cloud xizmatlaridan foydalanish va maʼlumotlarni doimiy ravishda zaxiralab borish (backup) endilikda nafaqat qulaylik, balki zaruriyatga aylanmoqda. One UI 9.0 yangilanishi yaqin oylarda rasman taqdim etilishi kutilmoqda.

SamsungOne UI 9SmartfonXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob