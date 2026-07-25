Samsung smartfonlari himoyasi kuchaymoqda: One UI 9.0 versiyasida yangi cheklovlar joriy etiladi
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining navbatdagi One UI 9.0 foydalanuvchi interfeysida xavfsizlik tizimini sezilarli darajada kuchaytirishga qaror qildi. Yangilanish bilan birga ekran blokirovkasini ochishga urinishlar soni qatʼiy cheklanadi. Bu chora foydalanuvchi maʼlumotlarini begona shaxslar yoki maxsus dasturlar orqali tanlab olish (brute-force) usulidan himoya qilishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi siyosat doirasida PIN-kod, grafik kalit yoki parolni notoʻgʻri kiritish imkoniyatlari keskin kamaytiriladi. Dastlabki beshta xato urinishdan soʻng, tizim keyingi urinishlar orasidagi vaqtni bosqichma-bosqich uzaytirib boradi. Bu foydalanuvchiga oʻz parolini eslash uchun vaqt berish bilan birga, tajovuzkorlarning ishini qiyinlashtiradi.
13 ta urinish va maʼlumotlarning oʻchib ketishiEng muhim oʻzgarish shundaki, agar ketma-ket 13 marta notoʻgʻri kod kiritilsa, smartfon butunlay bloklanadi. Bunday holatda qurilmani qayta faollashtirishning yagona yoʻli — uni toʻliq zavod sozlamalariga qaytarish (hard reset) boʻladi. Bu jarayonda smartfon xotirasidagi barcha shaxsiy suratlar, hujjatlar va ilovalar qayta tiklanmaydigan darajada oʻchib ketadi.
Samsung tasodifiy xatolarni hisobga olgan holda "aqlli hisoblash" mexanizmini ham joriy etadi. Agar foydalanuvchi ketma-ket ikki marta bir xil notoʻgʻri parolni kiritsa, tizim buni bitta xato urinish sifatida qayd etadi. Shuningdek, ruxsat etilgan urinishlar soni tugashiga yaqin qolganda, ekran yuzasida foydalanuvchini ogohlantiruvchi maxsus xabarlar paydo boʻladi.
Taʼkidlash joizki, ushbu qoidalar barmoq izi yoki yuzni tanish funksiyasidan foydalanadiganlarga ham tegishli. Android tizimi talablariga muvofiq, xavfsizlikni taʼminlash maqsadida foydalanuvchi kamida har 72 soatda bir marta asosiy PIN-kod yoki parolni kiritishi shart. Agar ushbu muddat kelganda parol esdan chiqqan boʻlsa va urinishlar soni tugasa, yuqoridagi qatʼiy choralar qoʻllaniladi.
Kompaniya vakillari foydalanuvchilarni parollarni unutmaslikka chaqirmoqda, chunki Samsung masofadan turib qurilmani blokdan chiqarib bera olmaydi. Smartfonni zavod sozlamalariga qaytargandan soʻng ham, uni qayta ishlatish uchun avval biriktirilgan Samsung Account va Google Account maʼlumotlarini kiritish talab etiladi. Bu oʻgʻirlangan qurilmalarni begona shaxslar tomonidan ishlatilishini imkonsiz qiladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik oʻta muhim, chunki mamlakatimizda Samsung smartfonlari eng ommabop qurilmalar sirasiga kiradi. Cloud xizmatlaridan foydalanish va maʼlumotlarni doimiy ravishda zaxiralab borish (backup) endilikda nafaqat qulaylik, balki zaruriyatga aylanmoqda. One UI 9.0 yangilanishi yaqin oylarda rasman taqdim etilishi kutilmoqda.
…