Real Madrid Rodri va Diomande transferi ustida ishlamoqda, Arsenal esa kutilmagan yurish qildi

·54·Sport
Real Madrid Rodri va Diomande transferi ustida ishlamoqda, Arsenal esa kutilmagan yurish qildi

Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi qizgʻin pallaga kirdi. Ispaniyaning Real Madrid klubi tarkibni kuchaytirish maqsadida bir vaqtning oʻzida ikki yirik transfer boʻyicha muzokaralarni boshladi. Madridliklar nafaqat himoya chizigʻini, balki yarim himoyani ham dunyoning eng yaxshi oʻyinchilari bilan toʻldirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri tarqatgan xabarga koʻra, Real Madrid Manchester Siti yarim himoyachisi va Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri bilan shartnoma imzolash boʻyicha dastlabki aloqalarni oʻrnatgan. Rodri hozirda oʻz pozitsiyasida dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biri hisoblanadi va uning Madridga koʻchib oʻtishi transfer bozoridagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylanishi mumkin.

Biroq, Manchester Siti ustozi Enzo Maresca matbuot anjumanida futbolchining holati haqida biroz xavotirli maʼlumot berdi. Unga koʻra, Rodri bel qismida jarrohlik amaliyotini oʻtkazgan va uning maydonga qaytish muddati hozircha nomaʼlum boʻlib turibdi. Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyati ispaniyalik yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish niyatidan qaytmagan.

Himoya va hujumdagi yangiliklar

Madridliklarning yana bir nishoni Bild nashri xabariga koʻra, Kot-d'Ivuar terma jamoasi va Leypsig klubi yulduzi Yan Diomande boʻlib turibdi. Real Madrid allaqachon futbolchining vakillari va Germaniya klubi bilan muzokaralarni boshlagan. Taʼkidlash joizki, ushbu iqtidorli vinger uchun kurash juda jiddiy kechmoqda.

Liverpul Diomande uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ taklif qilgan boʻlsa-da, rad javobini oldi. Shuningdek, Pari Sen-Jermen va Arsenal ham futbolchi uchun kurashga qoʻshilgan. Diomandening jahon chempionatidagi yorqin oʻyini uning narxi va unga boʻlgan qiziqishni keskin oshirib yubordi.

Shu bilan birga, Arsenal klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Manchester Siti aʼzosi Julian Alvarezni koʻz ostiga olgan. Londonliklar ushbu transferni amalga oshirish uchun oʻz futbolchilaridan birini ayirboshlashga taklif qilish orqali kelishuv narxini tushirishga urinmoqda.

Italiya A Seriyasida ham qiziqarli voqealar rivoji kuzatilmoqda. Romelu Lukaku Napoli tarkibida ikkinchi darajali rolga rozi emasligini maʼlum qildi. Futbolchining agenti Federico Pastorello Sky nashriga bergan intervyusida mijozining dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri ekanini va u Rasmus Hojlund kabi yosh oʻyinchilarning soyasida qolishni istamasligini taʼkidladi.

Real MadridManchester CityRodriTransferlarArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Rodri uchun uch gigant kurashda: favorit kim?Bugun, 21:16Ronaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaRonaldu transferlarni o‘z qo‘liga oldi: «Al-Nasr»dan yangi rejaBugun, 21:14Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Bugun, 21:05«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi