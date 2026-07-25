Real Madrid Rodri va Diomande transferi ustida ishlamoqda, Arsenal esa kutilmagan yurish qildi
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi qizgʻin pallaga kirdi. Ispaniyaning Real Madrid klubi tarkibni kuchaytirish maqsadida bir vaqtning oʻzida ikki yirik transfer boʻyicha muzokaralarni boshladi. Madridliklar nafaqat himoya chizigʻini, balki yarim himoyani ham dunyoning eng yaxshi oʻyinchilari bilan toʻldirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri tarqatgan xabarga koʻra, Real Madrid Manchester Siti yarim himoyachisi va Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri bilan shartnoma imzolash boʻyicha dastlabki aloqalarni oʻrnatgan. Rodri hozirda oʻz pozitsiyasida dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biri hisoblanadi va uning Madridga koʻchib oʻtishi transfer bozoridagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylanishi mumkin.
Biroq, Manchester Siti ustozi Enzo Maresca matbuot anjumanida futbolchining holati haqida biroz xavotirli maʼlumot berdi. Unga koʻra, Rodri bel qismida jarrohlik amaliyotini oʻtkazgan va uning maydonga qaytish muddati hozircha nomaʼlum boʻlib turibdi. Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyati ispaniyalik yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish niyatidan qaytmagan.
Himoya va hujumdagi yangiliklarMadridliklarning yana bir nishoni Bild nashri xabariga koʻra, Kot-d'Ivuar terma jamoasi va Leypsig klubi yulduzi Yan Diomande boʻlib turibdi. Real Madrid allaqachon futbolchining vakillari va Germaniya klubi bilan muzokaralarni boshlagan. Taʼkidlash joizki, ushbu iqtidorli vinger uchun kurash juda jiddiy kechmoqda.
Liverpul Diomande uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ taklif qilgan boʻlsa-da, rad javobini oldi. Shuningdek, Pari Sen-Jermen va Arsenal ham futbolchi uchun kurashga qoʻshilgan. Diomandening jahon chempionatidagi yorqin oʻyini uning narxi va unga boʻlgan qiziqishni keskin oshirib yubordi.
Shu bilan birga, Arsenal klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Manchester Siti aʼzosi Julian Alvarezni koʻz ostiga olgan. Londonliklar ushbu transferni amalga oshirish uchun oʻz futbolchilaridan birini ayirboshlashga taklif qilish orqali kelishuv narxini tushirishga urinmoqda.
Italiya A Seriyasida ham qiziqarli voqealar rivoji kuzatilmoqda. Romelu Lukaku Napoli tarkibida ikkinchi darajali rolga rozi emasligini maʼlum qildi. Futbolchining agenti Federico Pastorello Sky nashriga bergan intervyusida mijozining dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri ekanini va u Rasmus Hojlund kabi yosh oʻyinchilarning soyasida qolishni istamasligini taʼkidladi.
…