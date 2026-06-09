Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandi

·1·Sport
Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandi

Angliya Premer-ligasida yangi mavsum oldidan murabbiylar shtabida jiddiy va qiziqarli o‘zgarishlar boshlandi. Fransiyalik tajribali va izlanuvchan mutaxassis Per Saj yaqin kunlarda Londonning «Kristal Pelas» klubi bosh murabbiyi sifatida rasman ish boshlaydi. Bu haqda jahon futbolidagi eng ishonchli va nufuzli insayder, mashhur jurnalist Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali eksklyuziv xabar tarqatdi. Ushbu transfer yangiligi ingliz futboli ishqibozlari va London klubi muxlislari uchun nihoyatda yoqimli va kutilgan voqelik bo‘ldi.

Qayd etilishicha, «Kristal Pelas» klubi rahbariyati fransiyalik taktik mutaxassisning rejalari va qarashlarini to‘liq ma’qullagan. Tomonlar o‘rtasida uzoq muddatli strategik hamkorlik ko‘zda tutilgan bo‘lib, unga ko‘ra Per Saj bilan 2029 yilning yoziga qadar amal qiladigan rasmiy shartnoma imzolanadi. Bundan tashqari, agar ikki tomonlama natijalar ijobiy bo‘lsa, ushbu kelishuv muddatini yana bir yilga uzaytirish imkoniyatini beruvchi maxsus band ham shartnomadan joy oladi.

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Per Saj yakuniga yetgan mavsum davomida Fransiyaning «Lans» klubi boshqaruvida faoliyat olib bordi. U yerda o‘zining yuksak salohiyati va kuchli taktik bilimlarini namoyish etib, jamoa bilan birgalikda Fransiya chempionatida (Liga 1) naqd 70 ochko to‘plashga muvaffaq bo‘ldi va musobaqa jadvalida faxrli 2-o‘rinni qo‘lga kiritdi. «Lans» jamoasini kuchli uchlikka olib chiqqan murabbiyning bunday sermahsul natijasi APL vakillarining e’tiborini tortdi va ular londonliklarning yangi g‘alabali yurishlarini aynan Saj bilan bog‘lashga qaror qilishdi.

Per Sajning Angliya Premer-ligasidagi yangi taktik inqiloblari, «Kristal Pelas» klubining transfer bozoridagi yangi yurishlari va Yevropa futboliga oid eng tezkor eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdi«Siti» iqtidorli yarimhimoyachi Divine Mukasa bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 17:40Declan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiDeclan Rice Kobbie Mainoo’ning oʻyinidagi kamchilikni koʻrsatdiBugun, 17:35Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Jaloliddin Masharipov JCH-2026 da o‘ynamaydi: u qaydnomadan chiqarildi...Bugun, 17:34«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi«Siti» Yoshko Gvardiol bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 17:25NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)NBA finaliga tashrif buyurgan Donald Tramp hushtakbozlikka uchradi (video)Bugun, 16:53Lionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiLionel Messi safga qaytmoqda: Argentina ustozi ijobiy xabar berdiBugun, 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...