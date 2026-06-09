Fransiyalik Per Saj «Kristal Pelas» bosh murabbiyi etib tayinlandi
Angliya Premer-ligasida yangi mavsum oldidan murabbiylar shtabida jiddiy va qiziqarli o‘zgarishlar boshlandi. Fransiyalik tajribali va izlanuvchan mutaxassis Per Saj yaqin kunlarda Londonning «Kristal Pelas» klubi bosh murabbiyi sifatida rasman ish boshlaydi. Bu haqda jahon futbolidagi eng ishonchli va nufuzli insayder, mashhur jurnalist Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali eksklyuziv xabar tarqatdi. Ushbu transfer yangiligi ingliz futboli ishqibozlari va London klubi muxlislari uchun nihoyatda yoqimli va kutilgan voqelik bo‘ldi.
Qayd etilishicha, «Kristal Pelas» klubi rahbariyati fransiyalik taktik mutaxassisning rejalari va qarashlarini to‘liq ma’qullagan. Tomonlar o‘rtasida uzoq muddatli strategik hamkorlik ko‘zda tutilgan bo‘lib, unga ko‘ra Per Saj bilan 2029 yilning yoziga qadar amal qiladigan rasmiy shartnoma imzolanadi. Bundan tashqari, agar ikki tomonlama natijalar ijobiy bo‘lsa, ushbu kelishuv muddatini yana bir yilga uzaytirish imkoniyatini beruvchi maxsus band ham shartnomadan joy oladi.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Per Saj yakuniga yetgan mavsum davomida Fransiyaning «Lans» klubi boshqaruvida faoliyat olib bordi. U yerda o‘zining yuksak salohiyati va kuchli taktik bilimlarini namoyish etib, jamoa bilan birgalikda Fransiya chempionatida (Liga 1) naqd 70 ochko to‘plashga muvaffaq bo‘ldi va musobaqa jadvalida faxrli 2-o‘rinni qo‘lga kiritdi. «Lans» jamoasini kuchli uchlikka olib chiqqan murabbiyning bunday sermahsul natijasi APL vakillarining e’tiborini tortdi va ular londonliklarning yangi g‘alabali yurishlarini aynan Saj bilan bog‘lashga qaror qilishdi.
Per Sajning Angliya Premer-ligasidagi yangi taktik inqiloblari, «Kristal Pelas» klubining transfer bozoridagi yangi yurishlari va Yevropa futboliga oid eng tezkor eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…