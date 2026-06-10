«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi

·1·Sport
«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi

Yevropa transfer bozorida shiddatli kurashlar boshlanayotgan bir pallada, Tumanli Albionning eng mashhur grandlaridan biri hisoblangan Londonning «Chelsi» klubi o‘z tarkibini saqlab qolish va kelajak poydevorini mustahkamlash yo‘lida keskin qarorga keldi. «Aristokratlar» joriy yozgi transfer mavsumi davomida o‘z tarkibidagi bir qator yetakchi va umidli o‘yinchilar bo‘yicha boshqa klublardan kelib tushadigan hech qanday moliyaviy takliflarni ko‘rib chiqmaslikni maqsad qilgan. Nufuzli insayder va jurnalist Saymon Jonson bergan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, London klubi rahbariyati tomonidan jamoaning yetti nafar yulduzi «daxlsiz» deb e’lon qilingan.

Manbaning alohida qayd etishicha, «ko‘klar» ushbu iqtidor egalarini har qanday bahaybat summa evaziga bo‘lsa ham sotishni mutlaqo xayollariga keltirishmayapti. Istalgan transfer takliflaridan himoyalangan ushbu daxlsiz futbolchilar ro‘yxatidan quyidagi o‘yinchilar joy olgan:

  • Jamoa sardori va suyanchi Ris Jeyms;

  • O‘tgan mavsumda haqiqiy sensatsiyaga aylangan hujumkor yulduz Koul Palmer;

  • Maydon markazidagi «dvigatel» Moyses Kaysedo;

  • Mudofaa chizig‘ining yosh ustuni Levi Kolvill;

  • Jamoaning kelajagi deb qaralayotgan mahoratli Estevao;

  • Hujumkor va chaqqon Joao Pedro;

  • Shuningdek, klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi, umidli himoyachi Josh Achimpong.

Londonlik aristokratlarning transfer bozoridagi bunday qat’iy va chidamli pozitsiyasi bejizga emas, albatta. Eslatib o‘tish joizki, yaqindagina futbol olamida katta shov-shuv uyg‘otib, Leverkuzenning «Bayer» klubi bilan mo‘jizalar ko‘rsatgan ispaniyalik mashhur mutaxassis Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.

Iqtidorli murabbiy London grandi bilan 2030 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli strategik shartnomaga qo‘l qo‘ydi. Shartnoma shartlariga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassis «Stemford Bridj»dagi o‘z mas’uliyatli vazifasiga shu yilning 1 iyul kunidan boshlab rasman kirishadi. Aynan Alonsoning talabi va yangi loyihasi tufayli yuqorida nomlari keltirilgan yetti nafar futbolchi jamoaning yangi davrdagi bosh poydevori etib belgilandi. Londonlik muxlislar yangi mavsumda «Chelsi»dan faqat chempionlik va chiroyli o‘yinlar kutishmoqda.

Xabi Alonsoning «Chelsi»dagi yangi taktik inqiloblari, «aristokratlar»ning yozgi transfer bozoridagi yurishlari va ingliz futboliga oid eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiO‘zbekistonning bo‘lajak raqibi Kongo DR Chiliga imkoniyatni boy berdiKecha, 18:57Harry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatHarry Kane: Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun eng yaxshi imkoniyatKecha, 18:56Thierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiThierry Henry Arsenal uchun yozgi transferlar borasida ogohlantirish berdiKecha, 18:52Maniche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartManiche: 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo asosiy tarkibda boʻlishi shartKecha, 18:17Raul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiRaul Jimenez kutilmaganda Vulverxempton jamoasiga qaytdiKecha, 18:16FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?FIFA reytingi: O‘zbekiston necha ochko yo‘qotdi?Kecha, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...