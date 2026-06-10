«Chelsi» yozgi transfer oynasida ushbu yetti nafar futbolchisini sotmaydi
Yevropa transfer bozorida shiddatli kurashlar boshlanayotgan bir pallada, Tumanli Albionning eng mashhur grandlaridan biri hisoblangan Londonning «Chelsi» klubi o‘z tarkibini saqlab qolish va kelajak poydevorini mustahkamlash yo‘lida keskin qarorga keldi. «Aristokratlar» joriy yozgi transfer mavsumi davomida o‘z tarkibidagi bir qator yetakchi va umidli o‘yinchilar bo‘yicha boshqa klublardan kelib tushadigan hech qanday moliyaviy takliflarni ko‘rib chiqmaslikni maqsad qilgan. Nufuzli insayder va jurnalist Saymon Jonson bergan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, London klubi rahbariyati tomonidan jamoaning yetti nafar yulduzi «daxlsiz» deb e’lon qilingan.
Manbaning alohida qayd etishicha, «ko‘klar» ushbu iqtidor egalarini har qanday bahaybat summa evaziga bo‘lsa ham sotishni mutlaqo xayollariga keltirishmayapti. Istalgan transfer takliflaridan himoyalangan ushbu daxlsiz futbolchilar ro‘yxatidan quyidagi o‘yinchilar joy olgan:
Jamoa sardori va suyanchi Ris Jeyms;
O‘tgan mavsumda haqiqiy sensatsiyaga aylangan hujumkor yulduz Koul Palmer;
Maydon markazidagi «dvigatel» Moyses Kaysedo;
Mudofaa chizig‘ining yosh ustuni Levi Kolvill;
Jamoaning kelajagi deb qaralayotgan mahoratli Estevao;
Hujumkor va chaqqon Joao Pedro;
Shuningdek, klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi, umidli himoyachi Josh Achimpong.
Londonlik aristokratlarning transfer bozoridagi bunday qat’iy va chidamli pozitsiyasi bejizga emas, albatta. Eslatib o‘tish joizki, yaqindagina futbol olamida katta shov-shuv uyg‘otib, Leverkuzenning «Bayer» klubi bilan mo‘jizalar ko‘rsatgan ispaniyalik mashhur mutaxassis Xabi Alonso «Chelsi»ning yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.
Iqtidorli murabbiy London grandi bilan 2030 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli strategik shartnomaga qo‘l qo‘ydi. Shartnoma shartlariga ko‘ra, ispaniyalik mutaxassis «Stemford Bridj»dagi o‘z mas’uliyatli vazifasiga shu yilning 1 iyul kunidan boshlab rasman kirishadi. Aynan Alonsoning talabi va yangi loyihasi tufayli yuqorida nomlari keltirilgan yetti nafar futbolchi jamoaning yangi davrdagi bosh poydevori etib belgilandi. Londonlik muxlislar yangi mavsumda «Chelsi»dan faqat chempionlik va chiroyli o‘yinlar kutishmoqda.
Xabi Alonsoning «Chelsi»dagi yangi taktik inqiloblari, «aristokratlar»ning yozgi transfer bozoridagi yurishlari va ingliz futboliga oid eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…