Harry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane oʻzining sobiq jamoadoshi Christian Eriksen bilan bogʻliq noxush voqeadan soʻng unga dalda beruvchi xabar yoʻlladi. Daniyalik yarim himoyachi Ukraina bilan oʻrtoqlik oʻyini vaqtida koʻkragini ushlab maydonga yiqilgani koʻpchilikda xavotir uygʻotdi. Bu holat Yevro-2020 turnirida sodir boʻlgan yurak toʻxtashi bilan bogʻliq mudhish voqeani yodga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Bavariya hujumchisi hisoblangan Kane ITV Football nashriga bergan intervyusida Eriksen bilan bogʻlanishga harakat qilganini maʼlum qildi. Ular Tottenxem safida olti yarim yil davomida birga toʻp surishgan. Kane tibbiy xodimlarning tezkor aralashuvi va futbolchining tanasiga oʻrnatilgan kardioverter-defibrillyator (ICD) qurilmasi oʻz vazifasini bajarganidan xursandligini bildirdi.
“Eng muhimi, defibrillyator oʻsha yerda edi va u ishladi”, — dedi Kane. Uning soʻzlariga koʻra, Eriksen hozirda oilasi davrasida dam olishi va sodir boʻlgan voqeadan soʻng oʻziga kelib olishi juda muhim. Angliyalik forvard doʻstining sogʻligʻi birinchi oʻrinda ekanligini alohida taʼkidlab oʻtdi.
Ushbu hodisa 34 yoshli futbolchining professional faoliyatini davom ettira olishi borasida jiddiy savollarni yuzaga keltirdi. Ajax, Tottenxem, Inter va Manchester Yunayted kabi klublarda toʻp surgan Eriksen oʻz mamlakati uchun hamon muhim figura boʻlib qolmoqda. Biroq, besh yil ichida ikkinchi marta yuz bergan yurak bilan bogʻliq muammo uni qiyin tanlov qarshisida qoldirishi mumkin.
Kane Eriksenning kelajagi borasida shunday dedi: “U endi maʼlum bir qarorlarni qabul qilishi kerak”. Daniyalik yulduz sportga boʻlgan ishtiyoqi va oʻz hayoti oʻrtasidagi muvozanatni saqlash uchun faoliyatini yakunlash masalasini koʻrib chiqishi ehtimoldan xoli emas.
…