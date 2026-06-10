Harry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdi

·0·Sport
Harry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane oʻzining sobiq jamoadoshi Christian Eriksen bilan bogʻliq noxush voqeadan soʻng unga dalda beruvchi xabar yoʻlladi. Daniyalik yarim himoyachi Ukraina bilan oʻrtoqlik oʻyini vaqtida koʻkragini ushlab maydonga yiqilgani koʻpchilikda xavotir uygʻotdi. Bu holat Yevro-2020 turnirida sodir boʻlgan yurak toʻxtashi bilan bogʻliq mudhish voqeani yodga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Bavariya hujumchisi hisoblangan Kane ITV Football nashriga bergan intervyusida Eriksen bilan bogʻlanishga harakat qilganini maʼlum qildi. Ular Tottenxem safida olti yarim yil davomida birga toʻp surishgan. Kane tibbiy xodimlarning tezkor aralashuvi va futbolchining tanasiga oʻrnatilgan kardioverter-defibrillyator (ICD) qurilmasi oʻz vazifasini bajarganidan xursandligini bildirdi.

“Eng muhimi, defibrillyator oʻsha yerda edi va u ishladi”, — dedi Kane. Uning soʻzlariga koʻra, Eriksen hozirda oilasi davrasida dam olishi va sodir boʻlgan voqeadan soʻng oʻziga kelib olishi juda muhim. Angliyalik forvard doʻstining sogʻligʻi birinchi oʻrinda ekanligini alohida taʼkidlab oʻtdi.

Ushbu hodisa 34 yoshli futbolchining professional faoliyatini davom ettira olishi borasida jiddiy savollarni yuzaga keltirdi. Ajax, Tottenxem, Inter va Manchester Yunayted kabi klublarda toʻp surgan Eriksen oʻz mamlakati uchun hamon muhim figura boʻlib qolmoqda. Biroq, besh yil ichida ikkinchi marta yuz bergan yurak bilan bogʻliq muammo uni qiyin tanlov qarshisida qoldirishi mumkin.

Kane Eriksenning kelajagi borasida shunday dedi: “U endi maʼlum bir qarorlarni qabul qilishi kerak”. Daniyalik yulduz sportga boʻlgan ishtiyoqi va oʻz hayoti oʻrtasidagi muvozanatni saqlash uchun faoliyatini yakunlash masalasini koʻrib chiqishi ehtimoldan xoli emas.

Harry KaneChristian EriksenBavariyaTottenxemManchester Yunayted
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiSaudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiBugun, 21:39Bukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBugun, 21:32Atletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiAtletiko Madrid Julian Alvarez boʻyicha Real Madrid ustidan kuldiBugun, 20:58Cristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariCristiano Ronaldo va Portugaliyaning Jahon chempionatidagi imkoniyatlariBugun, 20:39Sandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiSandro Tottenxemga Manchester Siti yulduzi Savinhoni sotib olishni maslahat berdiBugun, 20:13Real Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiReal Madrid Julian Alvarez uchun 150 million yevrolik taklif yubordiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...