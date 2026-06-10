O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordi
Tarixda ilk marotaba sayyoramizning eng nufuzli va ulug‘vor sport bayrami — Jahon chempionatida ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining okean ortidagi yurishlari va tayyorgarlik jarayonlari butun yurtimiz futbol ishqibozlarining diqqat-markazida bo‘lib turibdi. Milliy jamoamiz mundial oldidan tashkil etilgan o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari va rasmiy tayyorgarlik rejasi doirasida ikkita jiddiy nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib oldi.
Dunyo futbolining eng kuchli va tajribali vakillari hisoblangan Kanada hamda Niderlandiya terma jamoalariga qarshi kechgan qizg‘in va keskin bahslarda, afsuski, vakillarimiz kichik hisoblarda imkoniyatni boy berishdi. Shunga qaramay, ushbu oliy darajadagi mas’uliyatli o‘yinlar jamoamizning yangi taktik sxemalarini sinab olish hamda kamchiliklar ustida ishlash uchun bosh murabbiyga juda boy malumot taqdim etdi.
Bugun esa terma jamoamiz hayotida yangi va eng mas’uliyatli bosqich boshlandi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» Nyu-York shahridagi yig‘inlarni muvaffaqiyatli yakunlab, Jahon chempionati bahslari davomida istiqomat qiladigan hamda asosiy baza vazifasini o‘taydigan muhtasham Atlanta shahriga yetib kelishdi. Bu haqda O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati rasmiy bayonot berib, hamyurtlarimizni suyunchiladi. Futbolchilarimiz Atlantadagi zamonaviy mehmonxonaga joylashib, allaqachon bo‘lajak rasmiy to‘qnashuvlarga ruhiy va jismoniy jihatdan tayyorgarlikni boshlab yuborishgan.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, millionlab vatandoshlarimiz orzu qilgan ushbu ulug‘vor mundialning ilk turida hamyurtlarimiz Janubiy Amerikaning mashhur va shiddatli grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Futbol ishqibozlari ushbu tarixiy kunni taqvimlariga belgilab qo‘yishlari mumkin: mazkur hayajonli va intrigaga boy uchrashuv shu yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da rasman start oladi. Biz barcha muxlislar nomidan Fabio Kannavaro shogirdlariga AQSH yashil maydonlarida tarixiy g‘alabalar va ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz! Olg‘a, O‘zbekiston!
Milliy terma jamoamizning Atlantadagi kundalik hayoti, futbolchilarimizning eng so‘nggi mashg‘ulotlari va JCH—2026 musobaqasining eng qaynoq eksklyuziv reportajlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…