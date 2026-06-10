O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordi

·0·Sport
O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordi

Tarixda ilk marotaba sayyoramizning eng nufuzli va ulug‘vor sport bayrami — Jahon chempionatida ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining okean ortidagi yurishlari va tayyorgarlik jarayonlari butun yurtimiz futbol ishqibozlarining diqqat-markazida bo‘lib turibdi. Milliy jamoamiz mundial oldidan tashkil etilgan o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlari va rasmiy tayyorgarlik rejasi doirasida ikkita jiddiy nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazib oldi.

Dunyo futbolining eng kuchli va tajribali vakillari hisoblangan Kanada hamda Niderlandiya terma jamoalariga qarshi kechgan qizg‘in va keskin bahslarda, afsuski, vakillarimiz kichik hisoblarda imkoniyatni boy berishdi. Shunga qaramay, ushbu oliy darajadagi mas’uliyatli o‘yinlar jamoamizning yangi taktik sxemalarini sinab olish hamda kamchiliklar ustida ishlash uchun bosh murabbiyga juda boy malumot taqdim etdi.

Bugun esa terma jamoamiz hayotida yangi va eng mas’uliyatli bosqich boshlandi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» Nyu-York shahridagi yig‘inlarni muvaffaqiyatli yakunlab, Jahon chempionati bahslari davomida istiqomat qiladigan hamda asosiy baza vazifasini o‘taydigan muhtasham Atlanta shahriga yetib kelishdi. Bu haqda O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati rasmiy bayonot berib, hamyurtlarimizni suyunchiladi. Futbolchilarimiz Atlantadagi zamonaviy mehmonxonaga joylashib, allaqachon bo‘lajak rasmiy to‘qnashuvlarga ruhiy va jismoniy jihatdan tayyorgarlikni boshlab yuborishgan.

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, millionlab vatandoshlarimiz orzu qilgan ushbu ulug‘vor mundialning ilk turida hamyurtlarimiz Janubiy Amerikaning mashhur va shiddatli grandlaridan biri — Kolumbiya terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Futbol ishqibozlari ushbu tarixiy kunni taqvimlariga belgilab qo‘yishlari mumkin: mazkur hayajonli va intrigaga boy uchrashuv shu yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da rasman start oladi. Biz barcha muxlislar nomidan Fabio Kannavaro shogirdlariga AQSH yashil maydonlarida tarixiy g‘alabalar va ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz! Olg‘a, O‘zbekiston!

Milliy terma jamoamizning Atlantadagi kundalik hayoti, futbolchilarimizning eng so‘nggi mashg‘ulotlari va JCH—2026 musobaqasining eng qaynoq eksklyuziv reportajlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Bugun, 01:29«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchi«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchiBugun, 00:20«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildi«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildiBugun, 00:12Harry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiHarry Kane Christian Eriksen’ning sogʻligʻi va kelajagi haqida gapirdiBugun, 21:58Saudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiSaudiya klublari Raphinha uchun Barselona yulduziga astronomik maosh taklif qildiBugun, 21:39Bukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBukayo Saka JCHga tayyormi? Thomas Tuchel uning holati haqida maʻlumot berdiBugun, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...