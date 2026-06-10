Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildi
Yevropa transfer bozorida grand klublar o‘rtasidagi raqobat qizg‘in pallasiga kirgan bir davrda, Saudiya Arabistonining boy jamoalari yana Kataloniya tomon katta yurish boshlashdi. Ispaniyaning taniqli sport jurnalisti Ferran Martinesning bergan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlariga qaraganda, «Barselona» klubining hujum chizig‘idagi eng asosiy uchqur yulduzlaridan biri, braziliyalik mahoratli vinger Rafinyaga Saudiya Pro-ligasining bir emas, bir yo‘la ikkita eng qudratli jamoasi juda jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Insayderlik manbasiga tayanadigan bo‘lsak, «ko‘k-anorranglilar» tarkibida o‘ta sermahsul o‘yinlar namoyish etib, jamoa yetakchisiga aylangan ushbu braziliyalik sehrgarni Krishtianu Ronaldu to‘p surayotgan Saudiyaning amaldagi chempioni «An-Nasr» hamda Saudiyaning o‘tgan yilgi chempioni «Al-Hilol» klublari o‘z saflariga qo‘shib olishni maqsad qilishgan. Yaqin Sharqdagi moliyaviy imkoniyatlari cheksiz bo‘lgan ushbu ikki arab grandi Braziliya terma jamoasi a’zosining transferi uchun Kataloniya klubi g‘aznasiga hech qanday ikkilanishlarsiz naqd 80 million yevro miqdoridagi ulkan mablag‘ni to‘lab berishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Ushbu taklif moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan «Barselona» rahbariyati uchun juda jozibali eshitilishi tabiiy.
Shuningdek, xabarlarda qayd etilishicha, arab jamoalari faqatgina «Barselona»ni emas, balki futbolchining o‘zini ham rom etish uchun hashamatli shartnoma tayyorlab qo‘yishgan. Rafinyaga Saudiya Arabistonida taklif etilayotgan yillik maosh miqdori uning ayni paytda Ispaniyada olayotgan ish haqidan naqd to‘rt baravar yuqori bo‘lishi kutilmoqda. Bunday astronomik moliyaviy taklif har qanday yuqori darajali futbolchini ham chuqur o‘ylantirib qo‘yishi shubhasiz.
Eslatib o‘tish joizki, braziliyalik iqtidorli vingerning Kataloniya grandi bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasi olis 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Hozircha «Barselona» rahbariyati ushbu takliflarga qanday javob qaytarishi ma’lum emas, biroq yaqin kunlarda transfer olamida navbatdagi yirik «bomba» portlashi ehtimoli juda yuqori baholanmoqda. Kataloniyalik muxlislar suyukli futbolchilarining taqdiri nima bo‘lishini katta hayajon bilan kutishmoqda.
Rafinyaning «Barselona»dagi kelajagi, Saudiya Pro-ligasining transfer bozoridagi yangi shov-shuvli yurishlari va jahon futboliga oid eng tezkor eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…