Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildi

·0·Sport
Saudiyaning ikki grand klubi Rafinya uchun 80 million yevro taklif qildi

Yevropa transfer bozorida grand klublar o‘rtasidagi raqobat qizg‘in pallasiga kirgan bir davrda, Saudiya Arabistonining boy jamoalari yana Kataloniya tomon katta yurish boshlashdi. Ispaniyaning taniqli sport jurnalisti Ferran Martinesning bergan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlariga qaraganda, «Barselona» klubining hujum chizig‘idagi eng asosiy uchqur yulduzlaridan biri, braziliyalik mahoratli vinger Rafinyaga Saudiya Pro-ligasining bir emas, bir yo‘la ikkita eng qudratli jamoasi juda jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Insayderlik manbasiga tayanadigan bo‘lsak, «ko‘k-anorranglilar» tarkibida o‘ta sermahsul o‘yinlar namoyish etib, jamoa yetakchisiga aylangan ushbu braziliyalik sehrgarni Krishtianu Ronaldu to‘p surayotgan Saudiyaning amaldagi chempioni «An-Nasr» hamda Saudiyaning o‘tgan yilgi chempioni «Al-Hilol» klublari o‘z saflariga qo‘shib olishni maqsad qilishgan. Yaqin Sharqdagi moliyaviy imkoniyatlari cheksiz bo‘lgan ushbu ikki arab grandi Braziliya terma jamoasi a’zosining transferi uchun Kataloniya klubi g‘aznasiga hech qanday ikkilanishlarsiz naqd 80 million yevro miqdoridagi ulkan mablag‘ni to‘lab berishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Ushbu taklif moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan «Barselona» rahbariyati uchun juda jozibali eshitilishi tabiiy.

Shuningdek, xabarlarda qayd etilishicha, arab jamoalari faqatgina «Barselona»ni emas, balki futbolchining o‘zini ham rom etish uchun hashamatli shartnoma tayyorlab qo‘yishgan. Rafinyaga Saudiya Arabistonida taklif etilayotgan yillik maosh miqdori uning ayni paytda Ispaniyada olayotgan ish haqidan naqd to‘rt baravar yuqori bo‘lishi kutilmoqda. Bunday astronomik moliyaviy taklif har qanday yuqori darajali futbolchini ham chuqur o‘ylantirib qo‘yishi shubhasiz.

Eslatib o‘tish joizki, braziliyalik iqtidorli vingerning Kataloniya grandi bilan tuzgan amaldagi mehnat shartnomasi olis 2028 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan. Hozircha «Barselona» rahbariyati ushbu takliflarga qanday javob qaytarishi ma’lum emas, biroq yaqin kunlarda transfer olamida navbatdagi yirik «bomba» portlashi ehtimoli juda yuqori baholanmoqda. Kataloniyalik muxlislar suyukli futbolchilarining taqdiri nima bo‘lishini katta hayajon bilan kutishmoqda.

Rafinyaning «Barselona»dagi kelajagi, Saudiya Pro-ligasining transfer bozoridagi yangi shov-shuvli yurishlari va jahon futboliga oid eng tezkor eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...«Real» bir qator yulduz futbolchilari bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda...Bugun, 03:51Uch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiUch portugaliyalik yulduzni «Real»ga o‘tkazish bo‘yicha muzokara boshlandiBugun, 03:42O‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiO‘zbekiston milliy terma jamoasi JCHdagi asosiy qarorgohiga yetib bordiBugun, 02:06Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Fabio Kannavaro: “Biz tayyormiz, faqat oldinga qarayapmiz”Bugun, 01:29«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchi«Vilyarreal» «Roma» hujumchisi Artyom Dovbikni sotib olmoqchiBugun, 00:20«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildi«Benfika» Marku Silva bilan 2 yillik shartnoma imzolaganini e’lon qildiBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...