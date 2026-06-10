Ronaldu va Portugaliya "oq bo‘rilar" bilan o‘yinga qanday tayyorlanmoqda?
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining start olishiga sanoqli soatlar qolar ekan, dunyo sport tahlilchilari va millionlab muxlislarning nigohi asosiy da’vogarlardan biri hisoblangan Portugaliya milliy terma jamoasiga qaratilgan. Tajribali mutaxassis Roberto Martines boshqaruvidagi ushbu kuchli jamoa tarkibida bugungi kunda dunyo futbolida o‘z so‘zini aytayotgan Diogu Koshta, Ruben Diash, Vitinya, Joau Nevesh, Brunu Fernandesh, Bernardu Silva, Rafael Leau va, albatta, afsonaviy Krishtianu Ronaldu kabi haqiqiy superyulduzlar jamlangan. Tarkib jihatidan portugallar har qanday raqib uchun dahshatli kuch hisoblanishadi.
Biroq okean ortiga yo‘l olishdan avval o‘tkazilgan saralash bosqichi portugaliyaliklar uchun kutilganidek oson va silliq kechgani yo‘q. Musobaqa davomida Martines shogirdlari kutilmaganda Irlandiya terma jamoasiga 0:2 hisobida imkoniyatni boy berishdi, Vengriya vakillari bilan esa durangga rozi bo‘lishdi. Jamoa mundial yo‘llanmasi taqdirini faqatgina so‘nggi hal qiluvchi turda, Armaniston terma jamoasi ustidan 9:1 hisobidagi o‘ta yirik va shafqatsiz g‘alabani qo‘lga kiritish orqali hal eta oldi.
Mazkur Jahon chempionatida Portugaliya terma jamoasi «K» guruhidan joy olgan bo‘lib, pley-off yo‘llanmasi uchun Kongo DR, bizning suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoamiz hamda Janubiy Amerikaning shiddatli vakili Kolumbiyaga qarshi yashil maydonga tushadi. Xalqaro ekspertlarning fikriga ko‘ra, portugallar uchun guruhdagi eng murakkab, og‘ir va jiddiy sinov aynan Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechadigan shiddatli to‘qnashuv bo‘lishi mumkin.
Ayni paytda jamoaning maydondagi eng muhim va yetakchi figurasi (dirijori) sifatida Brunu Fernandesh tilga olinmoqda. Angliyaning «Manchester Yunayted» klubi sardori yakunlangan mavsumda APLda naqd 21 ta golli uzatmani amalga oshirib, turnirning mutlaq yangi rekordini o‘rnatdi va Angliyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Shu bilan birga, faoliyatining so‘nggi qismini o‘tkazayotgan 41 yoshli afsona Krishtianu Ronaldu ham mundialga ulkan va tarixiy maqsadlar bilan yo‘l olmoqda. Boisi, Jahon chempionligi oltin kubogi uning porloq faoliyatida hali qo‘lga kiritilmagan yagona oliy sovrin bo‘lib qolmoqda va Krish bor kuchini shunga sarflaydi.
Yetakchi tahlilchilarning fikriga ko‘ra, Portugaliyaning asosiy muammosi futbolchilarning individual mahoratida emas, balki jamoa ichidagi ruhiy muvozanatda bo‘lishi mumkin. Sababi, OAV va muxlislarning bor e’tibori hamda bosimi hamisha Ronaldu atrofida aylanishi ba’zan terma jamoaning umumiy taktik o‘yiniga salbiy ta’sir ko‘rsatishi ehtimoli yo‘q emas. Bundan tashqari, iqtidorli vinger Rafael Leauning maydondagi intizomiy muammolari ham bosh murabbiy Martines uchun jiddiy bosh og‘rig‘i bo‘lib turibdi — «Milan» yulduzi Chiliga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida qo‘polligi uchun maydondan chetlatilgan edi.
Shunga qaramay, Portugaliya terma jamoasi baribir kubok uchun asosiy da’vogarlar safida tilga olinmoqda. Agar murabbiylar shtabi yulduzlar jamlangan ushbu tarkibda ichki totuvlik va taktik muvozanatni saqlay olsa, ular o‘z tarixlaridagi ilk Jahon chempionligi uchun oxirigacha kurasha oladilar.
Biz uchun eng hayajonli jihati shundaki, Portugaliya milliy jamoasining hamyurtlarimiz — O‘zbekiston terma jamoasiga qarshi o‘tda alangalanuvchi tarixiy bahsi shu yilning 23 iyun sanasida Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi. Ushbu kuni butun yurtimiz «oq bo‘rilar»ni stadion va ekranlar qarshisida bir tan-u bir jon bo‘lib qo‘llab-quvvatlaydi! Vakillarimizga omad yor bo‘lsin!
Portugaliya terma jamoasining so‘nggi tayyorgarliklari, Krishtianu Ronalduning tarixiy yurishi, O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi taqvimi va Jahon chempionatining eng qaynoq, eksklyuziv yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…