Roberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkin

·0·Sport
Roberto Carlos: Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ham oʻynashi mumkin

Real Madrid afsonasi Roberto Carlos Lionel Messi 2026-yilgi turnirdan keyin ham yana bir Jahon chempionatida bemalol ishtirok eta olishiga ishonadi. Argentinaning "Ole" nashriga bergan intervyusida mashhur chap qanot himoyachisi Inter Miami yulduzining xalqaro kelajagi haqida qiziqarli bashorat qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi Qatarda oʻtgan 2022-yilgi mundialda oʻz terma jamoasini gʻalaba sari yetaklagan edi. Hozirda Argentina safida 199 oʻyinda 117 ta gol urgan pleymeyker ajoyib sport formasini saqlab qolmoqda. Roberto Carlos sardorning professionalizmi va jismoniy holatiga eʼtibor qaratib, uning 2030-yilgi turnirda ham maydonga tushishi haqiqatga yaqinligini taʼkidladi.

"Messining oʻyinini tomosha qilish — haqiqiy zavq. U Janubiy Amerika futbolini ifodalovchi yuksak sifatli oʻyinchi. U oʻziga shunchalik yaxshi qaraydiki, bemalol yana bir Jahon chempionatida qatnashishi mumkin. Bu uning oxirgisi boʻlmasligi ham ehtimoldan xoli emas", — dedi braziliyalik sobiq himoyachi.

Shuningdek, Carlos oʻz vatani Braziliya terma jamoasining tayyorgarligi va Neymar haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Jarohatlar tufayli uzoq vaqt maydondan tashqarida qolganiga qaramay, Neymar terma jamoa uchun muhim figura boʻlib qolmoqda. Carlosning fikricha, Neymar hatto zaxirada boʻlsa ham jamoa ruhiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

"Neymarning 100 foiz tiklanishini kutishimiz kerak. U maydonda boʻladimi yoki yoʻq, jamoaga juda kerak. Agar u maydonga tushsa, bu har doim katta tomoshaga aylanadi", — deya qoʻshimcha qildi Roberto Carlos.

Lionel MessiRoberto CarlosNeymarArgentinaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Josko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaJosko Gvardiol Bavariya taklifini rad etib Manchester Siti bilan shartnomani uzaytirmoqdaBugun, 15:39Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:39Shomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaShomurodov faoliyatini Turkiyaning superklubida davom ettirishi kutilmoqdaBugun, 15:37Chelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiChelsi yulduzlari Madonna suratga olgan gʻalati qisqa metrajli filmda koʻrinish berdiBugun, 15:17Bayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBayer Leverkusen Kennet Eichhorn transferini hal qildiBugun, 14:11Arsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiArsene Wenger Kylian Mbappe himoyasiga chiqdi: U Real Madridda qurbon qilindiBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...