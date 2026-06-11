Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdi

·19·Sport
Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdi

Santyago Ximenes 2025-26-yilgi mavsumda Milan safida A Seriyada birorta ham gol ura olmadi. Meksikalik afsonaviy hujumchi Jared Borgetti GOAL nashriga bergan intervyusida hamyurtining muvaffaqiyatsizliklari sabablarini tushuntirib berdi. Klub miqyosidagi qiyinchiliklarga va transfer mish-mishlariga qaramay, 25 yoshli forvard oʻz uyida oʻtadigan Jahon chempionatida porlashni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ximenes 2025-yilning fevralida Feyenoord safidagi sermahsul oʻyinlaridan soʻng San Siroga koʻchib oʻtgan edi. Niderlandiyada u 105 oʻyinda 65 ta gol urib, har bir toʻliq mavsumda 20 tadan koʻp toʻp kiritishga muvaffaq boʻlgan. Yevropaning koʻplab yetakchi klublari, jumladan Angliya Premer-ligasi jamoalari unga qiziqish bildirgan boʻlsa-da, u bolaligidan muxlislik qilgan Milan klubini tanlagan edi.

Italiyaga kelganidan soʻng dastlabki oltita golini urgan boʻlsa-da, Ximenes yangi muhitga toʻliq moslasha olmadi. Mutaxassislar buni moslashuv jarayoni bilan bogʻlashgan edi, biroq jarohatlar vaziyatni yanada ogʻirlashtirdi. Kuchli hujumchi Italiyadagi birinchi toʻliq mavsumining besh oyini jarohat tufayli oʻtkazib yubordi. Natijada, u yakunlangan mavsumda faqatgina Italiya kubogida bitta gol urish bilan cheklandi.

Hozirda Milan jamoasida katta oʻzgarishlar yuz bermoqda: bosh murabbiy Massimiliano Allegri ketmoqda va bir qator yetakchi futbolchilarning kelajagi soʻroq ostida turibdi. Jared Borgetti Ximenesning holati haqida shunday deydi: “Afsuski, Italiyadagi yil Santyago uchun omadli kelmadi, lekin bu faqat uning aybi emas. Jarohat unga barqarorlikka erishish va asosiy tarkib uchun kurashishda xalaqit berdi”.

Borgettining fikricha, jamoaning umumiy oʻyini ham hujumchiga yordam bermagan. “Milan bu mavsumda yaxshi oʻyin koʻrsata olmadi, jamoa yomon oʻynaganda esa biror futbolchining ajralib turishi qiyin. Ximenes — jamoaviy oʻyinga bogʻliq hujumchi. Uning pasayishi ham oʻziga, ham jamoaning umumiy holatiga bogʻliq”, — deya qoʻshimcha qildi afsonaviy futbolchi.

MilanSantyago XimenesA SeriyaFutbolTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiO'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQShdan rasmiy tushuntirish talab qildiBugun, 06:19Mehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiMehdi Taremi JCh-2026dagi tarang muhitdan xavotirda ekanligini bildirdiBugun, 06:11Mourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiMourino «Real»ning Xulian Alvaresni sotib olish rejasiga qarshi chiqdiBugun, 06:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...