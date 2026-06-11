Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?

·52·Sport
Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?

Angliya terma jamoasining Jahon chempionati oldidan oʻtkazgan soʻnggi tayyorgarlik oʻyinida Jud Bellingem va Anthony Gordon ishtirokida kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Real Madrid yulduzi ikkinchi boʻlimda belgilangan penaltini tepishga chogʻlangan edi, biroq murabbiylar shtabi koʻrsatmasiga koʻra toʻpni Barselona qanot hujumchisiga topshirishga majbur boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kosta-Rikaga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda yuz bergan ushbu holat koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Bellingham dastlab toʻpni oʻz qoʻliga olib, hisobni yiriklashtirishni niyat qilgan edi. Ammo zaxira oʻrindigʻidan kelgan koʻrsatmadan soʻng, u toʻpni Gordonga berdi. Anthony Gordon esa imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.

Oʻyindan soʻng terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel maydondagi tushunmovchilikka izoh berdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu holat futbolchilarning xudbinligi emas, balki murabbiylar shtabi tomonidan yoʻl qoʻyilgan muloqot xatosi natijasidir. Koʻplab oʻzgarishlar amalga oshirilgani sababli, penalti tepuvchilar ketma-ketligi chalkashib ketgan.

“Jamoada koʻplab almashtirishlar boʻldi va ijrochilar tartibi biroz noaniq boʻlib qoldi. Anthony ikkinchi raqamli penaltichi edi. Odatda bu roʻyxat kiyinish xonasida osigʻliq turadi, ammo bu safar vaziyatni ogʻzaki tushuntirishimizga toʻgʻri keldi. Bu bizning masʼuliyatimiz edi”, — dedi nemis mutaxassisi.

Shuningdek, Tuchel Jud Bellingemning maydon markazidagi mehnatkashligini alohida eʼtirof etdi. U yosh yulduzning Harry Kane, Elliot Anderson va Declan Rice bilan ilk bor birgalikda harakat qilganini va jamoaviy oʻyinga tez moslashganini taʼkidladi. Murabbiy turnir oldidan tarkib borasida yakuniy qarorga kelishga shoshilmayotganini ham qoʻshimcha qildi.

AngliyaJud BellingemAnthony GordonThomas TuchelReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Denni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalDenni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalBugun, 08:18Cristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiCristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiBugun, 07:16Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Rodriges Luis Dias «Oltin to'p»ni qo'lga kiritishi mumkinligi haqida...Bugun, 06:40Santyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiSantyago Ximenesning Milan dagi inqirozi: Borgetti muammolar sababini aytdiBugun, 06:38O'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiO'zbekiston va Kolumbiya uchrashuvi chiptalar sotuvi bo'yicha rekord o'rnatdiBugun, 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...