Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?
Angliya terma jamoasining Jahon chempionati oldidan oʻtkazgan soʻnggi tayyorgarlik oʻyinida Jud Bellingem va Anthony Gordon ishtirokida kutilmagan vaziyat yuzaga keldi. Real Madrid yulduzi ikkinchi boʻlimda belgilangan penaltini tepishga chogʻlangan edi, biroq murabbiylar shtabi koʻrsatmasiga koʻra toʻpni Barselona qanot hujumchisiga topshirishga majbur boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kosta-Rikaga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda yuz bergan ushbu holat koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Bellingham dastlab toʻpni oʻz qoʻliga olib, hisobni yiriklashtirishni niyat qilgan edi. Ammo zaxira oʻrindigʻidan kelgan koʻrsatmadan soʻng, u toʻpni Gordonga berdi. Anthony Gordon esa imkoniyatdan unumli foydalanib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi.
Oʻyindan soʻng terma jamoa bosh murabbiyi Thomas Tuchel maydondagi tushunmovchilikka izoh berdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu holat futbolchilarning xudbinligi emas, balki murabbiylar shtabi tomonidan yoʻl qoʻyilgan muloqot xatosi natijasidir. Koʻplab oʻzgarishlar amalga oshirilgani sababli, penalti tepuvchilar ketma-ketligi chalkashib ketgan.
“Jamoada koʻplab almashtirishlar boʻldi va ijrochilar tartibi biroz noaniq boʻlib qoldi. Anthony ikkinchi raqamli penaltichi edi. Odatda bu roʻyxat kiyinish xonasida osigʻliq turadi, ammo bu safar vaziyatni ogʻzaki tushuntirishimizga toʻgʻri keldi. Bu bizning masʼuliyatimiz edi”, — dedi nemis mutaxassisi.
Shuningdek, Tuchel Jud Bellingemning maydon markazidagi mehnatkashligini alohida eʼtirof etdi. U yosh yulduzning Harry Kane, Elliot Anderson va Declan Rice bilan ilk bor birgalikda harakat qilganini va jamoaviy oʻyinga tez moslashganini taʼkidladi. Murabbiy turnir oldidan tarkib borasida yakuniy qarorga kelishga shoshilmayotganini ham qoʻshimcha qildi.
…