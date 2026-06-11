Bugun futbol bo‘yicha Jahon chempionati start oladi

·100·Sport
Bugun futbol bo‘yicha Jahon chempionati start oladi

Bugun, 11 iyun kuni futbol bo‘yicha Jahon chempionati start oladi. Turnirning ochilish uchrashuvi Mexiko shahridagi mashhur “Atsteka” stadionida bo‘lib o‘tadi. Bahs Toshkent vaqti bilan 23:50 da boshlanadi.

Ochiluv o‘yinida mezbon Meksika terma jamoasi Janubiy Afrika terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Shu bilan “Atsteka” stadioni tarixda uchinchi marta Jahon chempionati ochilish uchrashuviga mezbonlik qiladi.

Marosimda Shakira va Burna Boy 2026 yilgi mundialning rasmiy qo‘shig‘i “Dai Dai”ni ijro etadi. Shouda J. Balvin va Tula ham ishtirok etadi.

2026 yilgi mundial tarixdagi eng yirik Jahon chempionati bo‘ladi: 48 ta jamoa qatnashadi, 104 ta uchrashuv o‘tkaziladi. Final 19 iyul kuni Nyu-Jersidagi “MetLayf” stadionida bo‘lib o‘tadi.

O‘zbekiston terma jamoasi ham ilk bor mundialda ishtirok etadi. Ular “K” guruhida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo DR bilan o‘ynaydi. Ilk uchrashuv 18 iyun kuni Mexikoda Toshkent vaqti bilan 07:00 da start oladi.

MeksikaShakiraO'zbekistonKolumbiyaPortugaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini qanchalik yuqori oʻrnatadi?Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini qanchalik yuqori oʻrnatadi?Bugun, 09:11Vinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildiVinsent Kompani maqsadiga erishdi: Bavariya 65 million yevrolik transferni hal qildiBugun, 08:52Denni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalDenni Merfi: Liyam Rozenyor Fulxem uchun juda katta tavakkalBugun, 08:18Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Angliya terma jamoasida penalti mojarosi: Bellingham va Gordon oʻrtasida nima boʻldi?Bugun, 07:34Cristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiCristiano Ronaldo omadsiz oʻyin oʻtkazdi: Portugaliya Nigeriyani qiyinchilik bilan yengdiBugun, 07:16Angliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiAngliya terma jamoasi Kosta-Rikani yirik hisobda mag'lub etdiBugun, 06:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...