Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdi

·31·Sport
Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdi

Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Kyle Walker Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoada Jud Bellingemning oʻrni borasidagi bahslarga munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogersning ajoyib oʻyinlari sabab Real Madrid yulduzini zaxiraga olish haqida chaqiriqlar koʻpaygan edi. Biroq Walkerning fikricha, Bellinghamning maydondagi oʻziga xos nufuzi terma jamoa uchun hamon oʻrnini bosib boʻlmas omil boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasi Jahon chempionati oldidan oʻtkazilgan soʻnggi tayyorgarlik oʻyinida Kosta-Rika ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu bahsda Bellingham oʻninchi raqamli pozitsiyada harakat qilib, Anthony Gordon ishlagan penalti bilan yakunlangan hujumni tashkil etishda faollik koʻrsatdi. Shunga qaramay, Tuxel ixtiyoridagi tarkibda raqobat kuchaymoqda: Morgan Rogers asosiy tarkib uchun, Marcus Rashford esa chap qanotda Gordon bilan jiddiy kurash olib bormoqda.

Manchester Siti sobiq himoyachisi oʻzining The Sun nashridagi ruknida taktik holatni tahlil qildi. "Tomas Tuxel uchun asosiy pozitsiyalarda qiyin tanlov yuzaga kelgan. Jud Bellingem yoki Morgan Rogers masalasi, shuningdek, chap qanotda Gordon va Rashford oʻrtasidagi raqobat bor. Men uchun hozircha Jude biroz ustunroq, lekin bu Morganning mahoratini kamsitmaydi. Men u bilan Manchester Siti safida birga boʻlganman, u juda mehnatkash yigitali", — deb yozadi Walker.

Walkerning taʼkidlashicha, Bellinghamning maydondagi borligi raqib himoyachilarini doimiy xavotirda ushlab turadi. Morgan Rogersning qisqa vaqt ichida bunday darajaga chiqqani va Real Madrid yulduzi bilan raqobatlashayotgani uning katta salohiyatidan dalolat beradi. Rogers avvalroq Middlesbrough va Aston Villa safida oʻzini koʻrsatib, Yevropa chempioniga aylanishga ulgurdi.

Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining "L" guruhida Gana, Panama va Xorvatiya bilan kuch sinashadi. Walker 2018-yilgi yarim finaldagi magʻlubiyatni eslab, Xorvatiyani aslo past baholamaslik kerakligini uqtirdi: "Xorvatiya 2022-yilda Braziliyani turnirdan chiqarib yuborganini unutmaslik kerak. Ularning tarkibida avlodlar almashinuvi muvaffaqiyatli oʻtdi va ular kutilmagan sovgʻalar taqdim etishga qodir".

AngliyaJud BellingemReal MadridKyle WalkerJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiIliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiBugun, 12:41Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...Bugun, 12:36Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaAlphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...