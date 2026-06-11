Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdi
Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Kyle Walker Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoada Jud Bellingemning oʻrni borasidagi bahslarga munosabat bildirdi. Soʻnggi vaqtlarda Aston Villa yarim himoyachisi Morgan Rogersning ajoyib oʻyinlari sabab Real Madrid yulduzini zaxiraga olish haqida chaqiriqlar koʻpaygan edi. Biroq Walkerning fikricha, Bellinghamning maydondagi oʻziga xos nufuzi terma jamoa uchun hamon oʻrnini bosib boʻlmas omil boʻlib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasi Jahon chempionati oldidan oʻtkazilgan soʻnggi tayyorgarlik oʻyinida Kosta-Rika ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu bahsda Bellingham oʻninchi raqamli pozitsiyada harakat qilib, Anthony Gordon ishlagan penalti bilan yakunlangan hujumni tashkil etishda faollik koʻrsatdi. Shunga qaramay, Tuxel ixtiyoridagi tarkibda raqobat kuchaymoqda: Morgan Rogers asosiy tarkib uchun, Marcus Rashford esa chap qanotda Gordon bilan jiddiy kurash olib bormoqda.
Manchester Siti sobiq himoyachisi oʻzining The Sun nashridagi ruknida taktik holatni tahlil qildi. "Tomas Tuxel uchun asosiy pozitsiyalarda qiyin tanlov yuzaga kelgan. Jud Bellingem yoki Morgan Rogers masalasi, shuningdek, chap qanotda Gordon va Rashford oʻrtasidagi raqobat bor. Men uchun hozircha Jude biroz ustunroq, lekin bu Morganning mahoratini kamsitmaydi. Men u bilan Manchester Siti safida birga boʻlganman, u juda mehnatkash yigitali", — deb yozadi Walker.
Walkerning taʼkidlashicha, Bellinghamning maydondagi borligi raqib himoyachilarini doimiy xavotirda ushlab turadi. Morgan Rogersning qisqa vaqt ichida bunday darajaga chiqqani va Real Madrid yulduzi bilan raqobatlashayotgani uning katta salohiyatidan dalolat beradi. Rogers avvalroq Middlesbrough va Aston Villa safida oʻzini koʻrsatib, Yevropa chempioniga aylanishga ulgurdi.
Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining "L" guruhida Gana, Panama va Xorvatiya bilan kuch sinashadi. Walker 2018-yilgi yarim finaldagi magʻlubiyatni eslab, Xorvatiyani aslo past baholamaslik kerakligini uqtirdi: "Xorvatiya 2022-yilda Braziliyani turnirdan chiqarib yuborganini unutmaslik kerak. Ularning tarkibida avlodlar almashinuvi muvaffaqiyatli oʻtdi va ular kutilmagan sovgʻalar taqdim etishga qodir".
…