Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...
Aralash jang san’atlari (MMA) olamining ayni paytdagi eng yorqin va dahshatli yulduzlaridan biri, braziliyalik UFC jangchisi Aleks Perreyra atrofidagi hayajonli voqealar rivoji qizg‘in pallasiga kirdi. O‘zining kuchli zarbalari bilan tanilgan «Poatan» laqabli sportchi navbatdagi olamshumul rejalarini ommaga oshkor qildi. U yaqinlashib kelayotgan «UFC Freedom 250» turniri doirasida fransiyalik mahoratli jangchi Siril Ganga qarshi kechadigan o‘ta muhim jangda zafar quchsa, uzoq tanaffus qilmasdan, imkon qadar tez fursatda yana oktagonga qaytishga va’da berdi.
Dunyoga mashhur sport jurnalisti Ariel Xelvanining mashhur dasturiga bergan eksklyuziv intervyusida Braziliya vakili o‘z vaznidagi barcha raqobatchilariga jiddiy va tahdidli tarzda murojaat yo‘lladi:
«Og‘ir vazn toifasidagi barcha yigitlarga aytar so‘zim: mashg‘ulotlarni hoziroq, xuddi bugundan boshlang! Chunki yaqin kunlarda Siril Gan bilan bog‘liq hisob-kitobim to‘liq yakunlanishi bilanoq, agar sog‘lig‘im joyida bo‘lsa, jang oqshomidan so‘ng zudlik bilan menga yangi raqib topib berishlari uchun UFC rahbariyatiga jiddiy bosim o‘tkazishni boshlayman. Mening to‘xtab turishga vaqtim yo‘q», — deya o‘z maqsadlari qat’iy ekanligini bildirdi Perreyra.
Eslatib o‘tish joizki, bundan sal avvalroq «Poatan» ushbu divizionning ayni paytdagi amaldagi va vaqtinchalik chempioni, britaniyalik xavfli jangchi Tom Aspinallga qarshi kechadigan chempionlik to‘qnashuvini uzoq vaqt davomida kutib o‘tirish niyatida emasligini, ungacha bo‘sh o‘tirmay boshqa jangchilarni ham «zabt etishga» tayyorligini ochiq aytgan edi. Ko‘ramiz, og‘ir vaznda haqiqiy to‘fon ko‘tarishni maqsad qilgan Aleks Perreyra dastlab Siril Gan to‘sig‘idan qanday o‘tar ekan. Jang juda shiddatli kechishi shubhasiz!
Aleks Perreyra va Siril Gan o‘rtasidagi tarixiy jang tafsilotlari, UFC turnirlarining eng so‘nggi natijalari va sport olamiga oid eng qaynoq, eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…