Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...

·21·Sport
Aleks Perreyra barcha og‘ir vazndagi jangchilarga murojaat qildi...

Aralash jang san’atlari (MMA) olamining ayni paytdagi eng yorqin va dahshatli yulduzlaridan biri, braziliyalik UFC jangchisi Aleks Perreyra atrofidagi hayajonli voqealar rivoji qizg‘in pallasiga kirdi. O‘zining kuchli zarbalari bilan tanilgan «Poatan» laqabli sportchi navbatdagi olamshumul rejalarini ommaga oshkor qildi. U yaqinlashib kelayotgan «UFC Freedom 250» turniri doirasida fransiyalik mahoratli jangchi Siril Ganga qarshi kechadigan o‘ta muhim jangda zafar quchsa, uzoq tanaffus qilmasdan, imkon qadar tez fursatda yana oktagonga qaytishga va’da berdi.

Dunyoga mashhur sport jurnalisti Ariel Xelvanining mashhur dasturiga bergan eksklyuziv intervyusida Braziliya vakili o‘z vaznidagi barcha raqobatchilariga jiddiy va tahdidli tarzda murojaat yo‘lladi:

«Og‘ir vazn toifasidagi barcha yigitlarga aytar so‘zim: mashg‘ulotlarni hoziroq, xuddi bugundan boshlang! Chunki yaqin kunlarda Siril Gan bilan bog‘liq hisob-kitobim to‘liq yakunlanishi bilanoq, agar sog‘lig‘im joyida bo‘lsa, jang oqshomidan so‘ng zudlik bilan menga yangi raqib topib berishlari uchun UFC rahbariyatiga jiddiy bosim o‘tkazishni boshlayman. Mening to‘xtab turishga vaqtim yo‘q», — deya o‘z maqsadlari qat’iy ekanligini bildirdi Perreyra.

Eslatib o‘tish joizki, bundan sal avvalroq «Poatan» ushbu divizionning ayni paytdagi amaldagi va vaqtinchalik chempioni, britaniyalik xavfli jangchi Tom Aspinallga qarshi kechadigan chempionlik to‘qnashuvini uzoq vaqt davomida kutib o‘tirish niyatida emasligini, ungacha bo‘sh o‘tirmay boshqa jangchilarni ham «zabt etishga» tayyorligini ochiq aytgan edi. Ko‘ramiz, og‘ir vaznda haqiqiy to‘fon ko‘tarishni maqsad qilgan Aleks Perreyra dastlab Siril Gan to‘sig‘idan qanday o‘tar ekan. Jang juda shiddatli kechishi shubhasiz!

Aleks Perreyra va Siril Gan o‘rtasidagi tarixiy jang tafsilotlari, UFC turnirlarining eng so‘nggi natijalari va sport olamiga oid eng qaynoq, eksklyuziv hamda shov-shuvli maqolalarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Alex PereiraUFCCiryl GaneAriel HelwaniTom Aspinall
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48Iliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiIliya Topuriya Jastin Getjini ilk daqiqalardayoq nokaut qilishga va’da berdiBugun, 12:41Kyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiKyle Walker nima uchun Jud Bellingem asosiy tarkibda tushishi kerakligini aytdiBugun, 12:13Alphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaAlphonso Davies: Kanada futboli afsonasi JCh-2026 oldidan jarohat bilan kurashmoqdaBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...