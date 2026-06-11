«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat

·65·Sport
«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va hayajonli kunlari rasman start oldi! Butun sayyora intizorlik bilan kutgan ushbu tarixiy musobaqada o‘z tarixida ilk bor final bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi va undagi yulduzlarimiz atrofidagi xabarlar xorij OAVlarining ham diqqat markazida turibdi. Xususan, yurtimiz futbolining porloq yulduzi va millionlab muxlislarning sevimli o‘yinchisi Abbosbek Fayzullayev haqida u to‘p surayotgan Turkiyaning nomdor «Bashakshehir» klubi rahbariyati tomonidan nihoyatda yoqimli va dalda beruvchi fikrlar bildirildi.

Istanbul klubining rasmiy matbuot kotibi Gyokxan Yilmaz turk OAVlari uchun bergan bayonotida jamoa sharafini himoya qilayotgan o‘zbekistonlik iqtidor egasining imkoniyatlarini yuqori baholadi va unga katta ishonch bildirdi:

«Joriy Jahon chempionatida ishtirok etayotgan klubimizning barcha — besh nafar futbolchisiga chin qalbimizdan omad va zafarlar tilaymiz. Ular qatorida biz Abbosbek Fayzullayevdan ham o‘z milliy terma jamoasi tarkibida mazmunli va munosib o‘yin kutyapmiz. Uning salohiyatiga, maydondagi sehrli harakatlariga to‘liq ishonamiz. Umid qilamizki, u ushbu nufuzli musobaqada nafaqat O‘zbekiston, balki "Bashakshehir" nomini ham dunyoga tanitadi», — deya ta’kidladi Gyokxan Yilmaz.

Muxlislarimizga yaxshi ma’lumki, Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» ushbu tarixiy musobaqani «K» guruhida boshlashadi. Vakillarimiz guruh bosqichi doirasida dunyo futboli grandlaridan biri, Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya, Janubiy Amerikaning shiddatli jamoasi Kolumbiya hamda Afrika qit’asi matonati bo‘lmish Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun bahs olib boradi. Bunday qiyin va intrigalarga boy guruhda Abbosbek Fayzullayev kabi kreativ yarim himoyachilarning tezkor va kutilmagan yurishlari jamoamiz uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.

Eslatib o‘tish joizki, futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari bugun, 11 iyun sanasidan e’tiboran start oldi va joriy yilning 19 iyuliga qadar davom etadi. Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev kabi qahramonlarimiz mana shu yashil maydonlarda yangi tarix yaratishlariga ishonib qolamiz!

Abbosbek Fayzullayevning mundialdagi ilk tarixiy o‘yini tafsilotlari, «Bashakshehir» lageridan eksklyuziv yangiliklar va Jahon chempionatining barcha qaynoq va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Abbosbek FayzullaevBashaksehirO'zbekistonGökhon YilmazFabio Cannavaro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaJames Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaBugun, 13:57Devid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiDevid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiBugun, 13:33Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?Bugun, 13:11Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...