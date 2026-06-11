«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va hayajonli kunlari rasman start oldi! Butun sayyora intizorlik bilan kutgan ushbu tarixiy musobaqada o‘z tarixida ilk bor final bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi va undagi yulduzlarimiz atrofidagi xabarlar xorij OAVlarining ham diqqat markazida turibdi. Xususan, yurtimiz futbolining porloq yulduzi va millionlab muxlislarning sevimli o‘yinchisi Abbosbek Fayzullayev haqida u to‘p surayotgan Turkiyaning nomdor «Bashakshehir» klubi rahbariyati tomonidan nihoyatda yoqimli va dalda beruvchi fikrlar bildirildi.
Istanbul klubining rasmiy matbuot kotibi Gyokxan Yilmaz turk OAVlari uchun bergan bayonotida jamoa sharafini himoya qilayotgan o‘zbekistonlik iqtidor egasining imkoniyatlarini yuqori baholadi va unga katta ishonch bildirdi:
«Joriy Jahon chempionatida ishtirok etayotgan klubimizning barcha — besh nafar futbolchisiga chin qalbimizdan omad va zafarlar tilaymiz. Ular qatorida biz Abbosbek Fayzullayevdan ham o‘z milliy terma jamoasi tarkibida mazmunli va munosib o‘yin kutyapmiz. Uning salohiyatiga, maydondagi sehrli harakatlariga to‘liq ishonamiz. Umid qilamizki, u ushbu nufuzli musobaqada nafaqat O‘zbekiston, balki "Bashakshehir" nomini ham dunyoga tanitadi», — deya ta’kidladi Gyokxan Yilmaz.
Muxlislarimizga yaxshi ma’lumki, Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» ushbu tarixiy musobaqani «K» guruhida boshlashadi. Vakillarimiz guruh bosqichi doirasida dunyo futboli grandlaridan biri, Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya, Janubiy Amerikaning shiddatli jamoasi Kolumbiya hamda Afrika qit’asi matonati bo‘lmish Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun bahs olib boradi. Bunday qiyin va intrigalarga boy guruhda Abbosbek Fayzullayev kabi kreativ yarim himoyachilarning tezkor va kutilmagan yurishlari jamoamiz uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi.
Eslatib o‘tish joizki, futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari bugun, 11 iyun sanasidan e’tiboran start oldi va joriy yilning 19 iyuliga qadar davom etadi. Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev kabi qahramonlarimiz mana shu yashil maydonlarda yangi tarix yaratishlariga ishonib qolamiz!
Abbosbek Fayzullayevning mundialdagi ilk tarixiy o‘yini tafsilotlari, «Bashakshehir» lageridan eksklyuziv yangiliklar va Jahon chempionatining barcha qaynoq va shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…