Masharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdi

·38·Sport
Masharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdi

Okean ortida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining hayajonli va tarixiy kunlari boshlanishiga sanoqli fursatlar qoldi. Butun o‘zbekistonlik muxlislar katta umid va hayajon bilan milliy terma jamoamizning debyut uchrashuvini kutayotgan bir paytda, vakillarimiz lageridan o‘ta yoqimli va ko‘ngilni ko‘taruvchi xabarlar yetib keldi. So‘nggi kunlarda milliy jamoamizning chinakam yetakchisi va mahoratli yarim himoyachisi Jaloliddin Masharipovning salomatligi hamda uning mundialdagi ishtiroki atrofida turli xavotirli mish-mishlar urchigan edi. Hattoki, tajribali futbolchi kutilmagan jarohati sababli Jahon chempionati uchun topshiriladigan yakuniy qaydnomadan chiqarib yuborilishi mumkinligi haqida sovuq xabarlar tarqaldi.

Insayderlik ma’lumotlariga qaraganda, mahoratli vingerimizning bel qismida og‘riq va jiddiy muammo paydo bo‘lgan. Biroq bu noxush xabarlar ishqibozlarimizni uzoq vaqt xavotirga qo‘ymadi.

10-raqam safda va kurashga shay!

Muxlislarimiz uchun quvonarlisi shundaki, tarqalgan xavotirlarga qaramay, Jaloliddin Masharipov ayni paytda AQSH tuprog‘ida terma jamoamiz a’zolari bilan birga bo‘lib turibdi va mashg‘ulotlarni davom ettirmoqda. U nafaqat safda, balki FIFA tomonidan tashkil etilgan terma jamoaning rasmiy media kuni va fotosessiya tadbirida ham faol ishtirok etdi. Mahoratli futbolchimiz o‘zining an’anaviy va sevimli bo‘lgan 10-raqamli milliy libosida Okean orti studiyalarida tabassum bilan suratga tushdi. Bu esa uning jamoaviy ruhiyatni ko‘tarishga va bo‘lajak shiddatli bahslarga tayyor ekanligidan dalolat beradi.

Bu haqda yurtimizning taniqli sport sharhlovchisi Davron Fayziyev o‘zining rasmiy Telegram sahifasi orqali eksklyuziv suratlarni ulashib, muxlislarga xushxabarni ma’lum qildi. Yetakchimizning safda ekanligi «oq bo‘rilar»ning umumiy kayfiyatiga va kuchiga kuch qo‘shishi shubhasiz.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, tarixda ilk bor Jahon chempionatining final bosqichida qatnashayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichidagi debyut uchrashuvini Janubiy Amerikaning eng kuchli va nomdor vakillaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Butun mamlakatimiz intizorlik bilan kutayotgan mazkur tarixiy bellashuv joriy yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da start oladi. Ekran qarshisiga mixlanadigan millionlab vatandoshlarimiz bilan birgalikda yigitlarimizga g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz!

Jaloliddin Masharipovning sog‘lig‘iga oid so‘nggi tafsilotlar, AQSHdagi terma jamoamiz lageridan eng issiq xabarlar va mundialning barcha tezkor, eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Jaloliddin MasharipovFIFAAQSHO'zbekistonDavron Fayziev
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiQozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiBugun, 19:39Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...Kecha, 18:57Vataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiVataru Endo jarohat sabab Yaponiya terma jamoasidagi faoliyatini yakunladiKecha, 18:56Rasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiRasman: Joze Mourinyo Real Madrid bosh murabbiyi etib tayinlandiKecha, 18:53Real Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiReal Madrid Bernardo Silva uchun rasmiy taklif yubordiKecha, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...