Masharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdi
Okean ortida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining hayajonli va tarixiy kunlari boshlanishiga sanoqli fursatlar qoldi. Butun o‘zbekistonlik muxlislar katta umid va hayajon bilan milliy terma jamoamizning debyut uchrashuvini kutayotgan bir paytda, vakillarimiz lageridan o‘ta yoqimli va ko‘ngilni ko‘taruvchi xabarlar yetib keldi. So‘nggi kunlarda milliy jamoamizning chinakam yetakchisi va mahoratli yarim himoyachisi Jaloliddin Masharipovning salomatligi hamda uning mundialdagi ishtiroki atrofida turli xavotirli mish-mishlar urchigan edi. Hattoki, tajribali futbolchi kutilmagan jarohati sababli Jahon chempionati uchun topshiriladigan yakuniy qaydnomadan chiqarib yuborilishi mumkinligi haqida sovuq xabarlar tarqaldi.
Insayderlik ma’lumotlariga qaraganda, mahoratli vingerimizning bel qismida og‘riq va jiddiy muammo paydo bo‘lgan. Biroq bu noxush xabarlar ishqibozlarimizni uzoq vaqt xavotirga qo‘ymadi.
10-raqam safda va kurashga shay!
Muxlislarimiz uchun quvonarlisi shundaki, tarqalgan xavotirlarga qaramay, Jaloliddin Masharipov ayni paytda AQSH tuprog‘ida terma jamoamiz a’zolari bilan birga bo‘lib turibdi va mashg‘ulotlarni davom ettirmoqda. U nafaqat safda, balki FIFA tomonidan tashkil etilgan terma jamoaning rasmiy media kuni va fotosessiya tadbirida ham faol ishtirok etdi. Mahoratli futbolchimiz o‘zining an’anaviy va sevimli bo‘lgan 10-raqamli milliy libosida Okean orti studiyalarida tabassum bilan suratga tushdi. Bu esa uning jamoaviy ruhiyatni ko‘tarishga va bo‘lajak shiddatli bahslarga tayyor ekanligidan dalolat beradi.
Bu haqda yurtimizning taniqli sport sharhlovchisi Davron Fayziyev o‘zining rasmiy Telegram sahifasi orqali eksklyuziv suratlarni ulashib, muxlislarga xushxabarni ma’lum qildi. Yetakchimizning safda ekanligi «oq bo‘rilar»ning umumiy kayfiyatiga va kuchiga kuch qo‘shishi shubhasiz.
Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tish joizki, tarixda ilk bor Jahon chempionatining final bosqichida qatnashayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichidagi debyut uchrashuvini Janubiy Amerikaning eng kuchli va nomdor vakillaridan biri — Kolumbiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Butun mamlakatimiz intizorlik bilan kutayotgan mazkur tarixiy bellashuv joriy yilning 18 iyun kuni Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 07:00 da start oladi. Ekran qarshisiga mixlanadigan millionlab vatandoshlarimiz bilan birgalikda yigitlarimizga g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz!
Jaloliddin Masharipovning sog‘lig‘iga oid so‘nggi tafsilotlar, AQSHdagi terma jamoamiz lageridan eng issiq xabarlar va mundialning barcha tezkor, eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…