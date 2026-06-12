Djibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladi
Liverpul jamoasining sobiq hujumchisi va Chempionlar ligasi gʻolibi Djibril Cisseʻning oʻgʻli Prins Cisse klub bilan oʻzining ilk professional shartnomasini rasmiylashtirdi. 17 yoshli himoyachi 2025-26 yilgi mavsumda koʻrsatgan yorqin oʻyinlari va akademiyadagi muvaffaqiyatli ishtiroki uchun ushbu mukofotga loyiq koʻrildi. Liverpul rahbariyati AXA oʻquv-mashgʻulot markazida oʻzini koʻrsatgan sakkiz nafar iqtidorli yosh bilan yangi bitim imzolanganini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yosh himoyachi oʻtgan mavsum davomida 18 yoshgacha boʻlgan jamoa (U18) safida asosiy tarkib oʻyinchisiga aylandi. U chempionatda 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, toʻrt bor jamoani sardor sifatida boshlab tushdi. Shuningdek, Cisse UEFA Yoshlar ligasida ham debyut qilib, 21 yoshgacha boʻlgan jamoa (U21) safidagi ilk oʻyinidayoq gol urishga muvaffaq boʻldi. Yangi shartnoma 2029-yilgacha, yaʼni uning yoshidagi futbolchi uchun ruxsat etilgan maksimal muddatga moʻljallangan.
Qizigʻi shundaki, otasi Djibril Cisse Liverpul safida 79 ta oʻyinda 24 ta gol urgan tezkor hujumchi boʻlgan boʻlsa, Prins maydonning boshqa qismida oʻz nomini qozonmoqda. Oʻtgan mavsumdagi taktik oʻzgarishlar tufayli u hujumdan markaziy himoya chizigʻiga oʻtkazildi va bu qaror oʻzini toʻla oqladi. Prinsning soʻzlariga koʻra, u otasining oʻyinlarini videolavhalar orqali kuzatib boradi va uning tezkorligi hamda gʻayrioddiy soch turmaklaridan hayratda qoladi.
“Otam men qarshi oʻynashni istamaydigan darajadagi xavfli hujumchi boʻlgan. Mening gol urish qobiliyatim u qadar yuqori boʻlmagani uchun himoyaga oʻtdim, lekin tezlik borasida undan ham oʻzib ketganman deb oʻylayman”, — deydi yosh futbolchi. Prins Cisse kelajakda Liverpul asosiy jamoasiga kirishni va otasi kabi Chempionlar ligasi hamda Angliya kubogi kabi nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.
…