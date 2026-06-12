Djibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladi

·39·Sport
Djibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladi

Liverpul jamoasining sobiq hujumchisi va Chempionlar ligasi gʻolibi Djibril Cisseʻning oʻgʻli Prins Cisse klub bilan oʻzining ilk professional shartnomasini rasmiylashtirdi. 17 yoshli himoyachi 2025-26 yilgi mavsumda koʻrsatgan yorqin oʻyinlari va akademiyadagi muvaffaqiyatli ishtiroki uchun ushbu mukofotga loyiq koʻrildi. Liverpul rahbariyati AXA oʻquv-mashgʻulot markazida oʻzini koʻrsatgan sakkiz nafar iqtidorli yosh bilan yangi bitim imzolanganini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yosh himoyachi oʻtgan mavsum davomida 18 yoshgacha boʻlgan jamoa (U18) safida asosiy tarkib oʻyinchisiga aylandi. U chempionatda 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, toʻrt bor jamoani sardor sifatida boshlab tushdi. Shuningdek, Cisse UEFA Yoshlar ligasida ham debyut qilib, 21 yoshgacha boʻlgan jamoa (U21) safidagi ilk oʻyinidayoq gol urishga muvaffaq boʻldi. Yangi shartnoma 2029-yilgacha, yaʼni uning yoshidagi futbolchi uchun ruxsat etilgan maksimal muddatga moʻljallangan.

Qizigʻi shundaki, otasi Djibril Cisse Liverpul safida 79 ta oʻyinda 24 ta gol urgan tezkor hujumchi boʻlgan boʻlsa, Prins maydonning boshqa qismida oʻz nomini qozonmoqda. Oʻtgan mavsumdagi taktik oʻzgarishlar tufayli u hujumdan markaziy himoya chizigʻiga oʻtkazildi va bu qaror oʻzini toʻla oqladi. Prinsning soʻzlariga koʻra, u otasining oʻyinlarini videolavhalar orqali kuzatib boradi va uning tezkorligi hamda gʻayrioddiy soch turmaklaridan hayratda qoladi.

“Otam men qarshi oʻynashni istamaydigan darajadagi xavfli hujumchi boʻlgan. Mening gol urish qobiliyatim u qadar yuqori boʻlmagani uchun himoyaga oʻtdim, lekin tezlik borasida undan ham oʻzib ketganman deb oʻylayman”, — deydi yosh futbolchi. Prins Cisse kelajakda Liverpul asosiy jamoasiga kirishni va otasi kabi Chempionlar ligasi hamda Angliya kubogi kabi nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.

LiverpulDjibril CisseTransferAngliya Premer-ligasiChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiLamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 20:39Bavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Masharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiMasharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiBugun, 19:49Qozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiQozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiBugun, 19:39Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...JCH—2026 g‘olibi tarixdagi eng katta mukofot pulini qo‘lga kiritadi...Kecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...