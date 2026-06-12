Diogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqida

·33·Sport
Diogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqida

2022-yilning 16-oktabr kuni Liverpul jamoasining Manchester Siti ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabasiga sanoqli soniyalar qolganida, Diogo Jota mushaklaridagi jiddiy jarohat sabab maydonni tark etishga majbur boʻldi. Oʻsha paytdagi bosh murabbiy Jurgen Klopp vaziyat ogʻirligini darhol payqagan edi. Jota boldiridan olgan jarohati tufayli bir necha oyga safdan chiqdi va Qatarda boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatini oʻtkazib yuborishi maʻlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Diogo Jota oʻsha lahzalarni faoliyatidagi eng ogʻir zarba deb eslaydi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlarda oʻzining ilk Jahon chempionatida ishtirok etish orzusi barbod boʻlganini, biroq jamoasini tashqaridan qoʻllab-quvvatlashda davom etishini yozgan edi. Klopp oʻz shogirdiga ruhiy dalda berishga harakat qildi, ammo Jota uchun bu katta yoʻqotish boʻlib qoldi.

"Jarohatdan keyingi kuni Jurgen meni mahkam quchoqladi. U oʻsha paytda koʻp gapirishning foydasi yoʻqligini tushunardi va shunchaki tasalli berishga urindi", — deydi Diogo Jota. Reabilitatsiya jarayonida murabbiyning doimiy eʻtibori futbolchiga kuch bagʻishlagan boʻlsa-da, faoliyatidagi eng yirik turnirni oʻtkazib yuborish ogʻriqli kechdi.

Bugungi kunda Liverpul va Portugaliya terma jamoasining muhim boʻlagiga aylangan hujumchi oʻsha qiyinchiliklarni ortda qoldirgan. Uning hikoyasi professional futboldagi kutilmagan jarohatlar va ulardan soʻng qayta tiklanish uchun zarur boʻlgan iroda kuchi haqida soʻzlaydi.

LiverpulDiogo JotaJurgen KloppPortugaliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Djibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiDjibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiBugun, 20:57Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiLamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 20:39Bavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBugun, 20:35Masharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiMasharipov terma jamoa bilan JCH—2026 rasmiy fotosessiyasida qatnashdiBugun, 19:49Qozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiQozog‘istonlik ekspert O‘zbekiston futbolining muvaffaqiyati sirini ochdiBugun, 19:39Joze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiJoze Mourinio rasman yana «Real» klubi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 19:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...