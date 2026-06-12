Diogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqida
2022-yilning 16-oktabr kuni Liverpul jamoasining Manchester Siti ustidan qozonilgan 1:0 hisobidagi gʻalabasiga sanoqli soniyalar qolganida, Diogo Jota mushaklaridagi jiddiy jarohat sabab maydonni tark etishga majbur boʻldi. Oʻsha paytdagi bosh murabbiy Jurgen Klopp vaziyat ogʻirligini darhol payqagan edi. Jota boldiridan olgan jarohati tufayli bir necha oyga safdan chiqdi va Qatarda boʻlib oʻtadigan Jahon chempionatini oʻtkazib yuborishi maʻlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Diogo Jota oʻsha lahzalarni faoliyatidagi eng ogʻir zarba deb eslaydi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlarda oʻzining ilk Jahon chempionatida ishtirok etish orzusi barbod boʻlganini, biroq jamoasini tashqaridan qoʻllab-quvvatlashda davom etishini yozgan edi. Klopp oʻz shogirdiga ruhiy dalda berishga harakat qildi, ammo Jota uchun bu katta yoʻqotish boʻlib qoldi.
"Jarohatdan keyingi kuni Jurgen meni mahkam quchoqladi. U oʻsha paytda koʻp gapirishning foydasi yoʻqligini tushunardi va shunchaki tasalli berishga urindi", — deydi Diogo Jota. Reabilitatsiya jarayonida murabbiyning doimiy eʻtibori futbolchiga kuch bagʻishlagan boʻlsa-da, faoliyatidagi eng yirik turnirni oʻtkazib yuborish ogʻriqli kechdi.
Bugungi kunda Liverpul va Portugaliya terma jamoasining muhim boʻlagiga aylangan hujumchi oʻsha qiyinchiliklarni ortda qoldirgan. Uning hikoyasi professional futboldagi kutilmagan jarohatlar va ulardan soʻng qayta tiklanish uchun zarur boʻlgan iroda kuchi haqida soʻzlaydi.
…