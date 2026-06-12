Janubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zining ilk kunlaridayoq muxlislarga haqiqiy drama va kutilmagan burilishlarni taqdim etmoqda. Sayoraning eng kuchli jamoalari jam bo‘lgan ushbu nufuzli musobaqaning «A» guruhi vakillari ishtirokidagi navbatdagi bahs dunyo futboli ishqibozlarini hayajonda ushlab turdi. Gvadalaxara shahridagi muhtasham «Estadio Akron» arenasida kechgan uchrashuvda Osiyoning yetakchi grandlaridan biri — Janubiy Koreya terma jamoasi Yevropaning nomdor va mag‘rur vakili Chexiyaga qarshi saf tortdi va uchrashuv davomida haqiqiy iroda ko‘rsatib, muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuv kutilganidek har ikki tomonning ehtiyotkor, ammo keskin taktik kurashlari bilan boshlandi. Birinchi bo‘limda darvozalar daxlsizligi saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘lim futbolsevarlar uchun gollarga boy bo‘ldi. O‘yinning 59-daqiqasida yevropaliklarning mahoratli himoyachisi Ladislav Kreychiy raqib posboni Kim San Gyuni ojiz qoldirib, hisobni ochdi va chexlarni oldinga olib chiqdi.
Zaxiradan tushgan qahramon va ajoyib kambek
O‘z darvozasidan to‘p olib chiqqan «Osiyo yo‘lbarslari» ruhan singanlari yo‘q, aksincha, hujumkorlikni yanada oshirishdi. Bahsning 67-daqiqasi o‘tayotgan bir paytda, koreyaliklarning tajribali yarim himoyachisi Hvan In Bom muvozanatni tiklab, stadionni larzaga keltirdi — 1:1.
Jamoa bosh murabbiyining taktik yurishlari va o‘yinning 69-daqiqasida afsonaviy Son Hyon Min o‘rniga maydonga tushirilgan Oh Hyon Gyu uchrashuv taqdirini butunlay o‘zgartirib yubordi. Terma jamoaning hujumkor yulduzi Hvan Hi Chan va boshqa sheriklarining faolligi evaziga uyushtirilgan navbatdagi xavfli hujumni zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Oh Hyon Gyu 80-daqiqada gol bilan yakunladi. Ushbu chiroyli gol Osiyo vakillariga muhim va irodali g‘alabani (2:1) taqdim etdi.
Ushbu muvaffaqiyatli yurish evaziga Jahon chempionatining dastlabki turidayoq 3 ochkoni naqd qilgan Janubiy Koreya terma jamoasi keyingi pley-off bosqichi sari juda ulkan va zalvorli qadam tashladi. Eslatib o‘tamiz, mazkur guruhning ochilish bahsida musobaqa mezbonlaridan biri — Meksika terma jamoasi JAR vakillari ustidan 2:0 hisobida ishonchli tarzda ustun kelgan edi. Endilikda «A» guruhida kurash yanada qizg‘in tus olmoqda.
JCH-2026. «A» guruhi. 2-tur tafsilotlari:
Janubiy Koreya — Chexiya — 2:1
12 iyun. Meksika. «Estadio Akron» stadioni.
Gollar: Hvan In Bom (67), Oh Hyon Gyu (80) — Kreychiy (59).
Janubiy Koreya tarkibi: Kim San Gyu, Liz Han Beom, Kim Min Chje, Li Gi Hyuk, Seul Yun Vu, Hvan In Bom (Kim Jin Gyu, 84), Sin Ho Bek (Pak Jin Seob, 84), Li Tae Sok (Eom Ji Sung, 69), Li Kang In, Li Chje Son (Hvan Hi Chan, 62), Son Hyon Min (Oh Hyon Gyu, 69).
Chexiya tarkibi: Kovar, Chalupek, Hranas, Kreychiy, Soufal, Souchek, Soyka (Xitil, 85), Zeleni, Shuls (Glojek, 64), Provod (Sadilek, 64), Shik (Xori, 64).
Ogohlantirish: Li Gi Hyuk (90+6).
Uchrashuvning so‘nggi soniyalarigacha shiddatli kurash olib borgan futbolchilar haqiqiy tomoshabop futbol namoyish etishdi. Mundialning keyingi qaynoq bahslari, terma jamoalarning imkoniyatlari va guruhlardagi vaziyatni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…