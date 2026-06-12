Janubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi

·36·Sport
Janubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zining ilk kunlaridayoq muxlislarga haqiqiy drama va kutilmagan burilishlarni taqdim etmoqda. Sayoraning eng kuchli jamoalari jam bo‘lgan ushbu nufuzli musobaqaning «A» guruhi vakillari ishtirokidagi navbatdagi bahs dunyo futboli ishqibozlarini hayajonda ushlab turdi. Gvadalaxara shahridagi muhtasham «Estadio Akron» arenasida kechgan uchrashuvda Osiyoning yetakchi grandlaridan biri — Janubiy Koreya terma jamoasi Yevropaning nomdor va mag‘rur vakili Chexiyaga qarshi saf tortdi va uchrashuv davomida haqiqiy iroda ko‘rsatib, muhim g‘alabani rasmiylashtirdi.

Uchrashuv kutilganidek har ikki tomonning ehtiyotkor, ammo keskin taktik kurashlari bilan boshlandi. Birinchi bo‘limda darvozalar daxlsizligi saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘lim futbolsevarlar uchun gollarga boy bo‘ldi. O‘yinning 59-daqiqasida yevropaliklarning mahoratli himoyachisi Ladislav Kreychiy raqib posboni Kim San Gyuni ojiz qoldirib, hisobni ochdi va chexlarni oldinga olib chiqdi.

Zaxiradan tushgan qahramon va ajoyib kambek

O‘z darvozasidan to‘p olib chiqqan «Osiyo yo‘lbarslari» ruhan singanlari yo‘q, aksincha, hujumkorlikni yanada oshirishdi. Bahsning 67-daqiqasi o‘tayotgan bir paytda, koreyaliklarning tajribali yarim himoyachisi Hvan In Bom muvozanatni tiklab, stadionni larzaga keltirdi — 1:1.

Jamoa bosh murabbiyining taktik yurishlari va o‘yinning 69-daqiqasida afsonaviy Son Hyon Min o‘rniga maydonga tushirilgan Oh Hyon Gyu uchrashuv taqdirini butunlay o‘zgartirib yubordi. Terma jamoaning hujumkor yulduzi Hvan Hi Chan va boshqa sheriklarining faolligi evaziga uyushtirilgan navbatdagi xavfli hujumni zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Oh Hyon Gyu 80-daqiqada gol bilan yakunladi. Ushbu chiroyli gol Osiyo vakillariga muhim va irodali g‘alabani (2:1) taqdim etdi.

Ushbu muvaffaqiyatli yurish evaziga Jahon chempionatining dastlabki turidayoq 3 ochkoni naqd qilgan Janubiy Koreya terma jamoasi keyingi pley-off bosqichi sari juda ulkan va zalvorli qadam tashladi. Eslatib o‘tamiz, mazkur guruhning ochilish bahsida musobaqa mezbonlaridan biri — Meksika terma jamoasi JAR vakillari ustidan 2:0 hisobida ishonchli tarzda ustun kelgan edi. Endilikda «A» guruhida kurash yanada qizg‘in tus olmoqda.

JCH-2026. «A» guruhi. 2-tur tafsilotlari:

Janubiy Koreya — Chexiya — 2:1

12 iyun. Meksika. «Estadio Akron» stadioni.

Gollar: Hvan In Bom (67), Oh Hyon Gyu (80) — Kreychiy (59).

  • Janubiy Koreya tarkibi: Kim San Gyu, Liz Han Beom, Kim Min Chje, Li Gi Hyuk, Seul Yun Vu, Hvan In Bom (Kim Jin Gyu, 84), Sin Ho Bek (Pak Jin Seob, 84), Li Tae Sok (Eom Ji Sung, 69), Li Kang In, Li Chje Son (Hvan Hi Chan, 62), Son Hyon Min (Oh Hyon Gyu, 69).

  • Chexiya tarkibi: Kovar, Chalupek, Hranas, Kreychiy, Soufal, Souchek, Soyka (Xitil, 85), Zeleni, Shuls (Glojek, 64), Provod (Sadilek, 64), Shik (Xori, 64).

  • Ogohlantirish: Li Gi Hyuk (90+6).

Uchrashuvning so‘nggi soniyalarigacha shiddatli kurash olib borgan futbolchilar haqiqiy tomoshabop futbol namoyish etishdi. Mundialning keyingi qaynoq bahslari, terma jamoalarning imkoniyatlari va guruhlardagi vaziyatni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

South KoreaCzech RepublicSon Heung-minGuadalajaraMexico
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBernardu Silva erkin agent sifatida Madridning «Real» klubiga qo‘shildiBugun, 05:43Jahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandiJahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandiBugun, 05:37JCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondiJCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondiBugun, 05:32Diogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqidaDiogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqidaBugun, 03:35Djibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiDjibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiBugun, 20:57Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiLamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 20:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...