Jahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandi
Butun sayyora millionlab insonlar intizorlik bilan kutgan eng yirik futbol karnavali — 2026 yilgi Jahon chempionati bahslarining rasmiy startiga guvoh bo‘ldi! Shimoliy Amerika yashil maydonlarida olovlangan ushbu ulug‘vor turnirning ilk kuniyoq muxlislarga haqiqiy shiddat, tarixiy rekordlar va unutilmas hayajonli lahzalarni taqdim etdi. Musobaqaning ochilish uchrashuvida asosiy mezbonlardan biri hisoblangan mahoratli Meksika terma jamoasi o‘z ishqibozlari ko‘z o‘ngida Afrika qit’asi vakili — Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) futbolchilariga qarshi maydonga tushib, o‘ta ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Mexiko shahrining timsoli bo‘lmish, dunyoga mashhur va muhtasham «Atsteka» stadionida kechgan ushbu tarixiy bahs mezbonlarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Uchrashuvning hali atigi 9-daqiqasi ketayotgan bir paytda, iqtidorli hujumchi Xulian Kinones raqib darvozasini aniq nishonga olib, joriy mundialning ilk rasmiy goli muallifi sifatida tarix sahifalariga kirdi. To‘p nazoratini to‘liq o‘z qo‘lida ushlab turgan meksikaliklar ikkinchi bo‘limda ham faollikni susaytirishmadi. Tajribali forvard Raul Ximenes raqib posbonini ikkinchi bor taslim etib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga olib keldi va jamoasining muhim uch ochkosini naqd qildi.
«Atsteka» stadioni futbol tarixida yangi rekord o‘rnatdi
Quvonarlisi shundaki, mazkur o‘yin orqali afsonaviy «Atsteka» arenasi jahon futboli tarixida mutlaqo noyob bo‘lgan yangi rekordni rasman qayd etdi. Ushbu sport saroyi erkaklar o‘rtasidagi uchta alohida Jahon chempionati final bosqichi uchrashuvlarini o‘z bag‘riga olgan sayyoradagi eng birinchi stadionga aylandi. Mazkur muhtasham majmua bundan avval futbol qiroli Pele porlagan 1970 yilgi hamda Diyego Maradona sehr ko‘rsatgan 1986 yilgi mundiallarda ham eng qaynoq bahslarga mezbonlik qilgan edi.
Musobaqaning dastlabki kunida muxlislar yana bir dramatik to‘qnashuvning guvohi bo‘lishdi. Gvadalaxara shahrida joylashgan zamonaviy «Akron» stadionida Osiyoning yetakchi jamoalaridan biri — Jahon chempionatining doimiy ishtirokchisi Janubiy Koreya terma jamoasi Yevropaning nomdor vakili Chexiyaga qarshi saf tortdi. Nihoyatda shiddatli kechgan bahsda osiyoliklar 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Uchrashuvda dastlab yevropaliklar ustunlikni qo‘lga olishgan edi — chexiyalik mahoratli himoyachi Ladislav Kreychi jamoadoshi Vladimir Soufal tomonidan zargarona tarzda havolatib yetkazib berilgan to‘pni bosh bilan raqib to‘riga joylab, hisobni ochdi. Biroq «Osiyo yo‘lbarslari» bu zarbadan esankirab qolishmadi va tez fursatda o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olishdi. Avvaliga yarim himoyachi Xvan In Byom muvozanatni tiklagan bo‘lsa, bahs yakunlanishi arafasida — 80-daqiqada O Xyon Kyu koreyaliklarning g‘alaba golini kiritib, stadionni larzaga keltirdi.
Shu tariqa, 1-tur yakunlariga ko‘ra, o‘z guruhlarida dastlabki muhim uch ochkoni qo‘ldan chiqarmagan Meksika va Janubiy Koreya terma jamoalari turnir jadvalining yuqori pog‘onalarini band etib turishibdi. Mundialning ilk kuniyoq millionlab ishqibozlar kutgan chiroyli, hujumkor va sermazmun futbol bayramini boshlab berdi!
Yashil maydonlardagi yangi rekordlar, mezbonlarning keyingi taktik yurishlari, suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoamizning bo‘lajak tarixiy debyuti va Jahon chempionatining barcha eksklyuziv, tezkor hamda shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…