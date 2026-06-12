Jahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandi

·0·Sport
Jahon chempionati: "A" guruhida 1-tur o‘yinlari yakunlandi

Butun sayyora millionlab insonlar intizorlik bilan kutgan eng yirik futbol karnavali — 2026 yilgi Jahon chempionati bahslarining rasmiy startiga guvoh bo‘ldi! Shimoliy Amerika yashil maydonlarida olovlangan ushbu ulug‘vor turnirning ilk kuniyoq muxlislarga haqiqiy shiddat, tarixiy rekordlar va unutilmas hayajonli lahzalarni taqdim etdi. Musobaqaning ochilish uchrashuvida asosiy mezbonlardan biri hisoblangan mahoratli Meksika terma jamoasi o‘z ishqibozlari ko‘z o‘ngida Afrika qit’asi vakili — Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) futbolchilariga qarshi maydonga tushib, o‘ta ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Mexiko shahrining timsoli bo‘lmish, dunyoga mashhur va muhtasham «Atsteka» stadionida kechgan ushbu tarixiy bahs mezbonlarning shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Uchrashuvning hali atigi 9-daqiqasi ketayotgan bir paytda, iqtidorli hujumchi Xulian Kinones raqib darvozasini aniq nishonga olib, joriy mundialning ilk rasmiy goli muallifi sifatida tarix sahifalariga kirdi. To‘p nazoratini to‘liq o‘z qo‘lida ushlab turgan meksikaliklar ikkinchi bo‘limda ham faollikni susaytirishmadi. Tajribali forvard Raul Ximenes raqib posbonini ikkinchi bor taslim etib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga olib keldi va jamoasining muhim uch ochkosini naqd qildi.

«Atsteka» stadioni futbol tarixida yangi rekord o‘rnatdi

Quvonarlisi shundaki, mazkur o‘yin orqali afsonaviy «Atsteka» arenasi jahon futboli tarixida mutlaqo noyob bo‘lgan yangi rekordni rasman qayd etdi. Ushbu sport saroyi erkaklar o‘rtasidagi uchta alohida Jahon chempionati final bosqichi uchrashuvlarini o‘z bag‘riga olgan sayyoradagi eng birinchi stadionga aylandi. Mazkur muhtasham majmua bundan avval futbol qiroli Pele porlagan 1970 yilgi hamda Diyego Maradona sehr ko‘rsatgan 1986 yilgi mundiallarda ham eng qaynoq bahslarga mezbonlik qilgan edi.

Musobaqaning dastlabki kunida muxlislar yana bir dramatik to‘qnashuvning guvohi bo‘lishdi. Gvadalaxara shahrida joylashgan zamonaviy «Akron» stadionida Osiyoning yetakchi jamoalaridan biri — Jahon chempionatining doimiy ishtirokchisi Janubiy Koreya terma jamoasi Yevropaning nomdor vakili Chexiyaga qarshi saf tortdi. Nihoyatda shiddatli kechgan bahsda osiyoliklar 2:1 hisobida irodali g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Uchrashuvda dastlab yevropaliklar ustunlikni qo‘lga olishgan edi — chexiyalik mahoratli himoyachi Ladislav Kreychi jamoadoshi Vladimir Soufal tomonidan zargarona tarzda havolatib yetkazib berilgan to‘pni bosh bilan raqib to‘riga joylab, hisobni ochdi. Biroq «Osiyo yo‘lbarslari» bu zarbadan esankirab qolishmadi va tez fursatda o‘yin tizginini o‘z qo‘llariga olishdi. Avvaliga yarim himoyachi Xvan In Byom muvozanatni tiklagan bo‘lsa, bahs yakunlanishi arafasida — 80-daqiqada O Xyon Kyu koreyaliklarning g‘alaba golini kiritib, stadionni larzaga keltirdi.

Shu tariqa, 1-tur yakunlariga ko‘ra, o‘z guruhlarida dastlabki muhim uch ochkoni qo‘ldan chiqarmagan Meksika va Janubiy Koreya terma jamoalari turnir jadvalining yuqori pog‘onalarini band etib turishibdi. Mundialning ilk kuniyoq millionlab ishqibozlar kutgan chiroyli, hujumkor va sermazmun futbol bayramini boshlab berdi!

Yashil maydonlardagi yangi rekordlar, mezbonlarning keyingi taktik yurishlari, suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoamizning bo‘lajak tarixiy debyuti va Jahon chempionatining barcha eksklyuziv, tezkor hamda shov-shuvli xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondiJCH-2026 ilk bahsida Meksika terma jamoasi JAR ustidan g‘alaba qozondiBugun, 05:32Janubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdiJanubiy Koreya terma jamoasi Chexiya ustidan irodali g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 05:26Diogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqidaDiogo Jota va uning amalga oshmagan Jahon chempionati orzusi haqidaBugun, 03:35Djibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiDjibril Cisseʻning oʻgʻli Liverpul bilan ilk professional shartnomasini imzoladiBugun, 20:57Lamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiLamine Yamal va Nico Williams Ispaniya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 20:39Bavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBavariya Ismael Saibari transferi uchun 53 million yevro taklif qildiBugun, 20:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...