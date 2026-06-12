Alvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisi

·59·Sport
Alvaro Morata Cristiano Ronaldo haqida: U tarixdagi eng yaxshisi

Milan hujumchisi Alvaro Morata Real Madrid va Yuventus klublarida birga toʻp surgan sobiq jamoadoshi Cristiano Ronaldo haqida iliq fikrlar bildirdi. Ispaniyalik hujumchi portugaliyalik yulduzning maydon tashqarisidagi saxovatliligi va yosh futbolchilarga koʻrsatgan yordami haqida soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

El Camino de Mario podkastida mehmon boʻlgan Morata Real Madrid safidagi ilk yillarini eslab, Cristiano Ronaldo yosh oʻyinchilarga doimiy ravishda sovgʻalar ulashganini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Ronaldo mavsumoldi safarlarida yoshlarga iPad, mobil telefonlar va atirlar sovgʻa qilgan. Morata bu harakatlarni "ajoyib" deb taʼriflab, yulduz futbolchi unga doim alohida eʼtibor bilan qaraganini taʼkidladi.

Morata Ronaldoning nafaqat saxovatini, balki uning professionalizmiga ham yuqori baho berdi. Uning aytishicha, Cristiano Ronaldo har qanday vaziyatda, hatto uzoq safarlardan kech qaytganda ham oʻzining qatʼiy mashgʻulot tartibini buzmagan. Aynan shu mehnatsevarligi sababli Morata uni futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi deb hisoblaydi.

Shuningdek, hujumchi Real Madrid va Barselona oʻrtasidagi shiddatli raqobat davrida Ronaldoning jamoadoshlaridan talab qiladigan yuqori darajasi haqida ham toʻxtaldi. "Dastlabki yillarda men juda yosh edim va uning darajasidagi talablarga oʻrganmagan edim. Ammo vaqt oʻtib, uning nima uchun bunday yuqori talabchan ekanini tushunib yetdim", — deya qoʻshimcha qildi Alvaro Morata.

Cristiano RonaldoAlvaro MorataReal MadridYuventusFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati mukofot puli: kim qancha oladi?Jahon chempionati mukofot puli: kim qancha oladi?Bugun, 10:41Usmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiUsmon Dembele Kylian Mbappe haqidagi tanqidlarni adolatsiz deb atadiBugun, 10:11Sidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiSidni Kabral Ispaniyaga qarshi munosib kurash olib borishlariga ishonadiBugun, 10:05Rodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorRodri o‘z «Oltin to‘p»ini jahon chempionligi kubogiga almashishga tayyorBugun, 09:57Tibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiTibo Kurtua Joze Mourinio bilan bo‘lgan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 09:50Chelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinChelsi Enzo Fernandezni Real Madrid yulduziga almashishi mumkinBugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...