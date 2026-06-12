Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladi

·31·Sport
Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladi

Angliya ayollar terma jamoasi yulduzi Beth Mead rasman Manchester Siti aʻzosiga aylandi. Oʻtgan oyda Arsenal jamoasini tark etishi maʻlum boʻlgan hujumchi yangi klubi bilan uch yillik shartnomaga imzo chekdi. Shimoliy Londonda toʻqqiz yil faoliyat yuritib, barcha mumkin boʻlgan sovrunlarni qoʻlga kiritgan Mead endilikda faoliyatida yangi sahifa ochadi va oʻzining sherigi Vivianne Miedema bilan yana bir jamoada toʻp suradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Manchester Siti oʻtgan mavsumda ayollar oʻrtasidagi Angliya Premer-ligasi va Angliya kubogida gʻolib chiqib, "dubl" qayd etgan edi. Klub sport direktori Therese Sjogran Beth Mead kabi tajribali va yuqori mahoratli futbolchining kelishi jamoani yanada kuchaytirishini taʻkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Meadning yirik turnirlardagi tajribasi klubning Chempionlar ligasidagi ishtiroki uchun juda muhim hisoblanadi.

Beth Mead transferi haqida gapirar ekan, Manchester Siti uslubi uning oʻyiniga juda mos kelishini va murabbiy bilan suhbatdan soʻng bu qarorga kelish qiyin boʻlmaganini aytdi. "Siti oʻtgan mavsumda ajoyib natijalar qayd etdi va men bu jamoaning bir qismi boʻlishdan faxrlanaman. Bu yerda oʻz oʻyinimni yangi darajaga olib chiqa olishimga ishonaman", — dedi angliyalik vinger.

Yangi mavsumda Manchester Siti tarkibida raqobat yanada kuchayishi kutilmoqda. Jamoada Lauren Hemp, Aoba Fujino va Mary Fowler kabi iqtidorli futbolchilar borligiga qaramay, Chempionlar ligasidagi ishtirok sababli tarkibni kengaytirish zarur edi. Bosh murabbiy Andree Jeglertz endilikda hujum chizigʻida koʻproq rotatsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladi.

Manchester SitiBeth MeadArsenalAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Ousmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiOusmane Dembele: Lionel Messi 38 yoshda ham Argentina bilan jahon chempioni boʻla oladiBugun, 11:17«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordi«Siti» mudofaani kuchaytirish uchun «Chelsi» himoyachisiga taklif yubordiBugun, 11:10«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdi«Real» qiziqishi sabab Yoshko Gvardiol "Siti" bilan muzokarani to‘xtatdiBugun, 11:01Miroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiMiroslav Koubek Janubiy Koreya bilan o‘yindagi mag‘lubiyatga izoh berdiBugun, 10:52Dani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaDani Carvajal Komoga oʻtishi mumkin: Fabregas Real Madrid yulduzlarini koʻzlamoqdaBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...