Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladi
Angliya ayollar terma jamoasi yulduzi Beth Mead rasman Manchester Siti aʻzosiga aylandi. Oʻtgan oyda Arsenal jamoasini tark etishi maʻlum boʻlgan hujumchi yangi klubi bilan uch yillik shartnomaga imzo chekdi. Shimoliy Londonda toʻqqiz yil faoliyat yuritib, barcha mumkin boʻlgan sovrunlarni qoʻlga kiritgan Mead endilikda faoliyatida yangi sahifa ochadi va oʻzining sherigi Vivianne Miedema bilan yana bir jamoada toʻp suradigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Manchester Siti oʻtgan mavsumda ayollar oʻrtasidagi Angliya Premer-ligasi va Angliya kubogida gʻolib chiqib, "dubl" qayd etgan edi. Klub sport direktori Therese Sjogran Beth Mead kabi tajribali va yuqori mahoratli futbolchining kelishi jamoani yanada kuchaytirishini taʻkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Meadning yirik turnirlardagi tajribasi klubning Chempionlar ligasidagi ishtiroki uchun juda muhim hisoblanadi.
Beth Mead transferi haqida gapirar ekan, Manchester Siti uslubi uning oʻyiniga juda mos kelishini va murabbiy bilan suhbatdan soʻng bu qarorga kelish qiyin boʻlmaganini aytdi. "Siti oʻtgan mavsumda ajoyib natijalar qayd etdi va men bu jamoaning bir qismi boʻlishdan faxrlanaman. Bu yerda oʻz oʻyinimni yangi darajaga olib chiqa olishimga ishonaman", — dedi angliyalik vinger.
Yangi mavsumda Manchester Siti tarkibida raqobat yanada kuchayishi kutilmoqda. Jamoada Lauren Hemp, Aoba Fujino va Mary Fowler kabi iqtidorli futbolchilar borligiga qaramay, Chempionlar ligasidagi ishtirok sababli tarkibni kengaytirish zarur edi. Bosh murabbiy Andree Jeglertz endilikda hujum chizigʻida koʻproq rotatsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladi.
…