«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas

·47·Sport
«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas

Yevropaning transfer bozorida grand klublar o‘rtasidagi qizg‘in kurash yangi pallaaga kirmoqda. Bu safargi asosiy muhokama markazida Myunxenning «Bavariya» klubi va ularning hujumkor yarim himoyachisi, iqtidorli Maykl Olise turibdi. So‘nggi kunlarda jahon matbuotida Madridning «Real» klubi 24 yoshli ushbu fransuz yulduzini o‘z safiga qo‘shib olish uchun naqd 150 million yevro sarflashga tayyor ekani haqida shov-shuvli xabarlar bosib chiqarilgan edi. Biroq Germaniya grandi o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.

Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, Myunxen klubi rahbariyati ushbu transfer mish-mishlariga keskin va qat’iy nuqta qo‘ygan.

«Uning bahosini pul bilan o‘lchab bo‘lmaydi»

Shu hafta ommaviy axborot vositalari bilan suhbatda «Bavariya» yuqori martabali rahbarlaridan biri klubning bu boradagi pozitsiyasini juda aniq ifodalab o‘tdi:

«Maykl Olise jamoamizning kelajagi va u hatto 200 million yevrolik taklif evaziga ham Myunxenni tark etmaydi. Uning biz uchun ahamiyati va maydondagi bahosini shunchaki pul bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Agar qaysidir klub u uchun rekord darajadagi 500 million yevro taklif qilgan taqdirda ham, biz uni qo‘yib yubormaymiz».

Nemis klubi direktorlar kengashining yana bir a’zosi ham bu fikrni qo‘llab-quvvatlab, fransuz futbolchisi «Bavariya»ning yangi davrdagi uzoq muddatli loyihalarida bosh rollardan birini ijro etishini alohida qayd etdi.

Maykl Olise atrofidagi transfer vaziyati va unga da’vogar bo‘lgan boshqa grand klublarning ayni paytdagi rejalari bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchiga da’vogar klublar

Taklif etilishi kutilgan mablag‘

«Bavariya» rahbariyatining javobi

Transfer amalga oshmasligining bosh sababi

«Real Madrid»

150 million yevro

Mutlaqo rad etildi

Futbolchi sotilmaydigan maqomga ega

«Manchester Siti»

Da’vogar bo‘lishi mumkin edi

Ko‘rib chiqilmaydi

Olise sobiq klubiga qaytishni istamayapti

PSJ (Parij)

Qiziqish mavjud edi

Muhokama qilinmaydi

Parij klubi katta mablag‘ sarflamoqchi emas

«Manchester Siti» va PSJ variantlari nima uchun rad etildi?

Insayderlarning xabar berishicha, Maykl Olisega Madrid grandidan tashqari Angliyaning «Manchester Siti» hamda Fransiyaning PSJ klublari ham jiddiy qiziqish bildirishi mumkin edi. Biroq bu variantlarning amalga oshish ehtimoli juda past.

Gap shundaki, Olise o‘z vaqtida, aniqrog‘i 2016/17 yilgi mavsumda «Manchester Siti» akademiyasi tizimida to‘p surgan. Tezkor yarim himoyachining yaqin rejalariga sobiq jamoasi bag‘riga qaytish umuman kirmaydi. Fransiya chempioni PSJ esa, kuzatuvchilar kutganidek, yaqin kelajakdagi transfer oynalari vaqtida yangi futbolchilar sotib olish uchun haddan tashqari ulkan va aqlbovar qilmas mablag‘larni havoga sovurish niyatida emas. Ular ko‘proq ichki balansni saqlashga urg‘u berishmoqda.

Muxlislar uchun tahlil: «Bavariya»ning bunday qat’iy pozitsiyasi jamoaning yevrokuboklarda yana bosh taxtga qaytayotganidan dalolat beradi. Olisening Myunxenda qolishi klubining hujumkor salohiyatini yangi mavsumda yanada dahshatli kuchga aylantirishi shubhasiz.

Yevropa futbolidagi eng qimmatbaho transfer bahslari, Myunxen grandining ichki sirlari va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Bayern MunichMichael OliseReal MadridManchester CityPSG
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiRodri Lamin Yamalning JCH-2026 ga qanday tayyorgarlik ko‘rayotganini aytdiBugun, 13:08Bavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBavariya Olise uchun 500 million yevrolik taklifni ham rad etishga tayyorBugun, 12:57Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Ronaldinio JCH-2026 musobaqasining ochilishi haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 12:56Brayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBrayton Tottenxem himoyachisi Luka Vuskovic uchun 30 million funt taklif qildiBugun, 12:12Milan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariMilan murabbiy izlamoqda: Ruben Amorim yoki Alvaro Arbeloa variantlariBugun, 11:58Beth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBeth Mead Manchester Siti bilan uch yillik shartnoma imzoladiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...