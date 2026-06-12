«Bavariya» Maykl Oliseni hatto 500 million yevroga ham sotmoqchi emas
Yevropaning transfer bozorida grand klublar o‘rtasidagi qizg‘in kurash yangi pallaaga kirmoqda. Bu safargi asosiy muhokama markazida Myunxenning «Bavariya» klubi va ularning hujumkor yarim himoyachisi, iqtidorli Maykl Olise turibdi. So‘nggi kunlarda jahon matbuotida Madridning «Real» klubi 24 yoshli ushbu fransuz yulduzini o‘z safiga qo‘shib olish uchun naqd 150 million yevro sarflashga tayyor ekani haqida shov-shuvli xabarlar bosib chiqarilgan edi. Biroq Germaniya grandi o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas.
Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, Myunxen klubi rahbariyati ushbu transfer mish-mishlariga keskin va qat’iy nuqta qo‘ygan.
«Uning bahosini pul bilan o‘lchab bo‘lmaydi»
Shu hafta ommaviy axborot vositalari bilan suhbatda «Bavariya» yuqori martabali rahbarlaridan biri klubning bu boradagi pozitsiyasini juda aniq ifodalab o‘tdi:
«Maykl Olise jamoamizning kelajagi va u hatto 200 million yevrolik taklif evaziga ham Myunxenni tark etmaydi. Uning biz uchun ahamiyati va maydondagi bahosini shunchaki pul bilan o‘lchab bo‘lmaydi. Agar qaysidir klub u uchun rekord darajadagi 500 million yevro taklif qilgan taqdirda ham, biz uni qo‘yib yubormaymiz».
Nemis klubi direktorlar kengashining yana bir a’zosi ham bu fikrni qo‘llab-quvvatlab, fransuz futbolchisi «Bavariya»ning yangi davrdagi uzoq muddatli loyihalarida bosh rollardan birini ijro etishini alohida qayd etdi.
Maykl Olise atrofidagi transfer vaziyati va unga da’vogar bo‘lgan boshqa grand klublarning ayni paytdagi rejalari bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchiga da’vogar klublar
Taklif etilishi kutilgan mablag‘
«Bavariya» rahbariyatining javobi
Transfer amalga oshmasligining bosh sababi
150 million yevro
Mutlaqo rad etildi
Futbolchi sotilmaydigan maqomga ega
«Manchester Siti»
Da’vogar bo‘lishi mumkin edi
Ko‘rib chiqilmaydi
Olise sobiq klubiga qaytishni istamayapti
PSJ (Parij)
Qiziqish mavjud edi
Muhokama qilinmaydi
Parij klubi katta mablag‘ sarflamoqchi emas
«Manchester Siti» va PSJ variantlari nima uchun rad etildi?
Insayderlarning xabar berishicha, Maykl Olisega Madrid grandidan tashqari Angliyaning «Manchester Siti» hamda Fransiyaning PSJ klublari ham jiddiy qiziqish bildirishi mumkin edi. Biroq bu variantlarning amalga oshish ehtimoli juda past.
Gap shundaki, Olise o‘z vaqtida, aniqrog‘i 2016/17 yilgi mavsumda «Manchester Siti» akademiyasi tizimida to‘p surgan. Tezkor yarim himoyachining yaqin rejalariga sobiq jamoasi bag‘riga qaytish umuman kirmaydi. Fransiya chempioni PSJ esa, kuzatuvchilar kutganidek, yaqin kelajakdagi transfer oynalari vaqtida yangi futbolchilar sotib olish uchun haddan tashqari ulkan va aqlbovar qilmas mablag‘larni havoga sovurish niyatida emas. Ular ko‘proq ichki balansni saqlashga urg‘u berishmoqda.
Muxlislar uchun tahlil: «Bavariya»ning bunday qat’iy pozitsiyasi jamoaning yevrokuboklarda yana bosh taxtga qaytayotganidan dalolat beradi. Olisening Myunxenda qolishi klubining hujumkor salohiyatini yangi mavsumda yanada dahshatli kuchga aylantirishi shubhasiz.
Yevropa futbolidagi eng qimmatbaho transfer bahslari, Myunxen grandining ichki sirlari va sport olamiga oid eng eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…