Muhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidi

·26·Sport
Muhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidi

Arne Slot Liverpulni tark etganidan soʻng, Muhammad Salah ham jamoa bilan xayrlashdi. Ammo misrlik yulduz murabbiyning isteʼfoga chiqarilishini oldindan bilganida, shartnomasini oxirigacha yetkazib qoʻyishga rozi boʻlarmidi? Mersisaydliklarning sobiq yarim himoyachisi Denni Merfi GOAL nashriga bergan intervyusida ushbu vaziyatga oʻz munosabatini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Merfining fikricha, Muhammad Salahning ketishiga murabbiy bilan munosabatlaridan koʻra, uning sport formasidagi pasayish koʻproq sabab boʻlgan. 2024-25-yilgi mavsumda 34 ta gol urib, Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan va uchinchi bor PFA talqiniga koʻra yil futbolchisi boʻlgan hujumchi, koʻp oʻtmay zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qoldi. Bu esa uning Slot va murabbiylar shtabiga nisbatan keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi.

Salah oʻzini jamoaviy muvaffaqiyatsizliklarda aybdor qilinayotganini va "qurbon"ga aylantirilganini taʼkidlagan edi. Bu mojaro uning 2026-yilda yakunlanishi kerak boʻlgan shartnomasi bekor qilinishiga va erkin agent sifatida ketishiga zamin yaratdi. Liverpul safida 442 ta oʻyinda 257 ta gol urgan afsonaviy futbolchi uchun bu xayrlashuv kutilgan, ammo biroz achinarli yakun boʻldi.

"Oʻylaymanki, uning ketishiga eng katta taʼsirni oʻyinidagi pasayish koʻrsatdi. Agar murabbiy bilan munosabatlari yaxshi boʻlganida, balki ikkinchi mavsumda oʻz formasini tiklashga harakat qilib koʻrishi mumkin edi. Biroq, har bir futbolchi oʻz darajasi tushib ketganini his qilganida, vaziyat yomonlashmasidan oldin ketishni afzal koʻradi", — deydi Merfi.

Ekspertning qoʻshimcha qilishicha, Slot omili baribir mavjud edi. Ammo har qanday murabbiy ham formasi tushib ketgan Muhammad Salahni zaxirada qoldirishga majbur boʻlardi. Hatto Slot uni muxlislar talab qilganidan ham koʻproq vaqt davomida asosiy tarkibda ushlab turdi va unga imkoniyat berishga harakat qildi.

LiverpulMuhammad SalahArne SlotAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiMbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiBugun, 19:27Arsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiArsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiKecha, 18:20Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Kecha, 17:37Rim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiRim Papasi Lev XIV «Real Madrid» klubining faxriy a’zosiga aylandiKecha, 17:25Robbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirdaRobbi Fauler Aleksander Isakning Liverpuldagi kelajagidan xavotirdaKecha, 17:19«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladi«Qayrat» klubi ispaniyalik mashhur hujumchi bilan shartnoma imzoladiKecha, 17:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...