Muhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidi
Arne Slot Liverpulni tark etganidan soʻng, Muhammad Salah ham jamoa bilan xayrlashdi. Ammo misrlik yulduz murabbiyning isteʼfoga chiqarilishini oldindan bilganida, shartnomasini oxirigacha yetkazib qoʻyishga rozi boʻlarmidi? Mersisaydliklarning sobiq yarim himoyachisi Denni Merfi GOAL nashriga bergan intervyusida ushbu vaziyatga oʻz munosabatini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Merfining fikricha, Muhammad Salahning ketishiga murabbiy bilan munosabatlaridan koʻra, uning sport formasidagi pasayish koʻproq sabab boʻlgan. 2024-25-yilgi mavsumda 34 ta gol urib, Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritgan va uchinchi bor PFA talqiniga koʻra yil futbolchisi boʻlgan hujumchi, koʻp oʻtmay zaxira oʻrindigʻiga mixlanib qoldi. Bu esa uning Slot va murabbiylar shtabiga nisbatan keskin eʼtirozlariga sabab boʻldi.
Salah oʻzini jamoaviy muvaffaqiyatsizliklarda aybdor qilinayotganini va "qurbon"ga aylantirilganini taʼkidlagan edi. Bu mojaro uning 2026-yilda yakunlanishi kerak boʻlgan shartnomasi bekor qilinishiga va erkin agent sifatida ketishiga zamin yaratdi. Liverpul safida 442 ta oʻyinda 257 ta gol urgan afsonaviy futbolchi uchun bu xayrlashuv kutilgan, ammo biroz achinarli yakun boʻldi.
"Oʻylaymanki, uning ketishiga eng katta taʼsirni oʻyinidagi pasayish koʻrsatdi. Agar murabbiy bilan munosabatlari yaxshi boʻlganida, balki ikkinchi mavsumda oʻz formasini tiklashga harakat qilib koʻrishi mumkin edi. Biroq, har bir futbolchi oʻz darajasi tushib ketganini his qilganida, vaziyat yomonlashmasidan oldin ketishni afzal koʻradi", — deydi Merfi.
Ekspertning qoʻshimcha qilishicha, Slot omili baribir mavjud edi. Ammo har qanday murabbiy ham formasi tushib ketgan Muhammad Salahni zaxirada qoldirishga majbur boʻlardi. Hatto Slot uni muxlislar talab qilganidan ham koʻproq vaqt davomida asosiy tarkibda ushlab turdi va unga imkoniyat berishga harakat qildi.
…