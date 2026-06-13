«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi
Yevropa futbolida mavsum yakunlanib, yozgi transfer oynasi o‘z eshiklarini ochishi bilan klublar tarkibni mustahkamlash ishlarini jadallik bilan boshlab yuborishdi. Xususan, Germaniya Bundesligasi vakili bo‘lmish «Kyoln» klubi mudofaa chizig‘ini istiqbolli futbolchi bilan uzoq muddatga ta’minlash maqsadida muhim transferni amalga oshirdi. Nemis jamoasi Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» klubiga tegishli bo‘lgan iste’dodli markaziy himoyachi Jamay Simpson-Pyuzining transfer huquqini to‘liq xarid qilganini rasman e’lon qildi.
«Shaharliklar» akademiyasining mahsuli hisoblangan 20 yoshli ushbu umidli futbolchi yangi jamoasi bilan 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga qo‘l qo‘ydi.
Ijaradan to‘liq transfergacha bo‘lgan yo‘l
Iqtidorli ingliz himoyachisi nemis futboli muhiti bilan allaqachon tanishishga ulgurgan edi. U joriy yilning yanvar oyidagi qishki transferlar davrida «Manchester Siti»dan «Kyoln» safiga ijara huquqi asosida kelib qo‘shilgandi. O‘tgan qisqa vaqt ichida yosh himoyachi o‘zining serg‘ayrat va ishonchli harakatlari bilan nemis klubi rahbariyati hamda murabbiylar shtabida iliq taassurot uyg‘ota oldi. Natijada klub uni jamoada butunlay olib qolish qaroriga keldi.
Germaniyaning nufuzli Bild nashri tarqatgan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, mazkur transfer kelishuvi moliyaviy jihatdan ham ikkala tomon uchun manfaatli bo‘lgan. Klublar o‘rtasidagi shartnomaga ko‘ra, «Manchester Siti» o‘z tarbiyalanuvchisining transferidan 5 million yevrodan biroz ko‘proq miqdordagi mablag‘ni o‘z g‘aznasiga qabul qilib oladigan bo‘ldi.
Jamay Simpson-Pyuzining Bundesligadagi ilk debyut mavsumi statistikasi va transfer tafsilotlari bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining yoshi va ampluasi
Maydonga tushgan o‘yinlari
Olgan ogohlantirishlari (Jarima)
Shartnoma amal qilish muddati
Transferning umumiy qiymati
20 yosh, markaziy himoyachi
11 ta uchrashuv
2 ta sariq, 1 ta qizil kartochka
2030 yil yozigacha
5 million yevrodan ziyod
Ehtiroslarga boy debyut mavsumi
Yosh bo‘lishiga qaramay, Jamay Germaniyaning yuqori divizionida o‘zining qat’iyatli xarakterini namoyish eta oldi. U ijarada bo‘lgan davri mobaynida Bundesliga doirasida jami 11 ta mas’uliyatli uchrashuvda maydonga tushib, mudofaada faollik ko‘rsatdi. Germaniya futboliga xos bo‘lgan shiddatli va jismoniy kurashlarga boy o‘yinlarda ingliz himoyachisi maydonda 2 marotaba hakamlar tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirilgan bo‘lsa, bir safar to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydonni erta tark etishga ham majbur bo‘lgan. Bu esa uning maydonda naqadar ehtiroslarga beriluvchi va murosasiz kurashuvchi ekanidan dalolat beradi.
Mutaxassislar sharhi: Futbol tahlilchilarining fikriga ko‘ra, «Kyoln» klubi kelajak uchun juda aqlli sarmoyani amalga oshirdi. «Manchester Siti» maktabini ko‘rgan himoyachilar taktik jihatdan mukammal shakllanishadi. Simpson-Pyuzi yangi mavsumdan boshlab nemis klubining himoya qo‘rg‘onida asosiy figuralardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Yosh yulduzning Germaniyadagi keyingi faoliyati qanday kechishi va uning yangi zafarlarini katta qiziqish bilan kuzatamiz.
Yevropa yashil maydonlaridagi eng issiq transfer xabarlari, Bundesliga yangiliklari va sport olamiga oid eksklyuziv voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…