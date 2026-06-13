«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi

·27·Sport
«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi

Yevropa futbolida mavsum yakunlanib, yozgi transfer oynasi o‘z eshiklarini ochishi bilan klublar tarkibni mustahkamlash ishlarini jadallik bilan boshlab yuborishdi. Xususan, Germaniya Bundesligasi vakili bo‘lmish «Kyoln» klubi mudofaa chizig‘ini istiqbolli futbolchi bilan uzoq muddatga ta’minlash maqsadida muhim transferni amalga oshirdi. Nemis jamoasi Angliyaning amaldagi chempioni «Manchester Siti» klubiga tegishli bo‘lgan iste’dodli markaziy himoyachi Jamay Simpson-Pyuzining transfer huquqini to‘liq xarid qilganini rasman e’lon qildi.

«Shaharliklar» akademiyasining mahsuli hisoblangan 20 yoshli ushbu umidli futbolchi yangi jamoasi bilan 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnomaga qo‘l qo‘ydi.

Ijaradan to‘liq transfergacha bo‘lgan yo‘l

Iqtidorli ingliz himoyachisi nemis futboli muhiti bilan allaqachon tanishishga ulgurgan edi. U joriy yilning yanvar oyidagi qishki transferlar davrida «Manchester Siti»dan «Kyoln» safiga ijara huquqi asosida kelib qo‘shilgandi. O‘tgan qisqa vaqt ichida yosh himoyachi o‘zining serg‘ayrat va ishonchli harakatlari bilan nemis klubi rahbariyati hamda murabbiylar shtabida iliq taassurot uyg‘ota oldi. Natijada klub uni jamoada butunlay olib qolish qaroriga keldi.

Germaniyaning nufuzli Bild nashri tarqatgan ishonchli ma’lumotlarga qaraganda, mazkur transfer kelishuvi moliyaviy jihatdan ham ikkala tomon uchun manfaatli bo‘lgan. Klublar o‘rtasidagi shartnomaga ko‘ra, «Manchester Siti» o‘z tarbiyalanuvchisining transferidan 5 million yevrodan biroz ko‘proq miqdordagi mablag‘ni o‘z g‘aznasiga qabul qilib oladigan bo‘ldi.

Jamay Simpson-Pyuzining Bundesligadagi ilk debyut mavsumi statistikasi va transfer tafsilotlari bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining yoshi va ampluasi

Maydonga tushgan o‘yinlari

Olgan ogohlantirishlari (Jarima)

Shartnoma amal qilish muddati

Transferning umumiy qiymati

20 yosh, markaziy himoyachi

11 ta uchrashuv

2 ta sariq, 1 ta qizil kartochka

2030 yil yozigacha

5 million yevrodan ziyod

Ehtiroslarga boy debyut mavsumi

Yosh bo‘lishiga qaramay, Jamay Germaniyaning yuqori divizionida o‘zining qat’iyatli xarakterini namoyish eta oldi. U ijarada bo‘lgan davri mobaynida Bundesliga doirasida jami 11 ta mas’uliyatli uchrashuvda maydonga tushib, mudofaada faollik ko‘rsatdi. Germaniya futboliga xos bo‘lgan shiddatli va jismoniy kurashlarga boy o‘yinlarda ingliz himoyachisi maydonda 2 marotaba hakamlar tomonidan sariq kartochka bilan ogohlantirilgan bo‘lsa, bir safar to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka olib, maydonni erta tark etishga ham majbur bo‘lgan. Bu esa uning maydonda naqadar ehtiroslarga beriluvchi va murosasiz kurashuvchi ekanidan dalolat beradi.

Mutaxassislar sharhi: Futbol tahlilchilarining fikriga ko‘ra, «Kyoln» klubi kelajak uchun juda aqlli sarmoyani amalga oshirdi. «Manchester Siti» maktabini ko‘rgan himoyachilar taktik jihatdan mukammal shakllanishadi. Simpson-Pyuzi yangi mavsumdan boshlab nemis klubining himoya qo‘rg‘onida asosiy figuralardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Yosh yulduzning Germaniyadagi keyingi faoliyati qanday kechishi va uning yangi zafarlarini katta qiziqish bilan kuzatamiz.

Yevropa yashil maydonlaridagi eng issiq transfer xabarlari, Bundesliga yangiliklari va sport olamiga oid eksklyuziv voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Manchester CityFC KölnJamay Simpson-PuseyBundesligaBild
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Bugun, 21:12Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiReal Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydiBugun, 20:18Mbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiMbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiBugun, 19:27Muhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiMuhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiBugun, 19:10Arsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiArsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiKecha, 18:20Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Kecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...