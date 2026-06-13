Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydi
Manchester Siti sobiq futbolchisi va murabbiyi Peter Reidning taʻkidlashicha, agar Real Madrid qiziqish bildirsa, Rodri Angliyani tark etishi deyarli aniq. Pep Guardiola ketganidan soʻng Etihad Stadiumda katta oʻzgarishlar davri boshlanishi kutilmoqda. Oltin toʻp sohibi boʻlgan ispaniyalik yarim himoyachi jamoaning yangilanish jarayonidagi asosiy yoʻqotishlardan biri boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻn yillik muvaffaqiyatli faoliyatdan soʻng afsonaviy Pep Guardiola Angliya Premer-ligasidagi bosimlardan charchaganini aytib, shartnomani muddatidan avval yakunladi. Endilikda jamoani uning sobiq yordamchisi Enzo Maresca boshqarishi kutilmoqda. Yangi murabbiy 15-iyun kuni ochiladigan transfer oynasida tarkibni oʻz xohishiga koʻra shakllantirishga harakat qiladi.
Madridda tugʻilgan va oʻz vaqtida Atletiko Madrid safida toʻp surgan Rodri tez orada 30 yoshni qarshi oladi. 2024-yil sentyabr oyida olgan ogʻir jarohatidan soʻng u hali oʻzining avvalgi sport formasiga qaytgani yoʻq. Shunga qaramay, Real Madrid kabi grand jamoaning chorlovi har qanday futbolchi, ayniqsa ispaniyalik uchun rad etib boʻlmas taklif hisoblanadi.
Peter Reid GOAL nashriga bergan intervyusida shunday deydi: "Jarohatga qadar u dunyoning eng yaxshisi edi. Hozirgi tibbiyot darajasi bilan u albatta kuchli boʻlib qaytadi. Agar Real Madrid uning eshigini taqillatsa, Manchester Siti uchun uni olib qolish juda qiyin boʻladi. Rodri oʻz vataniga qaytish imkoniyatini qoʻldan boy bermasa kerak".
Rodri Manchester Siti bilan toʻrt marta Angliya Premer-ligasi va bir bor Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan. Maʻlumotlarga koʻra, jamoani nafaqat u, balki portugaliyalik himoyachi Ruben Dias ham tark etishi mumkin. Klubda katta transferlar va oʻzgarishlar mavsumi yaqinlashmoqda.
…