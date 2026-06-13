Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydi

·116·Sport
Real Madrid Rodri uchun harakat boshlasa Manchester Siti uni olib qololmaydi

Manchester Siti sobiq futbolchisi va murabbiyi Peter Reidning taʻkidlashicha, agar Real Madrid qiziqish bildirsa, Rodri Angliyani tark etishi deyarli aniq. Pep Guardiola ketganidan soʻng Etihad Stadiumda katta oʻzgarishlar davri boshlanishi kutilmoqda. Oltin toʻp sohibi boʻlgan ispaniyalik yarim himoyachi jamoaning yangilanish jarayonidagi asosiy yoʻqotishlardan biri boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻn yillik muvaffaqiyatli faoliyatdan soʻng afsonaviy Pep Guardiola Angliya Premer-ligasidagi bosimlardan charchaganini aytib, shartnomani muddatidan avval yakunladi. Endilikda jamoani uning sobiq yordamchisi Enzo Maresca boshqarishi kutilmoqda. Yangi murabbiy 15-iyun kuni ochiladigan transfer oynasida tarkibni oʻz xohishiga koʻra shakllantirishga harakat qiladi.

Madridda tugʻilgan va oʻz vaqtida Atletiko Madrid safida toʻp surgan Rodri tez orada 30 yoshni qarshi oladi. 2024-yil sentyabr oyida olgan ogʻir jarohatidan soʻng u hali oʻzining avvalgi sport formasiga qaytgani yoʻq. Shunga qaramay, Real Madrid kabi grand jamoaning chorlovi har qanday futbolchi, ayniqsa ispaniyalik uchun rad etib boʻlmas taklif hisoblanadi.

Peter Reid GOAL nashriga bergan intervyusida shunday deydi: "Jarohatga qadar u dunyoning eng yaxshisi edi. Hozirgi tibbiyot darajasi bilan u albatta kuchli boʻlib qaytadi. Agar Real Madrid uning eshigini taqillatsa, Manchester Siti uchun uni olib qolish juda qiyin boʻladi. Rodri oʻz vataniga qaytish imkoniyatini qoʻldan boy bermasa kerak".

Rodri Manchester Siti bilan toʻrt marta Angliya Premer-ligasi va bir bor Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan. Maʻlumotlarga koʻra, jamoani nafaqat u, balki portugaliyalik himoyachi Ruben Dias ham tark etishi mumkin. Klubda katta transferlar va oʻzgarishlar mavsumi yaqinlashmoqda.

Manchester SitiReal MadridRodriPep GuardiolaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Micky van de Ven dunyoning eng yaxshisi boʻlishi uchun Tottenxemdan ketishi kerakmi?Bugun, 21:12«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordi«Manchester Siti» himoyachisi Jamay Simpson-Pyuzini «Kyoln»ga sotib yubordiBugun, 20:17Mbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiMbappe gol urmasa ham Fransiya bilan chempion bo‘lishga tayyorligini aytdiBugun, 19:27Muhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiMuhammad Salah Arne Slot ketishini bilganida Liverpulda qolarmidiBugun, 19:10Arsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiArsenal nima uchun Anthony Gordon transferidan voz kechgani maʻlum boʻldiKecha, 18:20Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Kecha, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...