Srechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdi
Butun mamlakatimiz ahli intizorlik bilan kutayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi boshlanishi arafasida O‘zbekiston milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi, sloveniyalik taniqli mutaxassis Srechko Katanes yurtimiz ishqibozlariga o‘zining samimiy va qalb so‘zlaridan iborat maxsus murojaatini yo‘lladi. Ma’lumki, tajribali murabbiy 2025 yilning yanvar oyiga qadar «oq bo‘rilar»ni boshqarib, jamoamizning bugungi kunda tarixiy yo‘llanmaga ega chiqishi va dunyo birinchiligiga yo‘l olishi uchun mustahkam poydevor yaratib ketgan edi. O‘shanda sog‘lig‘idagi ma’lum muammolar tufayli o‘z lavozimini tark etishga majbur bo‘lgan esa-da, Katanes hanuz yurtimiz futbol jamoatchiligi va millionlab muxlislar qalbida katta hurmat-ehtiromga ega inson hisoblanadi.
Tajribali sloveniyalik mutaxassis o‘z murojaatida hamyurtlarimizni futbolchilarga ortiqcha bosim o‘tkazmaslikka va turnir maqomini to‘g‘ri baholashga chaqirdi.
«Jamoadan haddan tashqari katta natija kutmang»
Srechko Katanetsning ta’kidlashicha, debyutant jamoaning ilk urinishdayoq dunyo grandlarini mag‘lub etishi futbol qonuniyatlariga ko‘ra ancha murakkab vazifadir:
«Men butun O‘zbekiston xalqiga va ajoyib muxlislarga bitta muhim gapni aytmoqchiman: terma jamoadan ushbu Jahon chempionatida darhol ulkan zafarlar yoki juda yuqori natijalarni talab qilmang. Chunki bunday dunyo miqyosidagi eng oliy turnirda birinchi marotaba qatnashayotgan jamoaning sezilarli muvaffaqiyatga erishishi haddan tashqari qiyin kechadi.
Bu katta futbol loyihasi, uzoq davom etadigan jarayon va milliy futbol rivojlanishining ajralmas bir qismidir. Sizlardan sobiq murabbiy sifatida faqatgina bir narsani so‘rayman: ushbu tarixiy musobaqaning har bir soniyasi va lahzasidan chin dildan zavqlanib yashang».
Sloveniyalik mutaxassisning fikricha, «K» guruhidan joy olgan kuchli Kolumbiya, dunyo giganti Portugaliya hamda jismoniy kurashlarga tayanuvchi Kongo DR terma jamoalari bilan pley-off yo‘llanmasi uchun kurashish oson bo‘lmaydi. Shu bois, O‘zbekistonning ilk mundialdagi ishtirokining o‘zini katta bir bayram sifatida qadrlash lozim.
Terma jamoaning hozirgi ustozi
Tayyorgarlik ko‘rilayotgan shahar
Diqqat markazidagi yetakchi futbolchi
Guruh bosqichidagi raqiblarimiz
Bosh murabbiyning bosh shiori
Fabio Kannavaro (Italiya)
Atlanta shahri (AQSH)
Jaloliddin Masharipov (Jarohatdan tiklanmoqda)
Kolumbiya, Portugaliya, Kongo DR
«Qo‘rquvni yengib, jangchilardek o‘ynash»
Kannavaro lageridan so‘nggi xabarlar va jangchilar ruhiyati
Ayni daqiqalarda afsonaviy italiyalik mutaxassis Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi okean ortining Atlanta shahrida Kolumbiyaga qarshi bo‘ladigan ilk hayot-mamot uchrashuviga so‘nggi texnik va taktik tayyorgarlik jarayonlarini olib bormoqda. Murabbiylar shtabini ayni paytda biroz xavotirga solayotgan jihat — jamoamiz sardori va yetakchisi Jaloliddin Masharipovning jarohatdan so‘ng tiklanish holati bo‘lib turibdi. Shifokorlar tajribali yarim himoyachimizni debyut o‘yinga tayyorlash uchun bor kuchlarini safarbar qilishgan.
O‘z navbatida, Fabio Kannavaro futbolchilarini ruhiy jihatdan faqat va faqat g‘alabaga sozlamoqda va ulardan maydonda qo‘rqmas futbol kutmoqda.
Kannavaroning muxlislarga va’dasi: «Bu bizning tariximizdagi ilk va unutilmas Jahon chempionatimizdir. Bizda hech qanday ortiqcha bosim yoki yo‘qotadigan narsaning o‘zi yo‘q. Yigitlarimdan maydonga tushganda har qanday qo‘rquv va hayajonni butunlay unutishni so‘radim. Biz yashil maydondagi 90 daqiqa davomida xalqimiz uchun haqiqiy jangchilardek, sherlardek shiddatli harakat qilishimiz shart!»
Milliy terma jamoamizga AQSH maydonlarida bo‘lib o‘tadigan ushbu tarixiy qadamda ulkan omadlar yor bo‘lishini tilab qolamiz. Srechko Katanes aytganidek, buyuk futbol bayramining har bir soniyasidan faxrlanish va zavq olish vaqti keldi!
JCH-2026 turniridagi O‘zbekiston terma jamoasining Atlantadagi mashg‘ulotlari, Kannavaroning taktik sirlari va futbol olamidagi eng eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…