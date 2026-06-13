Barselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydi

·39·Sport
Barselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente JCh-2026 guruh bosqichining ilk turidan oʻrin olgan Kape-Verdega qarshi oʻyin oldidan Lamine Yamalning holati haqida maʻlumot berdi. Barselona yulduzi yaqinda tizzasidagi jarohatidan forigʻ boʻlgan boʻlsa-da, terma jamoa uni turnirning ochilish uchrashuvida maydonga tushirishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub miqyosida bir necha haftani oʻtkazib yuborgan 18 yoshli vingerning jismoniy holati Barselona rahbariyatini xavotirga solmoqda. Biroq Luis de la Fuente yosh iqtidor egasining sogʻligʻi borasidagi xavotirlarni rad etdi. Murabbiyning taʻkidlashicha, Yamal hozircha 90 daqiqa oʻynashga tayyor boʻlmasa-da, uchrashuvning maʻlum bir qismida jamoasiga yordam bera oladi.

"U dushanba kungi bahsda ishtirok etishga tayyor. Biz vaziyatni baholaymiz. Futbol — bu xavfli faoliyat, jarohatni 3 daqiqada ham, 90 daqiqada ham olish mumkin. Biz futbolchilar sogʻligʻini oʻylaymiz, lekin Jahon chempionatida birinchi oʻyin hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ham unutmasligimiz kerak", — dedi Ispaniya ustozi Chattanoogadagi matbuot anjumanida.

Odatda klublar xalqaro tanaffuslar vaqtida oʻz yulduzlarining maydondagi daqiqalarini nazorat qilishga urinishadi, biroq Jahon chempionati vaqtida qoidalar boshqacha ishlaydi. Barselona va Ispaniya qirollik futbol federatsiyasi (RFEF) oʻzaro muloqotda boʻlib turganiga qaramay, yakuniy qarorni faqat terma jamoa murabbiylar shtabi qabul qiladi.

Shu tariqa, Hansi Flick va Barselona rahbariyati Lamine Yamalning maydonga tushishiga toʻsqinlik qilish borasida ojiz qolmoqda. Luis de la Fuente oʻz qarori qatʻiy ekanini va dushanba kungi bahs uchun tarkibni tanlashda mutlaq vakolatga ega ekanini yana bir bor tasdiqladi.

Lamine YamalIspaniyaBarselonaJCh-2026Luis De La Fuente
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasMiroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emasBugun, 11:16Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiMartines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiBugun, 10:29Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Bugun, 10:19Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKarlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 10:11Arsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorArsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorBugun, 09:38Srechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiSrechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiBugun, 09:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi