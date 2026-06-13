Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emas

·0·Sport
Miroslav Klose oʻz rekordini Lionel Messi yangilashiga qarshi emas

Germaniya futboli afsonasi Miroslav Klose Jahon chempionatlaridagi gollari boʻyicha oʻrnatilgan tarixiy rekordi yaqin vaqt ichida yangilanishini kutmoqda. Sobiq hujumchining fikricha, turnir formatining kengayishi va oʻyinlar sonining koʻpayishi Lionel Messi va Kylian Mbappe kabi yulduzlarga uning natijasidan oʻzib ketish uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Bavariya va Germaniya terma jamoasining sobiq aʼzosi Miroslav Klose 16 ta gol bilan mundiallar tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turibdi. Biroq, 2026-yilgi turnirdan boshlab ishtirokchilar soni ortishi rekordning yangilanishini muqarrar qilib qoʻyadi. Hozirda FC Nurnberg klubini boshqarayotgan 48 yoshli mutaxassis bu borada oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi.

"Ushbu turnirda rekordim yangilanishini kutyapman. Jamoalar koʻpaygani sayin oʻyinlar va gol urish uchun imkoniyatlar ham ortadi. Argentina va Fransiya uzoqqa borishiga ishonaman. Rekord baribir qachondir yangilanishi kerak edi, Lionel Messi buni amalga oshirsa, faqat xursand boʻlaman. Men har doim uning ashaddiy muxlisi boʻlganman", — deydi Klose Suddeutsche Zeitung nashriga bergan intervyusida.

Klose, shuningdek, Argentina terma jamoasi ustozi Lionel Scaloni bilan yaqin munosabatda ekanini taʼkidladi. Ular oʻz vaqtida Latsio safida birga toʻp surishgan. Maʼlumot uchun, ayni damda Lionel Messi hisobida Jahon chempionatlarida urilgan 13 ta gol mavjud. Fransiyalik Kylian Mbappe esa bor-yoʻgʻi 14 ta oʻyinda 12 ta gol urishga ulgurgan va rekordga asosiy daʼvogarlardan biri hisoblanadi.

Lionel MessiMiroslav KloseJahon ChempionatiArgentinaKylian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Martines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiMartines Krishtianu Ronalduning futbol tarixidagi o‘rnini yuqori baholadiBugun, 10:29Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Jaloliddin Masharipov jarohati haqida gapirdi: “Hozir hammasi yaxshi”Bugun, 10:19Barselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBarselona Lamine Yamal borasida Ispaniya terma jamoasiga qarshilik qila olmaydiBugun, 10:15Karlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiKarlo Anchelotti Marokashga qarshi bahs oldidan o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 10:11Arsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorArsenal yangi transferlar uchun katta mablagʻ sarflashga tayyorBugun, 09:38Srechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiSrechko Katanes o‘zbekistonlik muxlislarni ko‘p narsa kutmaslikka chaqirdiBugun, 09:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi