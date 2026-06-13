Stiven Jerrard Jahon chempionatida qaysi terma jamoa g‘olib bo‘lishini aytdi
Ayni kunlarda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi butun dunyo nigohini o‘ziga qaratmoqda. Millionlar o‘yini ishqibozlari va taniqli ekspertlar mundial bosh sovrini kimga nasib etishi borasida o‘z taxminlarini bildirishda davom etmoqdalar. Bu safar futbol olamining haqiqiy afsonasi, «Liverpul» klubi va Angliya milliy terma jamoasining sobiq sardori hamda yarim himoyachisi Stiven Jerrard joriy Jahon chempionati yuzasidan o‘z shov-shuvli va qiziqarli prognozlarini ommaga e’lon qildi.
Mashhur ingliz yulduzining fikrlari futbol muxlislari o‘rtasida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lishi shubhasiz.
Bosh da’vogarlar: Jerrard nima uchun Fransiyani tanladi?
Stiven Jerrardning fikriga ko‘ra, joriy jahon birinchiligining bosh kubogi uchun asosiy kurash Yevropadagi bosh jamoa hamda Janubiy Amerika grandi o‘rtasida kechadi:
«Mazkur Jahon chempionatida Fransiya yoki amaldagi chempion Argentina terma jamoasi zafar quchadi. Biroq ushbu ikki kuchli granddan faqat bittasini tanlash majburiyati tug‘ilsa, men Fransiya termasini ustun ko‘rgan bo‘lardim».
Shuningdek, sobiq futbolchi turnir yakunida topshiriladigan individual sovrinlar va nominatsiyalar bo‘yicha ham o‘zining shaxsiy taxminlarini ochiqladi. Jerrardning fikricha, mundialning shaxsiy mukofotlarida Lionel Messi va uning jamoadoshlari katta ustunlikka ega bo‘lishadi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Stiven Jerrardning JCH-2026 individual sovrindorlari, turnir kashfiyoti va «Oltin to‘p» borasidagi bashoratlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Nominatsiya va sovrinlar turi
Jerrard taxmin qilgan nomzod (Futbolchi)
Tegishli terma jamoasi
Turnirning asosiy sensatsiyasi / kashfiyoti
«Oltin to‘p» sovriniga Jerrardning tanlovi
Eng yaxshi to‘purar
Xulian Alvares
Argentina
Urugvay milliy jamoasi
(Janubiy Amerika vakili)
Harri Keyn
(Angliya terma jamoasi hujumchisi)
Eng yaxshi darvozabon
Emiliano Martines
Argentina
—
—
Turnirning eng yaxshi futbolchisi
Lionel Messi
Argentina
—
—
Eng yaxshi yosh futbolchi
Lamin Yamal
Ispaniya
—
—
Janubiy Amerika sensatsiyasi va Harri Keynga tilak
Ingliz futboli afsonasi ushbu mundialda kutilmagan natija qayd etadigan kashfiyot jamoa nomini ham tilga oldi. Uning taxminiga ko‘ra, turnirning asosiy sensatsiyasini Janubiy Amerika qit’asi vakillaridan biri taqdim etadi. Mutaxassis bu borada aynan Urugvay terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholagan.
Bundan tashqari, Stiven Jerrard futbol olamidagi eng nufuzli yakka tartibdagi mukofot — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini haqida gapirar ekan, o‘z vatandoshini qo‘llab-quvvatladi. «Umid qilamanki, bu yilgi «Oltin to‘p» sovrini Harri Keynga nasib etadi», deya o‘z istagini bildirib o‘tdi sobiq yarim himoyachi.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, afsonaviy futbolchilarning eksklyuziv prognozlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamidagi eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…