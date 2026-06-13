Stiven Jerrard Jahon chempionatida qaysi terma jamoa g‘olib bo‘lishini aytdi

·37·Sport
Stiven Jerrard Jahon chempionatida qaysi terma jamoa g‘olib bo‘lishini aytdi

Ayni kunlarda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi butun dunyo nigohini o‘ziga qaratmoqda. Millionlar o‘yini ishqibozlari va taniqli ekspertlar mundial bosh sovrini kimga nasib etishi borasida o‘z taxminlarini bildirishda davom etmoqdalar. Bu safar futbol olamining haqiqiy afsonasi, «Liverpul» klubi va Angliya milliy terma jamoasining sobiq sardori hamda yarim himoyachisi Stiven Jerrard joriy Jahon chempionati yuzasidan o‘z shov-shuvli va qiziqarli prognozlarini ommaga e’lon qildi.

Mashhur ingliz yulduzining fikrlari futbol muxlislari o‘rtasida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lishi shubhasiz.

Bosh da’vogarlar: Jerrard nima uchun Fransiyani tanladi?

Stiven Jerrardning fikriga ko‘ra, joriy jahon birinchiligining bosh kubogi uchun asosiy kurash Yevropadagi bosh jamoa hamda Janubiy Amerika grandi o‘rtasida kechadi:

«Mazkur Jahon chempionatida Fransiya yoki amaldagi chempion Argentina terma jamoasi zafar quchadi. Biroq ushbu ikki kuchli granddan faqat bittasini tanlash majburiyati tug‘ilsa, men Fransiya termasini ustun ko‘rgan bo‘lardim».

Shuningdek, sobiq futbolchi turnir yakunida topshiriladigan individual sovrinlar va nominatsiyalar bo‘yicha ham o‘zining shaxsiy taxminlarini ochiqladi. Jerrardning fikricha, mundialning shaxsiy mukofotlarida Lionel Messi va uning jamoadoshlari katta ustunlikka ega bo‘lishadi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Stiven Jerrardning JCH-2026 individual sovrindorlari, turnir kashfiyoti va «Oltin to‘p» borasidagi bashoratlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Nominatsiya va sovrinlar turi

Jerrard taxmin qilgan nomzod (Futbolchi)

Tegishli terma jamoasi

Turnirning asosiy sensatsiyasi / kashfiyoti

«Oltin to‘p» sovriniga Jerrardning tanlovi

Eng yaxshi to‘purar

Xulian Alvares

Argentina

Urugvay milliy jamoasi


(Janubiy Amerika vakili)

Harri Keyn


(Angliya terma jamoasi hujumchisi)

Eng yaxshi darvozabon

Emiliano Martines

Argentina

Turnirning eng yaxshi futbolchisi

Lionel Messi

Argentina

Eng yaxshi yosh futbolchi

Lamin Yamal

Ispaniya

Janubiy Amerika sensatsiyasi va Harri Keynga tilak

Ingliz futboli afsonasi ushbu mundialda kutilmagan natija qayd etadigan kashfiyot jamoa nomini ham tilga oldi. Uning taxminiga ko‘ra, turnirning asosiy sensatsiyasini Janubiy Amerika qit’asi vakillaridan biri taqdim etadi. Mutaxassis bu borada aynan Urugvay terma jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholagan.

Bundan tashqari, Stiven Jerrard futbol olamidagi eng nufuzli yakka tartibdagi mukofot — «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) sovrini haqida gapirar ekan, o‘z vatandoshini qo‘llab-quvvatladi. «Umid qilamanki, bu yilgi «Oltin to‘p» sovrini Harri Keynga nasib etadi», deya o‘z istagini bildirib o‘tdi sobiq yarim himoyachi.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, afsonaviy futbolchilarning eksklyuziv prognozlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamidagi eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Steven GerrardFransiyaArgentinaLionel MessiLiverpool
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqdaElliot Anderson yaqin kunlarda «Siti» futbolchisiga aylanishi kutilmoqdaBugun, 14:36Abbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadiAbbosbekning murabbiyi O‘zbekistonning JCH-2026dagi imkoniyatini baholadiBugun, 14:30Ueyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiUeyn Runi Manchester Yunaytedni Skott Maktomineyni qaytarishga chaqirdiBugun, 13:55Joze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiJoze Fonte nima uchun Cristiano Ronaldo Lionel Messi’dan ustunligini aytdiBugun, 13:35Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Lamin Yamal Jahon chempionatining ilk bahsigacha safga qaytadimi?Bugun, 13:09Arsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaArsenal yulduzi Leah Williamson jarohatdan soʻng Ibizada hordiq chiqarmoqdaBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi