Devid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahza

·50·Sport
Devid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahza

Afsonaviy futbolchi Devid Bekxem Gollivudning Shon-sharaf xiyobonida o‘z nomiga atalgan yulduz bilan taqdirlandi. Ushbu muhim voqea 2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati start olgan kun bilan bir vaqtga to‘g‘ri kelgani bilan ham ramziy ahamiyat kasb etdi.

Bu haqda The Guardian nashri ma’lum qildi.

Bekxem bu mukofotni “hayotimdagi eng unutilmas voqealardan biri” deb baholab, bunday sharaf oddiy ingliz futbolchisiga nasib etishini hech qachon tasavvur qilmaganini aytdi.

Devid Bekhem o‘zining Shon-shuhrat xiyobonidagi yulduzi yonida tiz cho‘kib turibdi.

Marosim o‘ziga xos tarzda o‘tkazildi — an’anaviy qizil yo‘lak o‘rniga yashil futbol maydonini eslatuvchi yo‘lak tanlandi. Bu esa Jahon chempionati ruhini yanada kuchaytirdi.

Mashhur aktyor Tom Kruz Bekxemning faoliyatini yuqori baholab, uni mehnat, qat’iyat va global ta’sirning yorqin timsoli sifatida ta’rifladi. Bekxem esa o‘z navbatida Tom Kruzga minnatdorchilik bildirib, uni yaqin do‘sti va ilhom manbai sifatida e’tirof etdi.

Eslatib o‘tamiz, Bekxem 2007 yildan boshlab bir necha yil “Los-Anjeles Gelaksi” safida to‘p surgan va hozirda “Inter Mayami” klubining hammuassisi hisoblanadi.

Tom Kruz va Bekxemlar oilasi ochiq tadbirda birga o‘tirishibdi.

Shuningdek, u va boshqa mashhurlar Los-Anjelesda o‘tgan Jahon chempionati ochilish marosimida ham ishtirok etdi. Tadbirda Leonardo Di Kaprio, Helli Berri, Ouyen Uilson, Peris Xilton kabi taniqli shaxslar qatnashgan.

Mazkur voqea sport va kino olamining birlashgan yorqin lahzalaridan biri sifatida tarixda qoladigan bo‘ldi.

Devid BekxemGollivudTom KruzLos-Anjeles GelaksiInter Mayami
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinGeoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinBugun, 16:52Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorLiverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorBugun, 16:37Kaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladiKaka Real Madrid’dagi muvaffaqiyatsizligi sabablarini ochiqladiBugun, 16:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi