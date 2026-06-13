Devid Bekxem Gollivudda yulduzga ega bo‘ldi: tarixiy lahza
Afsonaviy futbolchi Devid Bekxem Gollivudning Shon-sharaf xiyobonida o‘z nomiga atalgan yulduz bilan taqdirlandi. Ushbu muhim voqea 2026 yilgi futbol bo‘yicha Jahon chempionati start olgan kun bilan bir vaqtga to‘g‘ri kelgani bilan ham ramziy ahamiyat kasb etdi.
Bu haqda The Guardian nashri ma’lum qildi.
Bekxem bu mukofotni “hayotimdagi eng unutilmas voqealardan biri” deb baholab, bunday sharaf oddiy ingliz futbolchisiga nasib etishini hech qachon tasavvur qilmaganini aytdi.
Marosim o‘ziga xos tarzda o‘tkazildi — an’anaviy qizil yo‘lak o‘rniga yashil futbol maydonini eslatuvchi yo‘lak tanlandi. Bu esa Jahon chempionati ruhini yanada kuchaytirdi.
Mashhur aktyor Tom Kruz Bekxemning faoliyatini yuqori baholab, uni mehnat, qat’iyat va global ta’sirning yorqin timsoli sifatida ta’rifladi. Bekxem esa o‘z navbatida Tom Kruzga minnatdorchilik bildirib, uni yaqin do‘sti va ilhom manbai sifatida e’tirof etdi.
Eslatib o‘tamiz, Bekxem 2007 yildan boshlab bir necha yil “Los-Anjeles Gelaksi” safida to‘p surgan va hozirda “Inter Mayami” klubining hammuassisi hisoblanadi.
Shuningdek, u va boshqa mashhurlar Los-Anjelesda o‘tgan Jahon chempionati ochilish marosimida ham ishtirok etdi. Tadbirda Leonardo Di Kaprio, Helli Berri, Ouyen Uilson, Peris Xilton kabi taniqli shaxslar qatnashgan.
Mazkur voqea sport va kino olamining birlashgan yorqin lahzalaridan biri sifatida tarixda qoladigan bo‘ldi.
…