Zlatan Ibrahimovic Lamine Yamal haqida: Uning oʻyini uchun har qancha toʻlasa arziydi
"Barselona" jamoasining sobiq hujumchisi Zlatan Ibrahimovic 2026-yilgi Jahon chempionatida eng koʻp tomosha qilishni istagan futbolchisi sifatida Lamine Yamalni koʻrsatdi. Afsonaviy shvetsiyalik futbolchining fikricha, "koʻk-anorranglilar"ning yosh iqtidor egasi chipta narxi qanchalik qimmat boʻlmasin, stadionga tushishga arziydigan noyob sifatlarga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lamine Yamal oʻtgan aprel oyida "Selta"ga qarshi oʻyinda jarohat olib, bir muddat safdan chiqqan edi. Biroq Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente yosh yulduzning JCH-2026 guruh bosqichidagi ilk oʻyinga tayyorligini tasdiqladi. Ibrahimovic Fox Sports nashriga bergan intervyusida: "Lamine Yamal — maxsus futbolchi. U shunday oʻyinchiki, uning harakatlarini koʻrish uchun eng qimmat chiptalarni sotib olasiz va stadionga kelib shunchaki zavqlanasiz", — dedi.
Sobiq Milan va PSJ hujumchisi Yamalning oʻyinini jonli koʻrish televizordagidan butunlay boshqacha ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, 18 yoshli vingerning toʻp nazorati, driblingi va gol urish qobiliyati uni tengdoshlaridan ajratib turadi. Yamal 2025-26-yilgi mavsumda "Barselona" safida barcha musobaqalarda 45 ta oʻyinda maydonga tushib, 24 ta gol va 18 ta assist qayd etdi hamda La Liga chempionligini qoʻlga kiritdi.
Ispaniya terma jamoasi safida allaqachon 25 ta oʻyin oʻtkazib ulgurgan Yamal, Yevro-2024 gʻolibligida ham muhim rol oʻynagan edi. Endilikda u 18 yoshida Jahon chempionatida debyut qilishga tayyorlanmoqda. Ispaniya terma jamoasi "H" guruhida Kabo-Verde, Saudiya Arabistoni va Urugvayga qarshi bahs olib boradi.
…