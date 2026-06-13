Zlatan Ibrahimovic Lamine Yamal haqida: Uning oʻyini uchun har qancha toʻlasa arziydi

·46·Sport
Zlatan Ibrahimovic Lamine Yamal haqida: Uning oʻyini uchun har qancha toʻlasa arziydi

"Barselona" jamoasining sobiq hujumchisi Zlatan Ibrahimovic 2026-yilgi Jahon chempionatida eng koʻp tomosha qilishni istagan futbolchisi sifatida Lamine Yamalni koʻrsatdi. Afsonaviy shvetsiyalik futbolchining fikricha, "koʻk-anorranglilar"ning yosh iqtidor egasi chipta narxi qanchalik qimmat boʻlmasin, stadionga tushishga arziydigan noyob sifatlarga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lamine Yamal oʻtgan aprel oyida "Selta"ga qarshi oʻyinda jarohat olib, bir muddat safdan chiqqan edi. Biroq Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente yosh yulduzning JCH-2026 guruh bosqichidagi ilk oʻyinga tayyorligini tasdiqladi. Ibrahimovic Fox Sports nashriga bergan intervyusida: "Lamine Yamal — maxsus futbolchi. U shunday oʻyinchiki, uning harakatlarini koʻrish uchun eng qimmat chiptalarni sotib olasiz va stadionga kelib shunchaki zavqlanasiz", — dedi.

Sobiq Milan va PSJ hujumchisi Yamalning oʻyinini jonli koʻrish televizordagidan butunlay boshqacha ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, 18 yoshli vingerning toʻp nazorati, driblingi va gol urish qobiliyati uni tengdoshlaridan ajratib turadi. Yamal 2025-26-yilgi mavsumda "Barselona" safida barcha musobaqalarda 45 ta oʻyinda maydonga tushib, 24 ta gol va 18 ta assist qayd etdi hamda La Liga chempionligini qoʻlga kiritdi.

Ispaniya terma jamoasi safida allaqachon 25 ta oʻyin oʻtkazib ulgurgan Yamal, Yevro-2024 gʻolibligida ham muhim rol oʻynagan edi. Endilikda u 18 yoshida Jahon chempionatida debyut qilishga tayyorlanmoqda. Ispaniya terma jamoasi "H" guruhida Kabo-Verde, Saudiya Arabistoni va Urugvayga qarshi bahs olib boradi.

Lamine YamalZlatan IbrahimovicBarselonaIspaniyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiAnchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiBugun, 17:24Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliMishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliBugun, 17:16Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiLevandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradiBugun, 16:57Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinGeoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinBugun, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi