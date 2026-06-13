Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradi

·24·Sport
Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradi

Yevropa yashil maydonlarida uzoq yillar davomida gollari bilan dovrug‘ qozongan, dunyo futbolining eng kuchli to‘purarlaridan biri Robert Levandovski faoliyatida yangi va tarixiy sahifa ochilmoqda. «Barselona» jamoasi bilan Ispaniya La Ligasi chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgach, Kataloniya klubi bilan hamkorlik rishtalarini yakunlagan 37 yoshli polshalik mashhur hujumchi endilikda okean ortiga yo‘l olmoqda. Fantastik iqtidor egasi faoliyatini AQSH Oliy ligasi (MLS) vakili «Chikago Fayr» klubida davom ettirishga uzil-kesil qaror qildi.

Sport olamidagi ushbu kutilmagan va shov-shuvli transfer tafsilotlari Yevropa nashrlari hamda millionlab futbol ishqibozlarining diqqat markazida turibdi.

Yillik maosh 15 million yevro va dahshatli bonuslar!

Ispaniyaning nufuzli sport nashrlaridan biri hisoblangan Sport.es sayti Polshaning mashhur Prawda Futbolu portaliga tayangan holda xabar berishicha, Robert Levandovski Amerika jamoasi bilan 2028 yilga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli rasmiy shartnomaga imzo chekadi. Mazkur bitimda, shuningdek, tomonlarning xohishiga ko‘ra shartnomani yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Moliyaviy jihatdan olib qaraganda, polshalik yulduz AQSHda chinakam qirollarga xos maosh oladi. Manbaning ta’kidlashicha, hujumchi uchun yiliga 15 million yevro kafolatlangan sof maosh to‘lab beriladi. Bundan tashqari, agar u yashil maydonda yuqori natijalar qayd etib, jamoasining g‘alabalariga hissa qo‘shsa, bonuslar evaziga yana qo‘shimcha 5 million yevro ishlab topishi mumkin.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Robert Levandovskining AQSHga ko‘chib o‘tish shartnomasi va unga yaratilgan kosmik sharoitlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining yoshi va sobiq klubi

Yangi jamoasi (Ligasi)

Shartnoma muddati

Kafolatlangan yillik maoshi

Qo‘shimcha sport bonuslari

Rad etilgan takliflar

37 yosh, «Barselona»


(Ispaniya chempioni)

«Chikago Fayr»


(AQSH, MLS ligasi)

2028 yilgacha


(+1 mavsumga uzaytirish)

15 000 000 yevro

5 000 000 yevrogacha

Saudiya Arabistoni klublari

Saudiyaning millionlarini rad etgan oilaviy reja

Levandovskining yaqin atrofidagi insonlar va oila a’zolari «Chikago Fayr» rahbariyatining ushbu transferni amalga oshirish yo‘lidagi yuksak qat’iyatidan hayratda qolganlarini yashirib o‘tirishmadi. Amerika klubi nafaqat futbolchiga katta mablag‘ taklif qildi, balki uning oilasi uchun Okean ortida to‘liq va benuqson hayot rejasini taqdim etdi.

Jumladan, klub futbolchi va uning rafiqasi uchun shinam yashash joyi hamda farzandlarining yuqori saviyadagi maktablarda ta’lim olishi bilan bog‘liq barcha tashkiliy va maishiy masalalarni o‘z zimmasiga olgan. Oilaviy xotirjamlik va kelajak rejalari aks etgan ushbu mukammal loyiha Levandovskini Saudiya Arabistonining badavlat klublaridan kelgan juda katta moliyaviy takliflarni bemalol rad etishiga asosiy sabab bo‘ldi.

Robert Levandovskining Amerika yashil maydonlaridagi yangi gollari va zafarli yurishlari, MLS ligasidagi shiddatli bahslar hamda jahon futboliga oid eng qaynoq eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Robert LewandowskiBarcelonaChicago FireUSAMLS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiAnchelotti Braziliya termasining mundialdagi ilk o‘yini oldidan bayonot berdiBugun, 17:24Mishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliMishel Salgado: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi oʻxshashlik hayratlanarliBugun, 17:16Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Italiya sport vaziri Janni Infantinoning haziliga munosabat bildirdi...Bugun, 17:12Luis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiLuis de la Fuyente Jahon chempionatidagi asosiy favoritlar nomini aytdiBugun, 17:05Geoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinGeoff Hurst: Harry Kane Jahon chempionati finalida xet-trik qayd etishi mumkinBugun, 16:52Liverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorLiverpul Rio Ngumoha uchun Bavariya bilan kurashishga tayyorBugun, 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi