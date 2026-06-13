Levandovski faoliyatini AQSHning «Chikago Fayr» klubida davom ettiradi
Yevropa yashil maydonlarida uzoq yillar davomida gollari bilan dovrug‘ qozongan, dunyo futbolining eng kuchli to‘purarlaridan biri Robert Levandovski faoliyatida yangi va tarixiy sahifa ochilmoqda. «Barselona» jamoasi bilan Ispaniya La Ligasi chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgach, Kataloniya klubi bilan hamkorlik rishtalarini yakunlagan 37 yoshli polshalik mashhur hujumchi endilikda okean ortiga yo‘l olmoqda. Fantastik iqtidor egasi faoliyatini AQSH Oliy ligasi (MLS) vakili «Chikago Fayr» klubida davom ettirishga uzil-kesil qaror qildi.
Sport olamidagi ushbu kutilmagan va shov-shuvli transfer tafsilotlari Yevropa nashrlari hamda millionlab futbol ishqibozlarining diqqat markazida turibdi.
Yillik maosh 15 million yevro va dahshatli bonuslar!
Ispaniyaning nufuzli sport nashrlaridan biri hisoblangan Sport.es sayti Polshaning mashhur Prawda Futbolu portaliga tayangan holda xabar berishicha, Robert Levandovski Amerika jamoasi bilan 2028 yilga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli rasmiy shartnomaga imzo chekadi. Mazkur bitimda, shuningdek, tomonlarning xohishiga ko‘ra shartnomani yana bir mavsumga uzaytirish bandi ham alohida ko‘rsatib o‘tilgan.
Moliyaviy jihatdan olib qaraganda, polshalik yulduz AQSHda chinakam qirollarga xos maosh oladi. Manbaning ta’kidlashicha, hujumchi uchun yiliga 15 million yevro kafolatlangan sof maosh to‘lab beriladi. Bundan tashqari, agar u yashil maydonda yuqori natijalar qayd etib, jamoasining g‘alabalariga hissa qo‘shsa, bonuslar evaziga yana qo‘shimcha 5 million yevro ishlab topishi mumkin.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Robert Levandovskining AQSHga ko‘chib o‘tish shartnomasi va unga yaratilgan kosmik sharoitlar bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining yoshi va sobiq klubi
Yangi jamoasi (Ligasi)
Shartnoma muddati
Kafolatlangan yillik maoshi
Qo‘shimcha sport bonuslari
Rad etilgan takliflar
37 yosh, «Barselona»
(Ispaniya chempioni)
«Chikago Fayr»
(AQSH, MLS ligasi)
2028 yilgacha
(+1 mavsumga uzaytirish)
15 000 000 yevro
5 000 000 yevrogacha
Saudiya Arabistoni klublari
Saudiyaning millionlarini rad etgan oilaviy reja
Levandovskining yaqin atrofidagi insonlar va oila a’zolari «Chikago Fayr» rahbariyatining ushbu transferni amalga oshirish yo‘lidagi yuksak qat’iyatidan hayratda qolganlarini yashirib o‘tirishmadi. Amerika klubi nafaqat futbolchiga katta mablag‘ taklif qildi, balki uning oilasi uchun Okean ortida to‘liq va benuqson hayot rejasini taqdim etdi.
Jumladan, klub futbolchi va uning rafiqasi uchun shinam yashash joyi hamda farzandlarining yuqori saviyadagi maktablarda ta’lim olishi bilan bog‘liq barcha tashkiliy va maishiy masalalarni o‘z zimmasiga olgan. Oilaviy xotirjamlik va kelajak rejalari aks etgan ushbu mukammal loyiha Levandovskini Saudiya Arabistonining badavlat klublaridan kelgan juda katta moliyaviy takliflarni bemalol rad etishiga asosiy sabab bo‘ldi.
Robert Levandovskining Amerika yashil maydonlaridagi yangi gollari va zafarli yurishlari, MLS ligasidagi shiddatli bahslar hamda jahon futboliga oid eng qaynoq eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…