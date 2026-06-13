Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladi

·20·Sport
Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladi

Okean orti maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi butun boshli mamlakatlarni bir maqsad sari birlashtirishda davom etmoqda. Dunyo futbolining haqiqiy qirollari va besh karra jahon chempionlari hisoblangan Braziliya terma jamoasining bu yilgi yurishi esa shaxsan mamlakat rahbariyatining diqqat markazida turibdi. Braziliya Prezidenti Luis Inasiu Lula da Silva mundialning ilk shiddatli bahslari oldidan o‘z yurtining milliy terma jamoasi a’zolariga ruhlantiruvchi va tarixiy murojaat yo‘lladi.

Davlat rahbarining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida e’lon qilingan maxsus videomurojaat qisqa fursat ichida millionlab muxlislar orasida keng tarqalib, chinakam shov-shuvga aylandi.

«Bizga tarixdagi oltinchi chempionlik kubogi kerak!»

Braziliya rahbari yashil maydonda yurt sha’nini himoya qiladigan har bir charm to‘p ustasi o‘z mas’uliyatini chuqur his qilishi lozimligini ta’kidlab, shunday dedi:

«Bizning sevimli futbolchilarimiz yashil maydonga qadam qo‘yar ekanlar, har bir uchrashuvning ilk daqiqasidan to so‘nggi soniyasigacha haqiqiy jangchilardek kurashishlari shart. Ular o‘z ortida butun Braziliya xalqi nafas rostlamay, katta umid bilan qarab turganini bir lahza bo‘lsa-da unutmasliklari zarur.

Mamlakatimizga mana shu uzoq kutilgan oltinchi Jahon chempionligi kubogi suv va havodek zarur! Braziliya milliy terma jamoasi ushbu nufuzli turnirda shunchaki oddiy ishtirokchi yoki navbatdagi g‘alabalar uchun qatnashayotgani yo‘q. Bizning yagona va bosh maqsadimiz — bosh sovrinni vatanga olib qaytadigan chempion bo‘lishdir!»

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Braziliya rahbarining murojaati mazmuni va terma jamoaning bosh maqsadlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Murojaat yo‘llagan davlat rahbari

Terma jamoaning hozirgi maqomi

Mamlakat kutayotgan bosh natija

Murojaat yo‘llangan asosiy shaxslar

Murabbiyga berilgan maxsus topshiriq

Musobaqa tarkibidagi maqsad

Luis Inasiu Lula da Silva

Besh karra Jahon chempioni

Oltinchi bor bosh kubokni yutish

Milliy terma jamoa futbolchilari

Karlo Anchelottining boy tajribasini eslatish

Faqat chempionlik (sovrinni olib ketish)

Karlo Anchelottiga maxsus va muhim topshiriq

Davlat rahbari o‘z chiqishida nafaqat futbolchilarni ruhlantirdi, balki jamoa boshqaruviga yangi kelgan taniqli italiyalik mutaxassis Karlo Anchelottiga ham alohida topshiriq berib o‘tdi. Prezident Lula da Silva tajribali murabbiyning boy o‘tmishi va futbolchilik davridagi buyuk mahorati shogirdlari uchun katta maktab bo‘lishi kerakligini aytib o‘tdi.

«Karlo, sen mana shu yosh yigitlarga o‘zingning murabbiylik sohasida qanchalik yuksak tajribaga ega ekanligingni hamda o‘z vaqtida yashil maydonda qanday ajoyib va tengsiz futbolchi bo‘lganingni bot-bot eslatib qo‘y. Bu ularga qo‘shimcha kuch va shijoat bag‘ishlaydi», — deya o‘z so‘zini yakunladi Braziliya Prezidenti.

Eslatib o‘tamiz, «pentakampeonlar» ushbu mundialning guruh bosqichida Marokash, Gaiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradilar va butun Braziliya xalqi faqat zafarli yurishni kutmoqda.

Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, davlat rahbarlarining sportga oid eksklyuziv chiqishlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

BraziliyaLuiz Inácio Lula da SilvaFIFAFutbol bo'yicha Jahon chempionatiBraziliya milliy terma jamoasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiJahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiBugun, 19:05Endrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiEndrick oʻzini Cristiano Ronaldo bilan solishtirdiKecha, 18:57Arbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaArbeloa «Fulxem» klubi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqdaKecha, 18:49Ruben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaRuben Amorim Milan bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqdaKecha, 17:54Styuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiStyuart Pirs Declan Rice’ni Angliya terma jamoasida yetakchilikni qoʻlga olishga chaqirdiKecha, 17:34Jahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiJahon chempionati oldidan Harry Kane va Jud Bellingemning butsasi oʻgʻirlandiKecha, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi