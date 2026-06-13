Braziliya prezidenti terma jamoani chempionlik shohsupasiga chorladi
Okean orti maydonlarida start olgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi butun boshli mamlakatlarni bir maqsad sari birlashtirishda davom etmoqda. Dunyo futbolining haqiqiy qirollari va besh karra jahon chempionlari hisoblangan Braziliya terma jamoasining bu yilgi yurishi esa shaxsan mamlakat rahbariyatining diqqat markazida turibdi. Braziliya Prezidenti Luis Inasiu Lula da Silva mundialning ilk shiddatli bahslari oldidan o‘z yurtining milliy terma jamoasi a’zolariga ruhlantiruvchi va tarixiy murojaat yo‘lladi.
Davlat rahbarining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida e’lon qilingan maxsus videomurojaat qisqa fursat ichida millionlab muxlislar orasida keng tarqalib, chinakam shov-shuvga aylandi.
«Bizga tarixdagi oltinchi chempionlik kubogi kerak!»
Braziliya rahbari yashil maydonda yurt sha’nini himoya qiladigan har bir charm to‘p ustasi o‘z mas’uliyatini chuqur his qilishi lozimligini ta’kidlab, shunday dedi:
«Bizning sevimli futbolchilarimiz yashil maydonga qadam qo‘yar ekanlar, har bir uchrashuvning ilk daqiqasidan to so‘nggi soniyasigacha haqiqiy jangchilardek kurashishlari shart. Ular o‘z ortida butun Braziliya xalqi nafas rostlamay, katta umid bilan qarab turganini bir lahza bo‘lsa-da unutmasliklari zarur.
Mamlakatimizga mana shu uzoq kutilgan oltinchi Jahon chempionligi kubogi suv va havodek zarur! Braziliya milliy terma jamoasi ushbu nufuzli turnirda shunchaki oddiy ishtirokchi yoki navbatdagi g‘alabalar uchun qatnashayotgani yo‘q. Bizning yagona va bosh maqsadimiz — bosh sovrinni vatanga olib qaytadigan chempion bo‘lishdir!»
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali Braziliya rahbarining murojaati mazmuni va terma jamoaning bosh maqsadlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Murojaat yo‘llagan davlat rahbari
Terma jamoaning hozirgi maqomi
Mamlakat kutayotgan bosh natija
Murojaat yo‘llangan asosiy shaxslar
Murabbiyga berilgan maxsus topshiriq
Musobaqa tarkibidagi maqsad
Luis Inasiu Lula da Silva
Besh karra Jahon chempioni
Oltinchi bor bosh kubokni yutish
Milliy terma jamoa futbolchilari
Karlo Anchelottining boy tajribasini eslatish
Faqat chempionlik (sovrinni olib ketish)
Karlo Anchelottiga maxsus va muhim topshiriq
Davlat rahbari o‘z chiqishida nafaqat futbolchilarni ruhlantirdi, balki jamoa boshqaruviga yangi kelgan taniqli italiyalik mutaxassis Karlo Anchelottiga ham alohida topshiriq berib o‘tdi. Prezident Lula da Silva tajribali murabbiyning boy o‘tmishi va futbolchilik davridagi buyuk mahorati shogirdlari uchun katta maktab bo‘lishi kerakligini aytib o‘tdi.
«Karlo, sen mana shu yosh yigitlarga o‘zingning murabbiylik sohasida qanchalik yuksak tajribaga ega ekanligingni hamda o‘z vaqtida yashil maydonda qanday ajoyib va tengsiz futbolchi bo‘lganingni bot-bot eslatib qo‘y. Bu ularga qo‘shimcha kuch va shijoat bag‘ishlaydi», — deya o‘z so‘zini yakunladi Braziliya Prezidenti.
Eslatib o‘tamiz, «pentakampeonlar» ushbu mundialning guruh bosqichida Marokash, Gaiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi bahs olib boradilar va butun Braziliya xalqi faqat zafarli yurishni kutmoqda.
Jahon chempionatining eng qaynoq uchrashuvlari, davlat rahbarlarining sportga oid eksklyuziv chiqishlari, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…