Muhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchi

·40·Sport
Muhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchi

Muhammad Salahning Liverpul bilan shartnomasi muddatidan avval bekor qilingach, hujumchi Cody Gakpo ham Mersisaydni tark etish istagini bildirdi. Niderlandiyalik futbolchi Anfielddagi murakkab mavsumdan soʻng klub rahbariyatiga yozgi transfer oynasida ketmoqchi ekanligini maʼlum qilgan. Bu qaror uning sobiq jamoasi PSJ uchun kutilmagan moliyaviy zarba boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubdagi ogʻir muhitga 2025-yil yozida jamoadoshi Diogo Jota vafot etgani sabab boʻlgani aytilmoqda. Ushbu fojia butun jamoaning ruhiy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Maydonda esa natijalar pasayib ketdi, natijada rahbariyat Arne Slotni isteʼfoga chiqardi. Uning oʻrniga Tottenxem va boshqa grandlar qiziqish bildirayotgan bir paytda, jamoani Andoni Iraola qabul qilib oldi.

Hozirda Cody Gakpo uchun asosiy daʼvogar sifatida Tottenxem koʻrilmoqda, biroq Nyukasl Yunayted ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib boryapti. Transfer bozoridagi zanjirli reaksiyalar natijasida Bavariya ham niderlandiyalik hujumchi uchun kurashga qoʻshildi. Myunxenliklar avvalroq Anthony Gordonni koʻzlashgan edi, biroq u Barselona safiga oʻtib ketdi.

Bavariya ayni damda PSJ aʼzosi Ismael Saibari boʻyicha muzokaralar olib borayotgan edi. Agar Germaniya chempioni bor eʼtiborini Gakpoga qaratsa, PSJ uchun rekord darajadagi daromad keltirishi kutilayotgan Saibari transferi barbod boʻlishi mumkin. Mersisaydliklarning sobiq yulduzi Luis Díazni oʻz safiga qoʻshib olgan Bavariya endi Gakpo orqali hujum chizigʻini yanada kuchaytirmoqchi.

LiverpulCody GakpoTransferlarBavariyaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ralf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiRalf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 21:11FIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiFIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiBugun, 20:46Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBugun, 20:30Mbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiMbappe PSJning Arsenal ustidan gʻalabasidan soʻng Salibaga tasalli berdiBugun, 20:17Alvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaAlvaro Arbeloa Angliya Premer-ligasiga yoʻl olmoqdaBugun, 19:58Jahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiJahon chempionatining birinchi turida bugun shiddatli bahslar bo‘lib o‘tadiBugun, 19:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi