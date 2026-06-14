Muhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchi
Muhammad Salahning Liverpul bilan shartnomasi muddatidan avval bekor qilingach, hujumchi Cody Gakpo ham Mersisaydni tark etish istagini bildirdi. Niderlandiyalik futbolchi Anfielddagi murakkab mavsumdan soʻng klub rahbariyatiga yozgi transfer oynasida ketmoqchi ekanligini maʼlum qilgan. Bu qaror uning sobiq jamoasi PSJ uchun kutilmagan moliyaviy zarba boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubdagi ogʻir muhitga 2025-yil yozida jamoadoshi Diogo Jota vafot etgani sabab boʻlgani aytilmoqda. Ushbu fojia butun jamoaning ruhiy holatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Maydonda esa natijalar pasayib ketdi, natijada rahbariyat Arne Slotni isteʼfoga chiqardi. Uning oʻrniga Tottenxem va boshqa grandlar qiziqish bildirayotgan bir paytda, jamoani Andoni Iraola qabul qilib oldi.
Hozirda Cody Gakpo uchun asosiy daʼvogar sifatida Tottenxem koʻrilmoqda, biroq Nyukasl Yunayted ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib boryapti. Transfer bozoridagi zanjirli reaksiyalar natijasida Bavariya ham niderlandiyalik hujumchi uchun kurashga qoʻshildi. Myunxenliklar avvalroq Anthony Gordonni koʻzlashgan edi, biroq u Barselona safiga oʻtib ketdi.
Bavariya ayni damda PSJ aʼzosi Ismael Saibari boʻyicha muzokaralar olib borayotgan edi. Agar Germaniya chempioni bor eʼtiborini Gakpoga qaratsa, PSJ uchun rekord darajadagi daromad keltirishi kutilayotgan Saibari transferi barbod boʻlishi mumkin. Mersisaydliklarning sobiq yulduzi Luis Díazni oʻz safiga qoʻshib olgan Bavariya endi Gakpo orqali hujum chizigʻini yanada kuchaytirmoqchi.
…