Braziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadi
Okean ortining muhtasham stadionlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanyoq kutilmagan natijalar va haqiqiy dramalarni taqdim etishni boshladi. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri, Karlo Anchelotti boshqaruvidagi besh karra jahon chempionlari — Braziliya milliy terma jamoasi «C» guruhining 1-turi doirasida Afrika qit’asining eng xavfli va shiddatli vakillaridan biri bo‘lmish Marokash termasiga qarshi saf tortdi. Muxlislar uchun chinakam estetik zavq ulashgan mazkur to‘qnashuvda kuchlar teng keldi va jangovor 1:1 hisobi qayd etildi.
«Pentakampeonlar» musobaqani yirik g‘alaba bilan boshlashni maqsad qilgan bo‘lsalar-da, marokashlik futbolchilar ularga yashil maydonda haqiqiy matonat namoyish etishdi.
Birinchi bo‘limdagi qaynoq gollar va Vinisiusning mahorati
Uchrashuv start olishi bilan marokashliklar raqibning nomidan cho‘chimasliklarini ko‘rsatib, faol hujumlarga kirishishdi. O‘yinning 21-daqiqasida Braziliya mudofaasidagi xatodan unumli foydalangan Brahim Dias o‘z jamoadoshi Ismoil Saybarini qulay pozitsiyaga chiqardi va Saybari aniq zarba bilan marokashliklarni hisobda oldinga olib chiqdi — 0:1.
Bunday kutilmagan zarbadan so‘ng Anchelotti shogirdlari katta kuch bilan oldinga tashlanishdi. Natijada, bahsning 32-daqiqasida Madridning «Real» klubi yulduzi Vinisius Junior o‘zining xos uslubidagi ajoyib va nafis goli bilan darvozani ishg‘ol qilib, oradagi muvozanatni tikladi — 1:1.
Quyidagi rasmiy bayonnoma orqali Braziliya va Marokash terma jamoalarining tarkiblari va o‘yin tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va tur maqomi
To‘qnash kelgan jamoalar
Yakuniy hisob
Gollar va daqiqalar
Ogohlantirish olganlar (Sariq kartochka)
Guruhdagi keyingi uchrashuv
JCH-2026. «C» guruhi, 1-tur
Braziliya — Marokash
1 : 1
• Saybari (21-daqiqa, 0:1)
• Vinisius (32-daqiqa, 1:1)
Kazemiro (37), Ibanes (43)
Gaiti — Shotlandiya
Jamoalarning maydondagi tarkiblari:
Braziliya: Alisson, Markinos, Magalyayns, Ibanes (Danilo, 46), Duglas Santos, Kazemiro (Fabino, 46), Gimarayns (Danilo Santos, 80), Rafinya, Paketa (Kunya, 61), Vinisius, Tiago (Luis Enrike, 62).
Marokash: Bunu, Hakimiy, Mazraui, Diop, Riad, Unai, El-Xannus, El-Aynaui, Buaddi, Saybari (Rahimi, 89), Dias (Talbi, 65).
Taktik kurashlar va guruhdagi vaziyat
Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida Karlo Anchelotti o‘yin maromini o‘zgartirish uchun tarkibda bir qator almashtirishlarni amalga oshirdi. Xususan, maydonga Danilo, Fabino va Kunya singari tajribali o‘yinchilar tushirildi. Ammo marokashliklar ustozi ham himoyani kuchaytirib, Talbi va Rahimini bahsga qo‘shdi va Muhammad Bunu darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Braziliyalik Kazemiro (37) va Ibanesga (43) qo‘polliklari uchun sariq kartochka ko‘rsatildi.
Shu tariqa, har ikki grand jamoa turnirni bir ochkodan jamg‘argan holda boshlashdi. Ushbu kvartetning ikkinchi bellashuvida Shotlandiya milliy terma jamoasi Gaitiga qarshi maydonga tushib 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, «pentakampeonlar»ning mundialdagi keyingi taqdiri, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…