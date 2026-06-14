Braziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadi

·6·Sport
Braziliya milliy terma jamoasi ilk turda Marokash bilan durang o‘ynadi

Okean ortining muhtasham stadionlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha tarixiy JCH-2026 musobaqasi ilk kunlardanyoq kutilmagan natijalar va haqiqiy dramalarni taqdim etishni boshladi. Musobaqaning bosh favoritlaridan biri, Karlo Anchelotti boshqaruvidagi besh karra jahon chempionlari — Braziliya milliy terma jamoasi «C» guruhining 1-turi doirasida Afrika qit’asining eng xavfli va shiddatli vakillaridan biri bo‘lmish Marokash termasiga qarshi saf tortdi. Muxlislar uchun chinakam estetik zavq ulashgan mazkur to‘qnashuvda kuchlar teng keldi va jangovor 1:1 hisobi qayd etildi.

«Pentakampeonlar» musobaqani yirik g‘alaba bilan boshlashni maqsad qilgan bo‘lsalar-da, marokashlik futbolchilar ularga yashil maydonda haqiqiy matonat namoyish etishdi.

Birinchi bo‘limdagi qaynoq gollar va Vinisiusning mahorati

Uchrashuv start olishi bilan marokashliklar raqibning nomidan cho‘chimasliklarini ko‘rsatib, faol hujumlarga kirishishdi. O‘yinning 21-daqiqasida Braziliya mudofaasidagi xatodan unumli foydalangan Brahim Dias o‘z jamoadoshi Ismoil Saybarini qulay pozitsiyaga chiqardi va Saybari aniq zarba bilan marokashliklarni hisobda oldinga olib chiqdi — 0:1.

Bunday kutilmagan zarbadan so‘ng Anchelotti shogirdlari katta kuch bilan oldinga tashlanishdi. Natijada, bahsning 32-daqiqasida Madridning «Real» klubi yulduzi Vinisius Junior o‘zining xos uslubidagi ajoyib va nafis goli bilan darvozani ishg‘ol qilib, oradagi muvozanatni tikladi — 1:1.

Quyidagi rasmiy bayonnoma orqali Braziliya va Marokash terma jamoalarining tarkiblari va o‘yin tafsilotlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va tur maqomi

To‘qnash kelgan jamoalar

Yakuniy hisob

Gollar va daqiqalar

Ogohlantirish olganlar (Sariq kartochka)

Guruhdagi keyingi uchrashuv

JCH-2026. «C» guruhi, 1-tur

Braziliya — Marokash

1 : 1

Saybari (21-daqiqa, 0:1)


Vinisius (32-daqiqa, 1:1)

Kazemiro (37), Ibanes (43)

Gaiti — Shotlandiya

Jamoalarning maydondagi tarkiblari:

  • Braziliya: Alisson, Markinos, Magalyayns, Ibanes (Danilo, 46), Duglas Santos, Kazemiro (Fabino, 46), Gimarayns (Danilo Santos, 80), Rafinya, Paketa (Kunya, 61), Vinisius, Tiago (Luis Enrike, 62).

  • Marokash: Bunu, Hakimiy, Mazraui, Diop, Riad, Unai, El-Xannus, El-Aynaui, Buaddi, Saybari (Rahimi, 89), Dias (Talbi, 65).

Taktik kurashlar va guruhdagi vaziyat

Uchrashuvning ikkinchi bo‘limida Karlo Anchelotti o‘yin maromini o‘zgartirish uchun tarkibda bir qator almashtirishlarni amalga oshirdi. Xususan, maydonga Danilo, Fabino va Kunya singari tajribali o‘yinchilar tushirildi. Ammo marokashliklar ustozi ham himoyani kuchaytirib, Talbi va Rahimini bahsga qo‘shdi va Muhammad Bunu darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Braziliyalik Kazemiro (37) va Ibanesga (43) qo‘polliklari uchun sariq kartochka ko‘rsatildi.

Shu tariqa, har ikki grand jamoa turnirni bir ochkodan jamg‘argan holda boshlashdi. Ushbu kvartetning ikkinchi bellashuvida Shotlandiya milliy terma jamoasi Gaitiga qarshi maydonga tushib 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Jahon chempionatining eng qaynoq bahslari, «pentakampeonlar»ning mundialdagi keyingi taqdiri, uchrashuvlar tahlili va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

BraziliyaMarokkoCarlo AncelottiVinícius JúniorIsmael Saibari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondiShotlandiya terma jamoasi ilk turda Gaiti ustidan g‘alaba qozondiBugun, 05:28Braziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBraziliya Marokash bilan o‘yinda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 00:10Ralf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiRalf Rangnick Milan taklifini rad etib, Avstriya bilan shartnomani uzaytirdiBugun, 21:11Muhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiMuhammad Salahdan soʻng Cody Gakpo ham Liverpulni tark etmoqchiBugun, 20:51FIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiFIFA JCH-2026 ishtirokchilari uchun maxsus ramziy shevronlarni joriy etdiBugun, 20:46Bradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBradley Barcola PSJni tark etmoqchi: Arsenal va Liverpul kurashga qoʻshildiBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi
Real Madrid Kylian Mbappe borasida yakuniy qarorga keldi